Bitcoin verso i 35.000 USD: scopriamo se oggi è il momento giusto per comprare

Bitcoin atteso da una resistenza importante a quota 35.000 dollari: riuscirà a superarla di slancio?

Bitcoin ha preso slancio dal supporto di 32.250 dollari per cercare una nuova scalata. Tuttavia, è improbabile che BTC possa mirare in alto, verso target particolarmente ambiziosi, se nelle prossime ore non riuscirà a mettere nel mirino, e superare, la resistenza posta a 35.000 dollari.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Attualmente – dati Coinmarketcap – la criptovaluta viene scambiata intorno ai 34.300 dollari, in rialzo del 2% rispetto alla quotazione di ieri e, comunque, sempre sopra la media mobile semplice a 100 ore. Sotto il profilo tecnico, notiamo la presenza di un'importante linea di tendenza rialzista che si sta formando con supporto posto a 34.000 dollari.

Partendo da questa valutazione, è probabile che nelle prossime ore Bitcoin possa crescere ancora, fino al test alla soglia di resistenza dei 35.000 dollari. A quel punto bisognerà comprendere in che modo BTC riuscirà a comportarsi: il precedente tentativo di salire verso questa soglia è naufragato un po' prima, a 34.600 dollari, da cui BTC ha corretto alcuni guadagni.

Se le cose saranno o meno diverse, solamente le prossime ore saranno in grado di dircelo. Non è possibile escludere che BTC possa fallire l’ulteriore assalto ai 35.000 dollari ma, in questo caso, potrebbe trovare un pronto supporto a quota 34.000 dollari, prima del supporto principale formatosi a 33.500 dollari.

Di contro, se Bitcoin riuscisse a superare la prima resistenza intermedia a 34.500 dollari, e spingersi con chiusura sopra la zona di resistenza di 35.000 dollari, a quel punto potrebbe realmente compiere un’interessante accelerazione verso i 36.500 dollari o, addirittura, verso la resistenza maggiore di 38.000 dollari.

Per quanto riguarda le altre criptovalute, registriamo prestazioni positive per tutte le principali altcoin, con Ethereum in rialzo del 2,37% a 2.148 dollari, Binance Coin in sviluppo del 5,38% a 333 dollari e Cardano in aumento del 2,12% a 1,37 dollari.

Ricordiamo ai nostri lettori che è possibile investire in Bitcoin e in altre criptovalute utilizzando un broker online che sia in grado di offrire le soluzioni più complete per il trading criptovalutario, come eToro (leggi qui la nostra recensione). Con questo broker, infatti, è possibile comprare Bitcoin, grazie all'exchange eToroX, ma è anche possibile fare trading sulle differenze di prezzo attraverso i CFD.

La possibilità di usare una demo gratuita da 100 mila euro per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale, è una ulteriore ragione per scegliere eToro.

Impara ad investire in Bitcoin con eToro>>> tante soluzioni disponibili e la demo è gratis