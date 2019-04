Blockchain e sistema bancario: la sfida è partita e sarà in tutto il mondo

Intervento di Patrick Odier, Senior Managing Partner di Lombard Odier, sulle prospettive della blockchain

CONDIVIDI

Secondo Patrick Odier, Senior Managing Partner di Lombard Odier, è un dato di fatto che la blockchain rivesta un ruolo sempre più importante nel settore bancario. Tutto questo avviene sia a livello globale che nei singoli Paesi. Secondo le ultime proiezioni la tecnologia blockchain potrebbe essere presto capace di trasformare e rivoluzionare la value chain dei mercati dei capitali. La rivoluzione riguaderà anche le modalità con cui i player scambiano i titoli. Grazie ai continui miglioramenti la blockchain oggi è riconosciuta da più parti come una tecnologia capace di determinare un miglioramento della velocità di esecuzione dei processi sottostanti. Altro indiscutibile vantaggio della blockchain è anche la sua capacità di ridurre i costi e i rischi associati. Considerando tutti questi elementi, Odier ritiene che la blockchain sia destinata ad avere un peso sempre crescente nel futuro. In altre parole, di blockchain applicata al settore bancario si sentirà parlare sempre di più nei prossimi anni.

Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000€ virtuali. Prova ora >>

Secondo il Senior Managing Partner di Lombard Odier, inoltre, la crescente diffusione della blockchain è la dimostrazione di come le nuove tecnologie stiano cambiando radicalmente il mondo. Nulla sarà più come prima, quindi, e le imprese farebbero bene a cogliere l'importanza dei cambiamenti in atto, quantificando quello che sarà il loro impatto sul rispettivo modello di business. La blockchain, come tutte le tecnologie in ascesa, continuerà a svilupparsi anche perchè, ad oggi e ad eccezione delle criptovalute, il settore finanziario ha usato in minima parte questa tecologia.

Tuttavia, prosegue Patrick Odier, dagli investimenti da parte di attori istituzionali, è arrivato e arriva un chiaro segnale di cambiamento al composito mondo della finanza. L'analista afferma che titoli, azioni e asset scambiati in forma di token presto saranno regolati in real time. Attraverso gli "smart contract" sarà possibile rendere automatici tutta una serie di processi e transazioni che sono legati ad eventi specifici.

In conclusione, quindi, secondo il Senior Managing Partner di Lombard Odier, la blockchain non porterà alla creazione di un sistema bancario parallelo ma si limiterà a trasformare in un futuro prossimo quelle che sono le infrastrutture stesse dei mercati finanziari. Come si affermato in precedenza, con la blockchain nulla sarà più uguale rispetto al passato. E' una rivoluzione quella che attende il mondo.