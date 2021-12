Investire in criptovalute: in Serie A è record di sponsorizzazioni, ecco quali sono

Exchange e broker criptovalute sono i protagonisti delle sponsorizzazioni delle squadre della serie A italiana. Ecco i nomi dei team che sponsorizzano i crypto-asset

Se il calcio italiano, e soprattutto la serie A, non sono andati con le gambe in aria è merito, anche, delle tante sponsorizzazioni di maglia che riguardano criptovalute. Non è necessario essere degli esperti di marketing o di asset digitali per vedere, con i propri occhi, quanto numorose siano le squadre della serie A sponsorizzate da broker ed exchange criptovalute.

Alcuni numeri possono essere di aiuto per comprendere la dimensione del fenomeno: considerando le sponsorizzazioni di maglia, si arriva ad un introito complessivo di 180 milioni di euro. Una cifra immensa che sale a 250 milioni di euro se, oltre a considerare le sponsorizzazioni classiche, si includono le perimetro anche più estese forme di partnership.

A partire dallo sviluppo del settore criptovalute, è stata l'Inter a fare la parte del leone per quello che riguarda gli introiti da crypto-sponsorizzazioni. Dopo aver perso dalla maglia lo storico sponsor della Pirelli, l'Inter è riuscita a tenere i conti al riparo dalla crisi causata dal covid19, grazie all'accordo con Socios.com. L'intesa prevede un corrispettivo per le casse dell'Inter pari a 16 milioni per la stagione 2021/22. E poi previso un bonus che potrebbero portare il totale degli incassi da sponsorizzazione fino a 20 milioni di euro (il dato si riferisce fino alla stagione calcistica 2024/2025).

In questo articolo esamineremo quali sono le squadre della serie A sponsorizzate da exchange e broker criptovalute.

Prima di scendere nel dettaglio una curiosità: quale è la ragione profonda per cui il settore degli asset digitali è sempre più spesso presente sulle maglie dei team della serie A? Il motivo è semplice. In un momento caratterizzato da una forte crescita della popolarità degli asset digitali, i principali players del settore puntano a farsi conoscere e ad incrementare i loro clienti. Del resto investire in criptovalute è sempre più semplice grazie allo sviluppo della tecnologia.

Oggi ad esempio ci sono broker che offre soluzioni di trading online diversificate per ogni tipo di investitore.

Exchanghe e broker criptovalute sponsorizzati in serie A

La criptovaluta protagonista della serie A è DigitalBits (asset sviluppato da Zytara Labs). Il lago di questo crypto-asset è presente sulle maglie dell'Inter. L'operazione porterà nelle casse della società meneghina 85 milioni di euro in 4 stagioni.

Ma DigitalBits è anche main sponsor della Roma e in questo caso è presente un contratto triennale pari ad oltre 35 milioni di euro. Anche la seconda squadra della capitale, la Lazio, è legata ad un contratto di sponsorizzazione con un exchange. Main sponsor della Lazio è infatti la piattaforma Binance. In questo caso il valore dell'intesa è pari a 30 milioni di euro.

Anche la Juventus ha una sposorizzazione con una criptovaluta, si tratta di Bitget. L'accordo siglato dura due stagioni e si basa su un corrispettivo base di 5,5 milioni di euro per la prima stagione a cui si aggiungono altri 7 milioni per la seconda e anche un bonus da 0,75 milioni a stagione se la Juve dovesse accedere alla finale di Champions League.

L'elenco delle società di serie A sponsorizzate da exchange e broker criptovalute prosegue con il Milan che ha sulla maglia il logo di BitMex, il Napoli che ha siglato un'intesa con Floki e per finire l'Udinese che ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione di maglia con Kiba Inu.

La tendenza del fenomeno è in ascesa anche alla luce della costante crescita dell'appeal del settore criptovalute e della crisi finanziaria che il mondo del calcio attraversa a causa della pandemia di covid19.