SocGen lancia certificati leva fissa 7x su banche e Cina

SocGen ha lanciato sul mercato 13 nuovi certificati finanziari: ecco di cosa si tratta e quali sono le loro caratteristiche.

SocieteGenerale ha annunciato di aver lanciato13 nuovi certificati a leva fissa quotati sul mercato. Il lancio, avvenuto pochi giorni fa, è di particolare interesse: SocGen diventa infatti il lprimo emittente a mettere a disposizione sul mercato italiano dei certificati a leva fissa giornaliera 7x sul FTSE MIB Banks, l’indice azionario che raggruppa i titoli dei maggiori istituti di credito italiani, sul HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), l’indice composto dalle azioni di società cinesi quotate sulla Borsa di Hong Kong, più capitalizzate. I certificati sono inoltre caratterizzati dall’essere Open End, senza scadenza predeterminata.

In aggiunta a quanto sopra, la nota di presentazione di SocGen afferma come l’emissione sul SeDeX includa anche 8 nuovi certificati con una leva fissa giornaliera pari a 7x long o short, su indici come Nikkei 225, Dow Jones Industrial Average, Euro STOXX Banks e CAC 40, oltre a due altri certificati con una leva fissa pari a 5x long o short sul DAX.

Rammentiamo come i nuovi strumenti di investimento finanziario con certificati permettano di realizzare delle strategie speculative al rialzo o al ribasso replicando indicativamente (al lordo di costi, di imposte e di altri oneri), la prestazione giornaliera del sottostante moltiplicato per la leva finanziaria, sia essa positiva, o negativa.

Il funzionamento dello strumento fa si che la leva fissa venga ricalcolata ogni giorno, e sia valida solamente intraday, e non per periodi di tempo che siano superiori al giorno (compounding effecti).

Ricordiamo infine, per una migliore identificazione delle specificità dello strumento, che i certificati di questa tipologia non includono la protezione del capitale e possono esporre ad una perdita massima pari al capitale investito.

È possibile ottenere maggiori informazioni su questo strumento consultando il sito internet della società emittente o delle banche che collocano i certificati in questione. Il lancio è avvenuto lo scorso 16 aprile 2019.