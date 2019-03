Trading sulle criptovalute: su eToro sbarca anche Tron con codice TRX

eToro ha aggiunto anche Tron alle criptovalute disponibili sulla sua piattaforma per fare trading online

L’offerta del broker di social trading eToro per quello che riguarda il mercato delle criptovalute si amplia ancora di più. Con l’ingresso di TRON (TRX) tra gli asset disponibili per investire, sono ora ben 15 le criptovalute presenti sulla piattaforma eToro per fare trading.

Nell’annunciare l’ingresso di Tron tra le criptovalute disponibili per il trading, eToro, ha anche presentato quelle che sono le caratteristiche principali di TRX.

Tron, ha affermato eToro nel suo comunicato stampa, è un progetto ambizioso e sfaccettato che ha come obiettivo quello di riuscire ad arrivare ad un decentramento di internet. A seguito dell’acquisizione di BitTorrent, operazione di cui la stampa specialista e non solo parlò tanto, Tron è riuscita ad emergere tra le tante altcoin oggi presenti catturando l’interesse di molti investitori. Un buon driver per i prezzi di Tron è stato il lancio da parte di BitTorrent di BTT, un utility token basato sul protocollo Tron. Questa operazione altro non è stata che il primo passo per tokenizzare il proprio ecosistema di condivisione dei contenuti.

Grazie anche all’operazione condotta lo scorso anno su BitTorrent, Tron oggi è il decimo criptoasset più grande al mondo. La capitalizzazione di TRX oggi arriva a quota 1,5 miliardi di dollari, un ammontare di tutto rispetto se si considera la dinamica ipercompetitiva che caratterizza il mondo delle criptovalute.

Il lancio di Tron su eToro è stata accolto molto positivamente da Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro. Il manager, commentando la notizia, ha affermato che Tron oggi è al centro di rapidi progressi che certamente gli permetteranno di raggiungere prestazioni elevate. Assia ha anche ricordato che, aaonsiderata la giovane età della tecnologia blockchain, gli investitori in cripto-asset puntano oggi su grandi idee e sono alla costante ricerca di aziende che siano capaci di soddisfare tali esigenze. Tron, grazie alla sua natura e alla sua evoluzione, è in grado di soddisfare questo genere di richieste. In eToro, ha infine ricordato il CEO "cerchiamo di offrire agli investitori l'accesso a cripto-asset che hanno già avuto un chiaro successo".

Ovviamente l’arrivo di Tron sulla piattaforma eToro è stato accolto positivamente anche da Justin Sun che di TRX è fondatore. Il CEO ha ricordato che con l’avvio della quotazione Tron su eToro, viene offerta ai titolari di TRX una nuova grande piattaforma su cui gestire i propri asset. Sun si è detto fiducioso che questi nuovi accordi passano aiutare "a far crescere la comunità blockchain" e a radicare il mercato in tutto il mondo.

Con l’arrivo di Tron le criptovalute disponibili su eToro per fare trading online sono: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Ethereum Classic, Dash, Stellar, NEO, EOS, Cardano, IOTA, BNB e ZCASH.

I vantaggi dell’arrivo di TRX su eToro non si fermano solo alla possibilità di fare trading di CFD sul prezzo di TRX. Tron, infatti, sarà anche aggiunto al CryptoPortfolio di eToro. In questo modo gli investitori potranno avere il massimo della diversificazione con un solo clic.