Bitcoin: via libera a futures Bakkt darà visibilità a prezzo BTC

A partire dal prossimo 23 settembre saranno attivi i futures bitcoin di Bakkt: grande notizia per gli investitori istituzionali

Le quotazioni del Bitcoin appaiono un pò sottotono nelle itliem settimane? Niente paura perchè presto il prezzo del BTC potrebbe subire una forte accelerazione grazie ad un assist arrivato nel corso del fine settimana. La comunità dei crypto-trader, infatti, ha seguito molto da vicino la notizia del via libera che Bakkt ha ricevuto per il lancio dei futures sul Bitcoin.

La data ufficiale del lancio è stata fissata per il prossimo 26 settembre. Il via libera al lancio dei futures bitcoin di bakkt è arrivato a seguito della creazione creazione, ovviamente approvata dal dipartimento dei servizi finanziari di New York, della Warehouse che si occuperò di custodire, per conto dei clienti, i Bitcoin acquistati. La creazione della Warehouse, e il succesivo via libera al lancio dei futures sul BTC che Bakkt ha incassato, è stato inatteso. Molti analisti, infatti, erano convinti che l'operazione non sarebbe avvenuta prima di un anno e che lo stesso futures sul BTC sarebbe stato quindi lanciato più in là nel tempo. Le tempistiche rapide hanno invece smentito tutti.

La notizia del via libera ai futures Bitcoin di Bakkt è destinata ad entrare nella storia. Potenzialmente, infatti, si tratta di una svolta epocale che potrebbe dare forte visibilità al BTCUSD.

Nelle ultime settimane, infatti, il sentiment sul Bitcoin aveva registrato un forte peggioramento con il ritorno di previsioni negative sull'andamento del BTC nei prossimi mesi. A loro volta le stime aveva determinato un incremento degli approcci bearish nel breve periodo. Il via libera che bakkt ha ricevuto potrebbe cambiare completamente le prospettive. E' logico attendersi un incremento, già a partire dai prossimi giorni, della view bullish sul Bitcoin a discapito dell'approccio bearish.

Questo cambio radicale di prospettiva è da impurare a motivi ben precisi. In primo luogo c'è da evidenziare che il lancio dei futures bakkt sul BTCC andrà a determinare un incremento della liquidità. Questo perchè la stessa infrastruttura fornita dal bakkt permetterà ai grandi investitori istituzionali di comprare bitcoin in modo sicuro. In altri termini poichè sarà la Bakkt ad occuparsi della custodia delle monete, i grandi istituzionali potranno operare in modo tranquillo. In secondo luogo c'è da evidenziare come i crescenti rischi di una recessione di portata globale porteranno molti crypto-traders a puntare sul Bitcoin. Del resto oramai non è più un mistero che il Bitcoin sia considerato come un bene di rifugio sul quale puntare nella fasi di turbolenza dei mercati.