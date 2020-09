BTi App e BitQH Truffe o funziona? Opinioni e modi sicuri per investire in Bitcoin

Nuovi software di trading automatico promettono guadagni stellari con il Bitcoin ma non è questo il modo per investire sulle criptovalute in modo sicuro

Da alcuni giorni su Facebook appaiono inserzioni che pubblicizzato software di trading automatico che sarebbero in grado di generare guadagni strepitosi con il minimo sforzo. Due i nomi ricorrenti: BTi App e BitQH. Cliccando su entrambe le inserzioni si accede a due landing page con contenuto identico e url differente. Apparentemente le landing sono costituite da un articolo informativo titolato "La nuova grande novità dopo Google e Facebook, che ti farà diventare ricco in 7 giorni (e funziona davvero)" e inserito in un layout che ricorda un sito di notizie. In realtà non c'è alcun sito di news e la landing è solo un modo per portare sulla pagina ufficiale dell'app attraverso il meccanismo delle Call To Action.

Anche i siti a cui puntano le due landing sono identici per avendo url diverse. Anche per quanto riguarda i siti in primo piano nell'haeder c'è il solito messaggio ultrapositivo che recita: "IL BITCOIN STA FACENDO LA GENTE RICCA - INIZIA ADESSO GRATUITAMENTE - Scopri quanti soldi puoi fare".

Come avrai certamente intuito da questi slogan, stiamo parlando di siti e app che promettono di farti realizzarre guadagni stellari grazie ad un software di trading automatico. Il Bitcoin è solo un'esca visto che su questi siti comprare Bitcoin non è assolutamente possibile e questo è evidentissimo fin dalle premesse.

Poichè in passato ci siamo già imbattuti in meccanismi simili (ossia inserzioni che, attarverso landing page, portano a siti che si sono poi rivelati essere delle truffe) cerchiamo di capirti qualcosa in più. Come avrai certamente intuito in questo articolo di indagine cercheremo di capire se app come BTi App e BitQH sono truffe o se funzionano davvero.

Solitamente sull'argomento avremmo fatto due distinti post separati ma, in questa circostanza, non ci è sembrato il caso di perdere tempo e abbiamo deciso di trattare in una sola guida i casi di BTi App e BitQH.

Probabilmente già in queste ore, molti utenti interessati ad investire in criptovalute, si saranno imbattuti su Facebook nelle inserzioni che conducono ai siti citati. "Purtroppo" questi messaggi pubblicitari sono rivolti proprio a chi cerca informazioni su come e dove comprare Bitcoin e per il meccanismo dei Cookie, Facebook potrebbe mostrare le lending che abbiamo scovato noi. BTi App è una truffa? BitQH è una truffa? Queste le domande che, chi si è imbattuto in queste inserzioni, si sta ponendo proprio adesso.

In questo post proveremo ad aiutare questi aspirati investitori a non cadere nelle tante trappole che vengono orchestrate da chi sfrutta il Bitcoin solo per fare soldi alle loro spalle.

BTi App e BitQH cosa sono

Può sembrare assurdo ma sui siti di BTi App e BitQH non ci sono informazioni precise e chiare sulla natura di questi servizi. Dopo un bombardamento di messaggi rassicuranti su come guadagnare tantissimi soldi senza sforzarsi più di tanto, solo verso la fine del sito vengono fornite delle indicazioni sulla natura del prodotto.

Se sei entrato su questi siti perchè attratto dal messaggio contenuto nelle landing pubbliciarie sulla possibilità di guadagnare con il Bitcoin, dovrai subito ricrederti. Non c'è infatti traccia di riferimenti ad exchange per comprare criptovalute ma non c'è neppure traccia di riferimenti ai broker autorizzati e legali per fare trading sul Bitcoin attraverso strumenti derivati come ad esempio i Contratti per Differenza.

In compenso dietro una invogliante CTA che ha come anchor "INIZIA LA TUA NUOVA VITA" ci sono i soli tre box che forniscono qualche dettaglio per capire su che genere di siti si sia finiti:

LASER-ACCURATE PERFORMANCE: BTi è la sola APP di Trading al mondo che sia capace di chiudere trade vincenti al 99,4 per cento! Un vero e proprio miracolo verrebbe da dire anche se, pensandoci bene, questa rivendicazione va presa per verità rivelata visto che sono gli stessi promotori del sito, e solo loro, ad affermarlo

TECNOLOGIA SUPERIORE: considerando che qualche informazione tecnica è sempre bene darla, i promotori del software di trading automatico, hanno ritenuto di dover ricordare che il "software BTi e` stato creato usando I sistemi di programmazzione piu` avanzati che il mondo del Trading abbia mai visto. Il software anticipa il mercato di 0.01 secondi. E se conosci qualcosa del Trading dovresti sapere che questo fa` una grande differenza". Al netto di refusi e errori di gramamtica, forse non hai capito che il miracolo prosegue perchè sei dinanzi al sistema più avanzato che il mondo del trading abbia mai visto. Un sistema che anticipa anche il mercato stesso!

piu` avanzati che il mondo del Trading abbia mai visto. Il software anticipa il mercato di 0.01 secondi. E se conosci qualcosa del Trading dovresti sapere che questo fa` una grande differenza". Al netto di refusi e errori di gramamtica, forse non hai capito che il miracolo prosegue perchè sei dinanzi al sistema più avanzato che il mondo del trading abbia mai visto. Un sistema che anticipa anche il mercato stesso! AWARD-WINNING TRADING APP: ovviamente non può poi mancare il premio anzi i numerosi premi che questo software ha vinto. Addirittura primo nella catagoria software di trading per l`International Trading Association (associazione di cui non si trova traccia in giro).

