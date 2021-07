Margex Opinioni e Recensione sulla Piattaforma di Criptovalute

Recensione su Margex, piattaforma di trading per criptovalute con leva finanziaria fino a x100. Scopri come funziona e come prelevare e depositare.

Margex è una piattaforma digitale che offre il trading su alcune coppie di criptovalute con leva finanziaria fino a x100. Si tratta di una piattaforma nata nel 2020 e oggi operativa in moltissimi Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

Il sito web non è disponibile in lingua italiana, ma solo in inglese. In questa recensione su Margex vedremo tutti gli aspetti della piattaforma di criptovalute per scoprirne i vantaggi e gli svantaggi.

Margex Recensione: chi è?

Margex è una piattaforma di criptovalute, che offre ai propri utenti il trading con leva finanziaria, dunque con la possibilità di moltiplicare la cifra investita senza possederla.

Di conseguenza, però, sono incrementati sia i guadagni che le perdite, motivo per cui consigliamo sempre molto cautela quando utilizzate la leva finanziaria, a prescindere dal broker di trading che utilizzate.

Dal sito web apprendiamo che la piattaforma ha una capacità pari a 100.000 trade al secondo, mentre la velocità di esecuzione è di 8 ms. Il servizio è stato attivo per il 99,99% del tempo e gli ordini registrati sulla piattaforma hanno un valore di 40 milioni di dollari. Il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso una live chat e un indirizzo e-mail.

Margex non richiede la KYC (Know Your Customer), per iniziare non dovrai fornire informazioni personali, ma semplicemente indicare un indirizzo di email valido e dichiarare di non essere residente in uno dei seguenti Paesi: Stati Uniti d'America, Repubblica delle Seychelles, Bermuda, Cuba, Crimea, Sebastopoli, Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan e Afghanistan.

Su quali Asset digitali puoi fare trading con Margex?

Abbiamo visto che puoi fare trading con leva finanziaria, ma su quali asset digitali? L’offerta di coppie di criptovalute non è vasta, sono infatti solamente 6 e sono le seguenti:

BTC/USD

ETH/USD

LTC/USD

XRP/USD

EOS/USD

YFI/USD

Notiamo che sono 6 criptovalute che puoi negoziare con il dollaro americano, parliamo di Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS e Yearn Finance.

Puoi usare diversi livelli di leva finanziaria a partire da un minimo di 1:5 fino ad un massimo di 1:100. Ciò significa che per esempio puoi usare una leva finanziaria pari a 1:10, 1:20 o 1:50.

Trattandosi di trading con margine puoi investire sia al rialzo (long) sia al ribasso (short). Nel primo caso (rialzo) otterrai un profitto se il prezzo dell’asset negoziato dovesse crescere, viceversa subiresti una perdita.

Nel secondo caso (ribasso) otterresti un profitto se il valore della criptovaluta dovesse scendere, mentre subiresti una perdita qualora il prezzo dovesse salire.

Come depositare su Margex

I fondi su Margex sono detenuti su un wallet elettronico offerto proprio da Margex. Il wallet è compatibile solo con Bitcoin, pertanto qui puoi possedere solo BTC. Puoi depositare su Margex in due differenti modi, a seconda se possiede già BTC altrove oppure sei neofita del campo e hai solamente valute fiat (euro, dollari ecc).

Invii i tuoi BTC posseduti altrove sul tuo wallet su Margex;

Compri Bitcoin usando una carta di credito, convertendo quindi i tuoi euro o dollari americani in BTC.

Nel primo caso dalla dashboard ti basterà cliccare su Wallet e in seguito su +Deposit. Da qui puoi ottenere l’indirizzo del tuo wallet su Margex e dovrai incollarlo sul sito da cui vuoi inviare i fondi.

Se invece vuoi comprare Bitcoin utilizzando una carta di credito puoi farlo grazie al servizio Changelly, direttamente dal tuo account su Margex.

Dopo essere entrato su Wallet e poi aver cliccato su +Deposit vai nella parte destra nella voce Buy Crypto. Qui seleziona quanti euro o dollari vuoi convertire in Bitcoin e il tuo Paese di residenza, dopo di che clicca su Exchange.

A questo punto copia l’indirizzo del tuo wallet di Margex nel riquadro apposito e premi su Continue. Ora sarai reindirizzato sul sito di Changelly, dove potrai finalizzare il tuo pagamento.

