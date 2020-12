Mes e Recovery Fund, ore cruciali per il Governo. Renzi lo sosterrà solo fino alla Manovra, poi si vedrà

Il Governo Conte rischia di cadere sul Mes? Secondo Renzi no, perché il M5s è pronto a calpestare anche gli ultimi brandelli del programma votato su Rousseau

Sarà una settimana decisiva per il governo, che si trova ad affrontare ancora una volta il problema dei numeri sempre più risicati, ostacolo che si presenta più o meno ostico da superare quanto più i temi si fanno spinosi. E soprattutto non aiuta il fatto che una parte della maggioranza difende a spada tratta quelle proposte che l'altra parte, il M5s, ha promesso al suo elettorato di contrastare con altrettanto impegno.

Il tema che potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza del Conte bis insomma è ancora una volta il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), che nella giornata di mercoledì potrebbe mettere la maggioranza di fronte al No dei 5 Stelle, o meglio di una parte presumibilmente molto piccola del Movimento.

Il capo politico, Vito Crimi, ha già rassicurato tutti dicendo che "non ci saranno problemi, chi vota no, vota contro una decisione presa dal gruppo M5s". E sarà anche vero, ma questo non lo rende meno grave, semmai lo rende persino più grave visto che nel programma con cui il movimento fondato da Beppe Grillo si è presentato all'elettorato che gli ha consegnato la vittoria nelle politiche del 2018 si prometteva il contrario.

Italia Viva sosterrà il Governo, ma solo fino alla manovra economica

Nelle prossime ore intanto il Cdm si preoccuperà anche di mettere a punto lo schema del Recovery Plan e la discussa task force, cosa che invece non piace per niente a Italia Viva, da cui ulteriori dubbi sulla tenuta del Governo.

Sempre sul Recovery Plan si registrano le iniziative di Emilia Romagna e Lazio che stando a quanto riportato dall'Ansa, si "accodano ad altre 22 Regioni europee di stampo autonomista per chiedere a Bruxelles, con una lettera ai vertici comunitari, un coinvolgimento diretto nel piano".

Il vertice serale di ieri sul Recovery Fund tra l'altro non va benissimo, visto che gli esponenti di Italia Viva, Ettore Rosato e Maria Elena Boschi continuano ad attaccare il presidente del Consiglio per il poco coinvolgimento dei ministri.

La questione della task force, per la costituzione della quale il governo deve cercare di accorciare il più possibile i tempi, rischia di far perdere l'appoggio di Italia Viva, che già sta avendo difficoltà a mandar giù la resistenza di Giuseppe Conte al rimpasto, e potrebbe decidere di far pesare i propri voti in Parlamento.

In una intervista rilasciata a Repubblica, Matteo Renzi ha espresso tutto il suo dissenso sulla questione della task force che il premier intende costruire intorno al Recovery Fund. Per il leader della Leopolda poi è inaccettabile che il presidente del Consiglio non consluti adeguatamente le altre forze di maggioranza sul piano da 209 miliardi di euro per il rilancio del Paese.

"Il Recovery è l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese" ha confidato Renzi ai giornalisti di Repubblica "penso che la maggioranza debba fare una riflessione serias u cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in Aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario".

"Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force" ha spiegato ancora Matteo Renzi "poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intgervista al diretto di Repubblica, il premier comunica agli Italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto".

"Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari" ha detto l'ex premier "questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al Recovery Fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell'Italia dei prossimi vent'anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi".

Renzi fatica a mandar giù la linea politica del governo, eppure la sosterrà, ma non per sempre. Ed è egli stesso a dirlo senza giri di parole. "Noi siamo impegnati fino alla Legge di Bilancio per assicurare all'Italia l'approvazione del decreto Ristori e dei denari alle famiglie che non ce la fanno. Sul futuro dipende da Conte: Zingaretti ha chiesto un rilancio dell'azione di governo, noi siamo d'accordo con il segretario del Pd" ha detto l'ex premier.

"C'è da guidare il G20, ci sono da gestire i 200 miliardi del Next Generation, c'è da affrontare la distribuzione dei vaccini. Iniziamo finalmente a fare sul Serio?" ha aggiunto Renzi "Non siamo noi a dover decidere. È Conte a dover fare un salto di qualità come ha promesso a noi e al Pd".

Quanto al rischio che a fare lo sgambetto al premier possa essere il Movimento 5 Stelle, Renzi sembra piuttosto convinto che si possa escludere. "I grillini hanno troppa paura di andare a votare per far cadere Conte sul Mes" ha spiegato il leder di Italia Viva "dunque fortunatamente i voti ci saranno, sia alla Camera che al Senato. Quella di queste ore è solo melina scenografica".

Il M5s pronto a completare il voltafaccia

Di ciò che il Movimento 5 Stelle rappresentava fino alle elezioni politiche del 2018 non è rimasto molto, e quel poco che è rimasto sta per essere calpestato proprio in questi giorni, in occasione del voto sulla riforma del Mes.

Ma facciamo prima un piccolo passo indietro, e diamo un rapido sguardo ad uno dei passaggi contenuti nel programma elettorale che gli esponenti del Movimento 5 Stelle si sono impegnati a rispettare qualora si fossero trovati ad avere l'onere di governare il Paese.

"Il Movimento 5 Stelle si opporrà in ogni modo a tutti quei ricatti dei mercati e della finanza travestiti da 'riforme' in particolare si impegnerà allo smantellamento del Mes" si legge nel programma elettorale che si trova attualmente depositato al Viminale.

Tuttavia non restano che parole, vergate su carta, ma pur sempre parole, perché all'atto pratico quello che sostiene il Movimento 5 Stelle, specie dalla nascita del governo Conte bis, è un esecutivo europeista al 100%, e ad oltre metà degli elettori grillini qualcosa non torna.

A partire da mercoledì poi la già nutrita schiera degli ex 5 Stelle si ritroverà con le sue fila ben rimpinguate, visto che si consumerà l'ennesimo voltafaccia proprio sulla questione del Mes.

A chiarire ogni dubbio, per chi ne nutrisse ancora, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio in questi giorni, che durante una intervista rilasciata a Repubblica ha candidamente ammesso che il suo governo è europeista e che il M5s sta completando il definitivo passaggio a forza filo-Ue.

E pensare che un tempo potevamo vedere Paola Taverna e lo stesso Beppe Grillo andare in giro a raccogliere firme contro l'Euro. Eppure non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno, insomma chi è che ancora non aveva capito che il M5s ha ampiamente voltato le spalle al suo elettorato?

Sarà infatti proprio questo Movimento 5 Stelle, la forza politica che doveva "smantellare il Mes" a dare il via libera alla riforma del Mes usando la formula del "lo votiamo ma non lo utilizziamo". Ma quel che è chiaro soprattutto è che nessuno ha intenzione di smantellarlo, non più almeno, ammesso che questa intenzione un tempo ci sia stata per davvero.