Crisi Ucraina spinge le quotazioni delle criptovalute

Continua la crescita della capitalizzazione delle criptovalute a margine della prima settimana di guerra in Ucraina.

Il mercato delle criptovalute ha registrato interessanti profitti nella giornata odierna, con la maggior parte delle 10 criptovalute più capitalizzate che si accinge a chiudere la giornata con un segno positivo. A giocare un ruolo di supporto alle quotazioni delle valute digitali è stata, ancora una volta, la grave situazione ucraina.

In una decisione finalizzata a sostenere il Paese, per esempio, Apple si è unita ad altre grandi aziende tecnologiche nel tentativo di boicottare la Russia. Di conseguenza, i clienti che si trovano nel territorio della nazione non possono più acquistare nessuno dei loro prodotti o fare acquisti tramite app store, compresi gli iPhone.

Una decisione non inattesa, considerato anche quanto stanno facendo gli altri big tecnologici, e che contribuisce a isolare l’economia russa in attesa degli sviluppi negoziali attesi nel breve termine.

In questo scenario, Bitcoin è in crescita dell'1% a circa 44.000 dollari e anche il valore di Ethereum è migliorato leggermente, con un incremento del 2% a metà giornata. Terra, una delle criptovalute più in forma del momento, è intanto salita al 7° posto in termini di market cap.

Ciò premesso, la top 10 delle criptovalute alla data di oggi vede Bitcoin saldamente in testa (835 mln dollari), davanti a Ethereum (350 mln) e alla stablecoin Tether (79 mln). Alle spalle troviamo Binance Coin (67 mln) e l’altra principale stablecoin USD Coin (53 mln). Quindi, XRP (36 mln) e la best performer della settimana, Terra, con il suo token LUNA cresciuto del 76% in sette giorni (34 mln). Chiudono la classifica delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione Solana (32 mln), Cardano (31 mln) e Avalance (19 mln).