Sui siti di BTi App e BitQH non c'è traccia di tutto questo.

BTi App e BitQH come funzionano

Se comprendere cosa sono BTi App e BitQH non è stato facile, capire come funzionano questi sistemi di trading automatico lo è ancora di meno. Cliccando su qualsiasi delle Call To Action sparse nel sito si viene riportati al box per effettuare l'iscrizione dove viene chiesto nome, cognome, email e numero di telefono. Dando invio si entra in quella che dovrebbe essere la pagina dell'account demo che si scopre essere legata al broker thecapitalstocks. Il sito del broker sembra essere completo ma c'è subito un dettaglio che balza all'occhio: il marchio fa riferimento alla società Kleinman Enterprise Ltd. che ha sede presso l'isola di Saint Vincent and the Grenadines, un noto paradiso fiscale.

Questo dettaglio non può che far suonare un campanello di allarme. Nella migliore delle ipotesi BTi App e BitQH fanno riferimento ad un broker off-shore. E nella peggiore? Ebbene senza fare i salti che abbiamo compiuto per realizzare ma limitanto l'indagine solo al sito vetrina, il meccanismo di funzionamento di fuzionamento di BTi App e BitQH sarebbe quello (senza senso) descritto nel footer del sito:

Operativamente dopo la fase di registrazione e apertura del conto è possibile fin da subito guadagnare soldi (almeno questo dice il sito BTi) semplicemente installando il software di trading automatico. Tutti i dispositivi vanno bene e non serve nessuna competenza o abilità particolare. Insomma, seguendo il ragionamento dei promotori di questa app, è tutto un gioco.

Una sola cosa viene richiesta per iniziare: un deposito di 250 euro. Questi soldi sono al sicuro? Non lo sappiamo anche se BTi App e BitQH affermano che sarà sempre possibile prelevare in ogni momento.

BTi App e BitQH sono truffe?

Ma quindi BTi App e BitQH sono truffe? Sui siti che abbiamo scovato grazie a Facebook c'è un bombardamento continuo di messaggi rassicuranti. Da un lato gli ideatori affermano che si può arrivare a guadagnare anche 1100 euro al giorno lavorando appena 20 minuti al giorno (perchè ci sarebbero i computer dei miracoli che operano al posto dei trader) e che alcuni superfortunati hanno messo in cassaforte (udite udite) 1 milione di euro in 61 giorni, mentre dall'altro, quasi a voler mettere le mani in avanti, si forniscono rassicurazioni affermando che BTi App e BitQH non sono sistemi di marketing multilevel.

Cosa pensare quindi? L'ipotesi più plausibile è che queste pagine siano solo specchietti per le allodole che puntano a concedere un software per il trading automatico (gratuitamente, almeno così c'è scritto) di proprietà di un broker off shore.

Non ci sono elementi per dire se BTi App e BitQH sono truffe ma ve ne sono in abbondanza per suggerire di stare alla larga da questo sistema.

Modi sicuri per investire sul Bitcoin: il broker eToro

BTi App e BitQH opinioni finali

C'è una cosa che sui siti BTi App e BitQH non manca sicuramente: le opinioni. Le due vetrine pubblicitarie infatti sono imbottite di giudizi positivi di ogni tipo. Ad esempio una certa Editta Trentino afferma:

"In meno di due settimane ho fatto 5.439,28€ con il BitQH! Con solo 250€ di deposito iniziale! Incredibile! Lo consiglio a tutti!".

E una certa Rosanna Sagese aggiunge che:

"All`inizio non pensavo che potesse essere cosi` facile. Quando mi sono registrato ancora non sapevo nulla di BitQH o monete virtuali. Il trading automatico gestisce quasi tutto al mio posto ed io non devo fare nulla se non controllare i miei profitti! Guadagno ca. 2.400€ la settimana!".

Senza dilungarsi altre, tutte le opinioni su BTi App e BitQH presenti sui siti ufficiali delle app (ammesso che si possano usare tali parole) sono positive e impregnate di ottimismo.

Ma che valore hanno tali opinioni? Nessuno come nessun valore ha quello strano calcolatore che in base al deposito effettuato ti dice quanto guadagni POTENZIALMENTE.

E nessun valore hanno anche quegli strani box che appaiono ad ogni scroll per informati che in quel momento una tale di nome Violetta da Roma ha appena pagato 224 euro.

Certamente però hanno valore le tante opinioni libere presenti sul web secondo le quali da BTi App e BitQH è bene stare alla larga.