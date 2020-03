Bitcoin Future e Bitcoin Compass truffe? Opinioni e recensioni

Si presentano come piattaforme di trading ma, secondo le opinioni, Bitcoin Future e Bitcoin Compass non funzionano e sono truffe

Bitcoin Future e Bitcoin Compass si presentano come due diverse piattaforme di trading per investire sul prezzo del Bitcoin. Fin qui nulla di strano perchè, a causa del crescente successo delle criptovalute, i siti che consentono di investire sugli asset digitali sono aumentati in modo esponenziale.

Proprio per questo motivo, però, ti consiglio di fare molta attenzione e non dare mai nulla per scontato. Bitcoin Future e Bitcoin Compass, oltre ad avere nomi esotici e molto suggestivi, hanno un'altra caratteristica in comune: promettono guadagni facili e accessibili a tutti. La sensazione che puoi avere navigando le rispettive home, è che investire in Bitcoin sia un gioco da ragazzi e che fare soldi sia ancora più semplice.

Insomma con il Bitcoin Future e sul Bitcoin Compass investire in criptovaluta è quasi una passeggiata. Ma è davvero così o questo è solo un messaggio per attirare investitori magari alle prime armi? E in tal caso Bitcoin Compass e Bitcon Future sono truffe?

In effetti un soggetto interessato a guadagnare con il Bitcoin ma digiuno di conoscenze sull'argomento, potrebbe essere spinto a scegliere quei siti che garantiscono guadagni facili e immediati. Bitcoin Future e Bitcoin Compass sembrano fatti apposta per intercettare questo tipo di clientela. Addirittura sembrano essere troppo fatti apposta e quindi finiscono con il dare nell'occhio.

Tutte le promesse di Bitcoin Compass e Bitcoin Future sui guadagni facili sono false. La promessa di garantire a tutti profitti non sta minimamente in piedi. Non solo. Navigando sul web mi sono anche imbattuto in numerose recensioni negative su Bitcoin Compass e Bitcoin Future. Per non parlare poi delle opinioni di chi ha provato i due siti e oggi sconsiglia altri soggetti interessati dal fare altrettanto.

Già prima di scendere nel dettaglio del post quindi, posso evidenziare due aspetti specifici:

Bitcoin Future e Bitcoin Compass non hanno mai permesso a nessuno di guadagnare soldi in modo facile . Probabilmente queste due auto-proclamate piattaforme non hanno mai fatto guadagnare nessunoi

. Probabilmente queste due auto-proclamate piattaforme non hanno mai fatto guadagnare nessunoi Bitcoin Future e Bitcoin Compass non sono un modo sicuro per investire sul Bitcoin e sulle altre criptovalute

e sulle altre criptovalute Se sei interessato ad investire sulle criptovalute, affidati a piattaforme serie e affidabili. In giro ci sono tantissimi casi di truffe. Recensirli tutti è praticamente impossibile. Ogni giorno ci sono malfattori che lanciano siti truffaldini sulle criptovalute con l'obiettivo di raggirare tutto coloro i quali di criptovalute capiscono poco ma vorrebbero fare soldi con il rally del BTC. Un esempio di piattaforma seria è eToro della quale puoi trovare qui la recensione. Se vuoi investire sul Bitcoin in modo sicuro con eToro non devi far altro che cliccare sul link sottostante e aprire il conto demo.

Bitcoin Future e Bitcoin Compass recensioni

Non capita spesso di fare due recensioni in un unico post ma in questo caso la scelta è inevitabule perchè Bitcoin Future e Compass presentano tra loro molte similitudini. Le due aspiranti piattaforme per investire sulle criptovalute (e far fare soldi facili, come dicono loro) possono essere analizzate assieme.

Sia il Bitcoin Future che il Bitcoin Compass, si presentano come piattaforme di trading automatico. In pratica tu non dovresti fare nulla, ovviamente oltre alla registrazione e al versamento dei soldi, poichè a far guadagnare ci pensa l'algoritmo. Di più: essendo piattaforme di trading automatico, il guadagno è pure immediato e non necessita di sforzi. Più semplice di così!

