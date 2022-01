Classifica criptovalute prima settimana 2022: ecco chi ha il sentiment social più alto

Secondo il Sentiment Social le criptovalute più brillanti della prima settimana dell'anno sono state USD Coin (USDC), TRON, KDA, FTM e BUSD

Chi sceglie di investire in criptovalute può oggi fare affidamento su una serie di parametri e indicatori che possono essere molto utili per individuare i crypto-asset più interessanti. Ci sono ovviamente gli indicatori tecnici ma ci sono anche tanti parametri di tipo statistico che consentono di effettuare una scrematuta adottando un approccio di tipo selettivo.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra i parametri più in voga nell'ultimo periodo c'è il cosiddetto Sentiment Social, un indicatore che misura i comportamenti tenuti dagli utenti sui social media ma anche le notizie apparse su blog e giornali specializzati. Il Sentiment Social consente di individuare quelle che sono le criptovalute più discusse. Operatiavemente questo parametro non può sostituire gli indicatori tecnici, tuttavia va da se che se un asset digitale è molto discusso, allora il suo appeal sarà certamente alto.

Il nostro consiglio è quello di tenere conto della classifica sul Sentiment Social ma sempre nell'ambito di una più vasta analisi che includa soprattutto l'analisi tecnica. Ci rendiamo conto che considerare tutti questi fattori non è semplice e proprio per questo, come siamo sempre soliti fare, suggeriamo di fare prima pratica con un conto demo gratuito e solo dopo investire sui crypto-asset con soldi veri. In tal senso, molto utile può essere aprire una demo gratis con un broker come eToro (leggi qui la recensione completa).

Impara a fare trading sulle criptovalute con il broker eToro>>>subito per te la demo gratis

Criptovalute a più alto sentiment social: prima settimana 2022

Limitando l'analisi alla prima settimana dell'anno (ossia all'arco di tempo compreso tra l'1 e il 7 gennaio), la società Sentifi ha stilato la seguente classifica sul Sentiment Social:

Al primo posto c'è USD Coin (USDC) con un punteggio di sentiment pari a 56 e un buzz di attenzione dell'89 per cento.

Al secondo posto troviamo TRON con un punteggio di sentiment di 49 e un buzz di attenzione del 13 per cento.

Medaglia di bronzo per Kadena che ha chiuso la prima settimana del 2022 con un punteggio di sentiment di 44 e un buzz di attenzione tuttavia negativo a pari a -26%.

Al quarto posto troviamo Fantom con un sentiment pari a 39 e un buzz di attenzione del 53 per cento.

Per finire, a chiudere la classifica delle criptovalute con il maggiore sentiment social c'è Binance USD (BUSD) che, al termine della prima settimana di gennaio 2022, presenta 39 di score e una percentuale di attenzione negativa (-2 per cento).

Molte di queste criptovalute che abbiamo citato sono presenti nell'elenco asset disponibili su eToro. Lo stesso broker mette anche a disposizione strumenti avanzati per fare trading sulle criptovalute. Un esempio è il Copy Trading grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. La funzionalità del Copy Trading può essere utilizzata anche da chi è alle prime armi con gli investimenti in criptovalute grazie alla disponibilità del conto demo.

Copia i traders migliori sulle criptovalute con il Copy Trading eToro>>>clicca qui per fare pratica con la demo gratis

Ma perchè USDC è riuscita ad aggiudicarsi la palma di criptovaluta a più alto Sentiment Social della prima settimana di gennaio 2022?

Ovviamente una spiegazione c'è. USDC potrebbe aver ottenuto una buona visibilità dall'inserimento della sua versione TRC-20 sull'exchange di OKEx. TRON, invece, potrebbe aver sfruttato le indiscrezioni circa la possibilità di poter presto evolvere in una DAO. In effetti dopo le dimissioni di dicembre del suo CEO, Justin Sun, la Tron Foundation ha affidato adesso alla DAO la gestione della rete, diventando un protocollo che nei fatti è del tutto decentralizzato. Per finire, Kadena potrebbe aver strappato la medaglia in bronzo in questa particolare classifica dopo l’annuncio dell’exchange OKEx sull'introduzione della coppia KDA/USDT.

Queste le tendenze emerse dal sentiment social di inizio anno. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.