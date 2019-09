Nasdaq: listato Defix, nuovo indice finanziario decentralizzato per il mercato blockchain

Nella finanza decentralizzata rientrano tantissimi strumenti finanziari, dai protocolli di prestito e security token ai derivati e alle borse

CONDIVIDI

Importanti novità in casa Exante. Il broker ha ottimizzato il rilascio di un innovativo indice di finanza decentralizzata che segue i progetti più popolari del mercato blockchain. L'indice Defix, include progetti come Amoveo, 0x, Augur ed altri progetti ben noti come MakerDAO.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

L'indice Defix fa ora parte del NASDAQ sotto il ticker DEFX, un'abbreviazione di “Decentralized Finance Index”, ed è disponibile per tutti gli investitori (anche solo per semplice curiosità).

Zack Hess, il principale sviluppatore di Amoveo, ha rilasciato una dichiarazione con la quale si è detto "felice di vedere una maggiore consapevolezza nei progetti di finanza decentralizzata". Lo stesso Hess ha anche affermato che vorrebbe "dare a tutti l'accesso ai moderni strumenti finanziari".

Per investire sull'indice Defx da poco sbarcato sul Nasdaq, è possibile usare un fondo Defix. Questo strumento è l'ideale poichè consente l'esposizione a progetti di finanza decentralizzata su blockchain attraverso un’agenzia sicura e finanziariamente accreditata. In questo modo sarà possibile investire senza preccupazioni poichè si è dinanzi ad uno strumento affidabile e riconosciuto.

Sarà presto possibile trovare il fondo Defix presso la piattaforma di EXANTE sempre con il ticket DEFX.

Ricordiamo che a giugno, il Nasdaq ha stretto una collaborazione con CryptoCompare, una società specializzata nell'analisi delle criptovalute ed attiva nella realizzazione di un nuovo prodotto destinato agli investitori istituzionali. Il "Nasdaq/CryptoCompare Aggregate Crypto Reference Prices" è stato lanciato sulla piattaforma Qandl. Lo scopo del servizio è quello di fornire una grande quantità di dati ad oltre 400.000 professionisti della finanza attivi in tutto il mondo.