Ovviamente i guadagni automatici quando si parla di Bitcoin non esistono perchè per sua stessa natura l'andamento del cambio BTCUSD è molto variabile e soggetto a continui cambi di rotta. La volatilità è quello che caratterizza il Bitcoin e gli asset digitali.

E allora come si può solo pensare di poter ottenere, come dicono questi signori, guadagni con il trading automatico?

Io no voglio presentarti le cose come difficili ma investire in criptovalute è una cosa seria e le stesse previsioni che vengono elaborate dagli analisti hanno sempre un alto margine di incertezza. Per prendere coscienza di quanto l'argomento sia delicato, ti suggerisco di leggere le seguenti guide pratiche per principianti:

>>>Dove e come comprare Bitcoin: guida ai migliori siti

>>>Trading criptovalute: guida su come investire

Bitcoin Future truffa? Opinioni

Bitcoin Future è una truffa? Leggendo le opinioni sul web non c'è da avere dubbi: i sospetti sono tanti! Dal mio punto di vista bastano questi per stare alla larga da questa piattaforma (autoproclamata tale).

Le opinioni sul Bitcoin Future non fanno sconti. Tra chi l'ha usato c'è chi parla di raggiro, chi di scam, chi di imbroglio, chi di frode e ancora pericolo, inganno dal quale stare alla larga.

Se le opinioni negative sul Bitcoin Future abbondano, quelle positive sono una rarità. Praticamente non c'è nessuno che rivendichi con orgoglio la sua esperienza con questo sito.

Voglio precisare una cosa: ad oggi non ci sono sentenze definitive da parte del tribunale, ma i sospetti sono tanti. Personalmente mi bastano le opinioni di chi ci è passato per stare alla larga da questo sito.

Ci sono metodi ben più affidabili per investire in sicurezza sul Bitcoin.

Bitcoin Future App: come funziona

Se hai una certa dimestichezza con il mondo delle criptovalute e del trading, il sito Bitcoin Future non che apparirti quasi come uno scherzo. Pieno di errori di grammatica e di refusi, il sito ha come unico obiettivo quello di convincere il visitatore ad aprire un account e versare soldi.

Francamente è questo ciò che si evince dalla home page del sito ufficiale Bitcoin Future che pretenderebbe di spiegare al lettore come funziona questo strumento di trading automatico.

In effetti non ci vogliono tante parole per capire come funziona Bitcoin Future poichè è lo stesso sito a spiegare tutto in tre passaggi:

Creare un account

Aggiungere fondi

Fare Start Auto Trading tanto è tutto automatico

Presentando il funzionamento con queste tre semplici operazioni, si ha la conferma di un elemento importante: il Bitcoin Future punta a presentarsi come un gioco. L'obiettivo è attirare chi si avvicina alle criptovalute per la prima volta.

Che senso ha poi quella definizione in bella mostra sulla home page: Bitcoin Future App Ufficiale. Di che App si parla?

E perchè quella domande collocate in basso sulla home sul modello FAQ non spiegano in realtà assolutamente nulla? Sono questi gli interrogativi che spingono a stare alla larga dal Bitcoin Future.

Se cerchi un modo per investire seriamente sul Bitcoin, è ai migliori broker Forex e CFD Trading che devi guardare. Per pura curiosità ti invito ad entrare sul sito del già citato eToro così puoi renderti conto della differenza tra questo broker e il sito vetrina (una pagina più una per aprire l'account) di Bitcoin Future anzi l'App Bitcoin Future.

Spero che questo paragone basti per indurti a stare alla larga dal Bitcoin Future e a scegliere solo broker affidabili per investire sulle criptovalute come appunto eToro. Tra l'altro il broker eToro ti offre anche lo strumento del Copy Trading grazie al quale puoi copiare dai traders più bravi.

Prendi in considerazione la possibilità di investire sul Bitcoin con il social trading e inizia dal conto demo.

