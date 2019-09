Goldman Sachs Asset Management lancia il business ETF in Europa

© Shutterstock

E' stato annunciato oggi da GSAM il lancio in Europa del business Exchange Traded Fund (ETF)

Grandi novità in casa Goldman Sachs Asset Management. La società ha annunciato l'avvio a partire da oggi 26 settembre del business Exchange Traded Fund e la relativa prima quotazione di prodotti.

Più nel dettaglio, il primo ETF di GSAM è il Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity UCITS ETF (TICKER: GSLC). L'emittente ha precisato che questo fondo fondo è la versione europea del principale ETF che la stessa Goldman Sachs aveva lanciato tempo fa sul mercato Usa. L'ETF in questione, grazie ad un AUM di oltre 6,5 miliardi di dollari, è oggi il più grande ETF azionario multifattoriale a livello globale.

Il nuovo ETF per ora è quotato solo sul London Stock Exchange ma GSAM ha già fatto sapere che in futuro l'ETF sarà quotato anche su altre borse europee. Obiettivo dell'ETF è quello di offrire alla clientela un migliore profilo di rischio/rendimento lungo un intero ciclo di investimento rispetto a quelli che sono i tradizionali indici ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Oltre all'ETF Goldman Sachs ActiveBetaÒ U.S. Large Cap Equity UCITS, GS Asset Management nel prossimo semestre lancerà una vasta gamma di ETF basati su stili di investimento diversi. Goldman Sachs ha precisato che molte strategie di investimento sono state strutturate internamente utilizzando le competenze e l'esperienza di GSAM. Gli analisti hanno anche precisato che gli ETF sono stati concepiti per essere complementari rispetto alla gamma di fondi attivi di GSAM.

In merito alla notizia, Loredana La Pace, Country Head Italy di GSAM, ha ricordato che i clienti di tutto il mondo richiedono più diversificazione all’interno dei loro portafogli. Per questo Goldman Sachs Asset Management è fiera di completare l'attuale gamma di fondi con gli ETF. La manager si è detta fiduciosa che essi possano "semplificare la costruzione del portafoglio e contribuire a ottenere maggiori rendimenti corretti per il rischio". Inoltre la La Pace si è detta entusiasta di entrare sul mercato europeo degli ETF, essendo tale area caratterizzata da un buon trend di crescita.

Secondo Peter Thompson, Head of European ETF Business di GSAM, le caratteristiche degli ETF di Goldman Sachs Asset Management saranno: semplicità e accessibilità. Gli ETF saranno di tipo smart e permetteranno ai nostri clienti di realizzare portafogli globali e diversificati attraverso la combinaziome di stili di investimento attivo e passivo. Secondo Thompson gli STP consentirano di offrire alla clientela performance migliori.

Ricordiamo ai nostri lettori che Goldman Sachs Asset Mangement ha avviato l'offerta di ETF negli Stati Uniti a settembre 2015. Oggi GSAM conta 19 ETF negli Stati Uniti, con AUM superiori ai 14 miliardi di dollari.