Come prelevare da Margex

Puoi prelevare da Margex solamente in BTC e non in euro o in altre valute fiat. Infatti il prelievo consiste nel trasferimento dei tuoi fondi su un wallet esterno.

Dopo aver cliccato dalla pagina principale su Wallet, clicca su Withdraw. A questo punto indica l’indirizzo dove vuoi che vengano inviati i tuoi BTC e la cifra. Quando hai verificato che sia tutto corretto premi su Confirm e procedi con l’invio dei fondi.

Per ragioni di sicurezza Margex detiene la maggior parte dei fondi in cold wallet, ovvero in offline, mentre solo una minima parte sono detenuti in hot wallet e dunque online.

Ricorda che Margex invia i fondi manualmente una volta al giorno tra le 13.00 e le 14.00 UTC. Se fai richiesta prima delle 12.00 UTC l’invio dei BTC avverrà in giornata, altrimenti il trasferimento verrà processato nel giorno successivo.

Piattaforma Margex: webtrader o mobile?

La piattaforma di Margex è raggiungibile solo dal browser, non esiste infatti un’app mobile. Chiaramente accedendo dal browser del tuo smartphone puoi entrare nel tuo account di Margex.

L’operatività di trading avviene sulla piattaforma. Qui puoi scoprire quali sono le quotazioni in tempo reale, piazzare e gestire ordini e controllare lo storico delle tue operazioni.

La piattaforma di Margex offre anche grafici in tempo reale, da qui puoi piazzare i tuoi ordini e avere quindi una panoramica più evidente del trend in corso.

Per maggiore comprensione, inoltre, il saldo è espresso anche in USD (dollari americani), così da permetterti di capire in maniera più chiara quanto è alta la tua esposizione. I trader neofiti potrebbero avere difficoltà a comprendere l’effettiva grandezza di un portafoglio se espresso solo in Bitcoin.

Commissioni su Margex

Le commissioni su Margex sono abbastanza basse, se commisurate con quelle proposte da altri exchange di criptovalute, ma è bene sottolineare che Margex addebita due tipi di commissioni:

commissioni di negoziazione; commissioni di finanziamento.

Quando viene eseguito un ordine sul mercato verrà addebitata una Maker Fee o una Taker Fee.

La Maker Fee viene conteggiata quando si inserisce un ordine ritardato che non viene abbinato immediatamente, ma solo quando si trova la controparte.

La Taker Fee viene invece addebitata quando il tuo ordine si abbina subito a uno esistente.

La commissione di finanziamento viene invece addebitata ogni 8 ore se la posizione è aperta ed è commisurata all’importo che hai negoziato sia se hai investito al rialzo sia se hai investito al ribasso.





COPPIE MAKER FEE TAKER FEE FINANZIAMENTO/LONG FINANZIAMENTO/SHORT INTERVALLO DI FINANZIAMENTO BTC/USD 0,019% 0,060% 0,26% 0,18% 8 ore ETH/USD 0,019% 0,060% 0,30% 0,25% 8 ore EOS/USD 0,019% 0,060% 0,20% 0,07% 8 ore LTC/USD 0,019% 0,060% 0,35% 0,55% 8 ore XRP/USD 0,019% 0,060% 0,15% 0,10% 8 ore YFI/USD 0,019% 0,060% 0,30% 0,40% 8 ore

Margex opinioni conclusive: pro e contro

In conclusione possiamo riassumere i pro e i contro di Margex, dopo questa recensione che speriamo ti abbia dato uno spunto per sviluppare opinioni in merito.

Fra i pro possiamo nominare certamente le commissioni piuttosto basse, anche se presenti sia per il finanziamento sia per l’apertura di un nuovo ordine. Ricordiamo però che le commissioni sul finanziamento sono presenti in molte altre piattaforme, come quelle che offrono il trading CFD, sebbene solitamente l’addebito avvenga ogni 24 ore e non ogni 8 ore, come invece avviene su Margex.

Fra i contro troviamo certamente il basso numero di coppie di criptovalute negoziate, che sono solamente 6, anche se questo può essere un vantaggio per chi desidera investire solo sulle criptovalute principali.

Inoltre il prelievo in soli BTC può essere limitante per chi desidera cambiare spesso Bitcoin con euro e dollari in tutte e due le direzioni.

Infine non abbiamo parlato di regolamentazione. Infatti Margex non è regolamentato per l’Unione Europea e questo è importante segnalarlo ai lettori.