Trading CFD su Bitcoin: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Bitcoin Compass Truffa? Opinioni

Sembra assurdo ma....il sito del Bitcoin Compass (o una delle tante riedizione di questo sito) è molto simile a quella del Bitcoin Future. Anche in questo caso c'è la solita pagina vetrina con le solite promesse su come guadagnare soldi rapidamente grazie al trading automatico.

Il discorso che ho fatto per il Bitcoin Future vale quindi anche per il Bitcoin Compass e quindi non deve stupire se su internet abbondano anche in questo caso le opinioni negative.

Bitcoin Compass truffa è una espressione molto ricercata e molto presente sul web. Del resto come potrebbe essere diversamente visto che le opionioni negative abbondano. Per molti utenti il Bitcoin Compass è un raggiro e un pericolo rivolto agli investitori principianti ossia a chi non ha molta dimestichezza con questo mondo.

Lo dico chiaramente: per chi cerca modi per fare soldi con il Bitcoin, un sito vale l'altro e se trova Bitcoin Compass allora sarà questo lo strumento che userà. Per questo è molto importante leggere le opinioni e confrontarsi.

Bitcoin Compass APP: come funziona

Incredibile ma vero ma....il funzionamento del Bitcoin Compass è identico a quello del suo gemello Future. Anche in questo caso, infatti, i promotori affermato che Compass è un software che consente di ottenere grandi guadagni sfruttando l'andamento del BTCUSD. Tutto automatico, tutto per miracolo verrebbe da dire!

Il vero funzionamento del Bitcoin Compass è il seguente:

ti devi registrare sulla piattaforma perchè, come affermano i promotori, guadagnare con il Bitcoin Compass è un gioco.

perchè, come affermano i promotori, guadagnare con il Bitcoin Compass è un gioco. Versi soldi sul tuo account

Fai partire il trading automatico

Se arrivi al terzo step, i soldi che hai versato si dovrebbero moltiplicare da soli, come per miracolo. E' mai possibile un sistema simile e per giunta con un asset, come il Bitcoin, che è sempre caratterizzato da una fortissima volatilità?

Broker affidabili per investire sul Bitcoin

Bitcoin Future e Bitcoin Compass sono due siti che non hanno alcuna autorizzazione ad operare. In pratica, iscrivendoti su queste piattaforme, metteresti i tuoi soldi nelle mani di persone sconosciute. Non serve essere certi al 100% se Bitcoin Future è truffa e se Bitcoin Compass è truffa. Basta infatti essere consapevole del fatto che queste piattaforme non hanno alcuna autorizzazione per chiudere i loro siti e cercare broker sicuri e affidabili.

Se vuoi investire in Bitcoin e non vuoi correre il rischio di perdere tutti i tuoi soldi devi per forza guardare ai broker autorizzati come il citato eToro.

Con eToro puoi investire attraverso i CFD su tante criptovalute come ad esempio Ethereum o XRP. Inoltre eToro, tramite il suo wallet eToroX, ti permette anche di comprare Bitcoin in modo fisico poichè funge anche da exchange.

Se vuoi testare gratuitamente eToro non devi far altro che cliccare sul link sottostante. Aprirai così un conto demo gratuito con 100.000 euro virtuali da usare per imparare ad investire sul Bitcoin.

Trading CFD sul Bitcoin : demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Hai capito bene: mentre aspiranti sistemi come Bitcoin Future e Bitcoin Compass ti chiedono subito soldi per attivare l'investimento, eToro e gli altri broker affidabili, ti offrono la demo gratis per imparare ad operare. Questo perchè investire in Bitcoin non un gioco come affermano le piattaforme truffa, ma un'attività seria che ha bisogno di studio e certezze.

Non fidarti di siti come Bitcoin Future e Bitcoin Compass ma al tempo stesso non rinunciare ad investire sul prezzo del Bitcoin. Per andare sul sicuro ti basta scegliere i broker affidabili.