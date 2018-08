I Bitcoin arrivano nel calcio grazie alla sponsorship eToro - club di Premier League

Cambia il rapporto tra calcio e finanza in Inghilterra: eToro introduce i Bitcoin e rivoluziona tutto

CONDIVIDI

Il broker Forex & CFD eToro (tra i primi al mondo nel trading online) ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con una serie di squadre inglesi della Premier League, la serie A inglese. Fin qui nulla di strano eccezion fatta per l'ammontare dei team societari che hanno firmato l'intesa (7 sono davvero tanti!). Eppure con questo accordo di sponsorship eToro ha letteralmente rivoluzionato la storia del rapporto tra calcio e sponsorizzazioni. L'accordo, infatti, prevede il pagamento in Bitcoin. Un vera e propria rivoluzione che non sta mancando di avere un impatto immediato e diretto sull'andamento della quotazione BTC. Il prezzo del Bitcoin in tempo reale, infatti, è in rialzo del 3% su quota 6680 dollari.

Ma cosa prevede il contratto siglato tra eToro e le 7 società inglesi della Premier? Anzittutto è bene specificare quali sono questi team che hanno sottoscritto l'intesa con eToro. Questo per evitare i dubbi di chi, dinanzi ad un accordo che prevede un pagamento in Bitcoin, è portato ad affermare, facendo spallucce, che magari si tratta di club poco noti. E invece no! I club che hanno siglato l'accordo con il broker eToro sono: Brighton & Hove Albion, Cardiff City, Crystal Palace, Fulham, Leicester City, Southampton e Tottenham Hotspur. Accanto a questi team calcistici ve ne sono poi altri che hanno sempre siglato un accordo di sponsorizzazione con eToro ma senza la condizione del pagamento in Bitcoin. E' questo il caso delle società seguenti: Bournemouth, Huddersfield Town e Newcastle United.

La notizia dell'accordo tra un numero così alto di club della Premier inglese e eToro nonchè la condizione dei pagamenti in Bitcoin è stata salutata molto positivamente dal broker israeliano. Iqbal V Gandham, UK Managing Director di eToro, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere partner di tanti club della Premier League in quello che crediamo essere il primo caso al mondo in cui una squadra di calcio professionista si ritrova a firmare un accordo di sponsorizzazione pagato tramite criptovalute, in questo caso bitcoin". Ovviamente al manager non è sfuggiato il fatto che il contratto sia stato siglato non con uno ma con ben sette società. Questa circostanza "dimostra come il campionato di calcio professionistico leader nel mondo abbia la volontà di accogliere l’innovazione".

L'obiettivo di eToro, oltre che quello ovviamente promozionale, è quello di migliorare l'esperienza del calcio attraverso proprio il ricorso alla tecnologia blockchain. Secondo Iqbal V Gandham, l'annuncio di oggi è solo un primo passo di "quello che sarà un lungo cammino volto a far abbracciare completamente la tecnologia blockchain al mondo del calcio. Blockchain porta trasparenza, il che significa che può migliorare l’esperienza per tutti coloro che amano il ’bel gioco’. Che tu sia un tifoso vittima del bagarinaggio o un club che sta negoziando un trasferimento, siamo convinti che la tecnologia blockchain rivoluzionerà il mondo del calcio".

Entusiasti anche i commenti delle società che hanno siglato la sponsorship in Bitcoin con il broker israeliano. Ad esempio, Steve Parish, presidente del Crystal Palace, ha dichiarato: "Noi del Palace siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nel portare nuove tecnologie e nuove idee nel calcio. Siamo entusiasti di accogliere eToro come partner in grado di aiutarci a comprendere meglio il vero potenziale offerto dalla tecnologia blockchain".

Lasciando i discorso tecnici, la notizia e soprattutto le implicazioni che essa potrebbe avere nel futuro, rappresentano una buona occasione per investire sull'andamento del prezzo del Bitcoin. Il valore del BTC, infatti, nelle ultime settimane ha segnato un ribasso anche a causa dall'assenza di elementi di visibilità. L'annuncio di eToro ha creato buon spunti.