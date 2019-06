Bitcoin oggi vola: +170% per BTCUSD da inizio 2019, rally quotazione proseguirà ancora?

L'arrivo della criptovaluta di Facebook, Libra, fa schizzare il prezzo del Bitcoin ai massimi da marzo 2018

Il prezzo del Bitcoin continua a crescere. Grazie al lancio di Libra, la criptovaluta di Facebook, BTCUSD ha ulteriormente consolidato la sua performance. Oggi 24 giugno, mentre è in corso la scrittura del post, la quotazione Bitcoin registra una progressione dello 0,22 per cento a quota 10766 USD. Il leggero rialzo non rende però giustiza a quella che è stata la vera impresa che il Bitcoin è stato capace di realizzare nelle ultime settimane e, più in generale, dall'inizio dell'anno.

L'attuale quotazione del Bitcoin, infatti, risente dalle inevitabili prese di profitto scaturite al termine di un rally che, nelle ore precedenti, aveva portato BTCUSD sopra quota 11.000. Salendo al di sopra di questo livello, il prezzo del Bitcoin oggi ha raggiunto traguardi che mancavano da molto tempo. Durante questa fase di rally, la quotazione Bitcoin è praticamente arrivata ai massimi dal 5 marzo 2018. Chi un anno fa ha deciso di comprare Bitcoin, o anche di investire sul BTC attraverso gli strumento derivati come i Contratti per Differenza, oggi si è ritrovato con un profitto molto consistente. Il Bitcoin non è morto ma è pronto, secondo molti analisti, a regalare nuove occasioni di guadagno ai suoi possessori.

Per avere un'idea del balzo in avanti che BTCUSD ha realizzato negli ultimi mesi, è sufficiente tenere in considerazione la variazione registrata da inizio anno. In pratica dall'1 gennaio 2019 a oggi 24 giugno, il prezzo del Bitcoin ha registrato un balzo del 170 per cento. Anche in questo caso, quindi, il pensiero va all'importante profitto che i detentori di posizioni long sul BTC sono riusciti a strappare.

Sulla base di questa situazione, quali previsioni possono essere elaborate sul futuro andamento del Bitcoin? In altre parole il rally di BTCUSD proseguirà nel medio termine o è invece probabile un arretramento a a causa di una forte correzione. Al di là dell'analisi tecnica, è evidente che la quotazione Bitcoin e, più in generale, quella di tutte le altre criptovalute, ha trovato un valido alleato in Libra, il crypto-asset di Facebook.

L'annuncio di Facebook circa la possibilità di scambiare Bitcoin attraverso WhatsApp e Messenger, legittima il BTC e, a cascata, tutte le altre criptovalute. Il piano Libra prevede il coinvolgimento di un team di aziende, tra cui i colossi Visa, Mastercard, Uber, Spotify e Booking, che useranno la criptovaluta di Facebook come messo di pagamento a disposizione dei propri utenti.

Analizzando le previsioni Bitcoin da questa prospettiva si potrebbe pensare che l rally di BTCUSD sia destinato a durare. Attenzione però ai facili entusiasmi perchè molte authority finanziarie globali si sono già espresse contro il progetto di Libra. Nonostante tali obiezioni, però, il colosso del social network ha affermato che è sua intenzione garantire la piena operatività di Libra entro il 2020.

Oltre al driver Libra Facebook, però, c'è anche un secondo elemento che può spiegare il rally del Bitcoin ossia il clima profondamente incerto che si respira sui mercati in queste ultime settimane. Dinanzi al rischio di recessione globale, il Bitcoin viene avvertito come un bene rifugio virtuale al pari del bene rifugio reale ossia l'oro. Sotto questo punto di vista è plausibile che la corsa di BTCUSD sia destinata ad arrestarsi in caso di schiarite.