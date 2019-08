Trading online: Tezos (XTZ) disponibile nel portafoglio criptovalute di eToro

Tezos è diventato il sedicesimo cryptoasset ad essere disponibile sulla piattaforma di eToro

Importante novità per il trading online sulle criptovalute. Il broker di social trading eToro ha reso noto di aver inserito nel suo portafoglio cripto, Tezos (XTZ).

La nuova criptovaluta utilizza smart-contracts di livello istituzionale e presenta una struttura che è molto simile alla blockchain di Ethereum. Tezos (XTZ) è diventato il sedicesimo cryptoasset disponibile sulla piattaforma di eToro. La decisione di aprire a Tezos è stata presa dal management in eToro in considerazione del crescente interesse delle istituzioni finanziarie verso il mondo delle criptovalute. I vertici del broker ritengono che, proprio alla luce di tale trend sia assolutamente importante che gli investitori possano avere la possibilità di trarre vantaggio da questi storici sviluppi tecnologici.

Lo scopo di Tezos è quello di riuscire a creare un "vero commonwealth digitale" tutto basato sul primo cryptoasset "autoregolante" al mondo. Tezos è guidata oggi dalla coppia americana, Arthur e Kathleen Breitman.

Grazie al nuovo inserimento nella sezione Mercati eToro, le criptovalute disponibili per il CFD Trading su eToro risulta ora essere così costituto: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Ethereum Classic, Dash, Stellar, NEO, EOS, Cardano, IOTA, BNB, ZCASH, Tron e, appunto Tezos.

Come per tutti gli altri asset, anche nel caso del trading sulla quotazione XTZ è disponibile il conto demo e lo strumento di Copy Trading. Attraverso la modalità demo è possibile imparare a fare trading su tutte le criptovalute disponibili, tra cui la nuova arrivata Tezos, senza correre il rischio di perdere denaro reale.

A proposito di Tezos si ricorda che non c'è alcun mining dei token Tezos noto come TEZ (XTZ). Infatti è previsto che i titolari siano premiati in XTZ semplicemente perchè hanno partecipato alla prova di partecipazione del protocollo di consenso. Una delle caratteristiche più importanti della nuova criptovaluta da poco disponibile per il trading online su eToro è che grazie al meccanismo di "auto-correzione", la rete Tezos potrà evolversi senza che si interrompa il consenso tra i suoi sviluppatori. In questo modo il rischio di un hard-fork viene ridotto.

Yoni Assia, fondatore e CEO di eToro, commentando l'ultima novità del broker, ha affermato che Tezos sta facendo importanti progressi ricordando che alcune banche stanno scegliendo la sua rete blockchain per offerte di token di sicurezza del valore di oltre un miliardo di dollari. Parlando più in generale, Assia ha poi affermato che "tante istituzioni finanziarie si stanno spostando sempre di più nel mondo delle criptovalute". E' per questo motivo che eToro ha deciso di aggiungere valute virtuali come Tezos al suo portafoglio.

Ad oggi, ha quindi concluso il manager, eToro conferma di essere l'unica piattaforma dove è possibile scambiare attività tradizionali come azioni e materie prime ma anche nuovi prodotti come le criptovalute.