Cosa influenza i prezzi delle criptovalute: elenco market mover più importanti

I market mover delle criptovalute non sono classici ma presentano specifiche peculiarità. Ecco cosa monitorare prima di iniziare ad investire

Prima di investire in criptovalute è consigliabile prestare attenzione a una serie di fattori che, per loro natura, sono in grado di condizionare l'andamento dei prezzi degli asset digitali. In questo articolo parleremo proprio di questi catalizzatori. La questione ha primaria importanza per un investitore e infatti, anche in passato, come redazione di Borsa Inside, abbiamo spesso ricevuto mail da parte dei nostri crypto-lettori con ci viene chiesto di conoscere quali sono i market mover delle criptovalute.

Le criptovalute non hanno market mover tradizionali

Oro, petrolio, forex, azioni, indici di borsa sono asset influenzati, chi in un modo e chi nell'altro, da specifici market mover. Al di là degli effetti che questi catalizzatori determinano sui prezzi di questi beni, il rapporto di correlazione tra asset specifico e market mover è di tipo classico. Ebbene la crima cosa che dovrebbe tener ben presente chi vuole fare trading sulle criptovalute, è che il legame tra il crypto-asset e lo specifico evento macro non è "normale".

Tutto ciò non deve stupire più di tanto. Le criptovalute, infatti, non sono un bene come tutti gli altri ma presentano caratteristiche specifiche e peculiari. Chi fa trading online sugli asset digitali (tutti perchè qui non stiamo parlando della singola crypto ma del settore nel suo insieme) sa perfettamente quanto sono volatili i prezzi.

I valori di tutti le criptovalute tendono ad oscillare anche in modo considerevole. La cronaca è piena zeppa di casi in cui a momenti di forte rialzo hanno poi fatto seguito repentini ribassi. L'alta volatilità è un pò il punto di forza degli asset digitali. Sono proprio queste oscillazioni di prezzo molto rapide che possono essere usate per investire.

Perchè abbiamo fatto tutta questa premessa sul peso della volatilità. Il motivo è semplice: se i crypto-asset sono così volatili, allora diventa ancora più fondamentale eseguire una buona analisi tecnica e una buona analisi fondamentale prima di iniziare ad operare.

Se sull'analisi tecnica c'è poco da dire (si tratta della solita analisi tecnica applicata però a crypto-asset), sull'analisi fondamentale va aperta una parentesi. Nel forex e in borsa, le decisioni di politica monetaria delle banche centrali, hanno un forte impatto. Nelle criptovalute nulla di tutto questo avviene. Gli asset digitali, infatti, sono decentralizzati e indipendenti. Ciò significa che non esiste alcuna banca centrale che possa intervenire per indirizzare i prezzi. Proprio questo è il motivo per cui i crypto-asset sono così volatili.

Alla luce di quanto fin qui detto, possiamo così riassumere:

le decisioni delle banche centrali NON condizionano i prezzi delle criptovalute

tutti i dati macro tradizionali (e quando diciamo tutti non vogliamo fare eccezioni) NON hanno alcun peso sull'andamenti dei prezzi dei crypto-asset

Cosa determina i prezzi delle criptovalute: la lista dei fattori

Abbiamo specificato perchè quando si parla di criptovalute non si può fare riferimento ai market mover tradizionali. Attenzione però a non saltare a conclusionin affrettate. Il fatto che i market nover classici non condizionano i valori delle criptovalute, non significa che essi non siano determinati da altri fattori.

I market mover delle criptovalute sono particolarissimi e applicabili sono a questa classe di asset. Ecco quali sono:

fattori psicologici: si tratta dei market mover più importanti. Inutile fare una rassegna specifica di questi elementi. A prescindere dalla loro specificità tutti sono riconducibili a due questioni di fondo: la regolamentazione da parte di enti ed autorità e l'andamento dell'adozione degli asset digitali.

fattori tecnici: accanto agli elementi di tipo psicologico, ci sono poi alcuni elementi tecnici che condizionano i prezzi dei crypto-asset. Usiamo la parola tecnica non nell'accezione comune che viene data a questo termine nel mondo del trading online, ma per intendere i dati.

Chi investe in criptovalute vorrebbe una maggiore regolamentazione eppure, al tempo stesso, ha paura che essa possa imbrigliare il settore.

Tutte le dichiarazioni su eventuali nuove leggi regolatorie sulle criptovalute nonchè le notizie su nuove adozioni, condizionano i prezzi delle criptovalute.

Attenzione a questi argomenti, quindi, prima di iniziare ad investire.

Per quello che riguarda invece il secondo punto, i fattori tecnici, va evidenziato che tutti gli avvenimenti che, in qualche modo riguardano la crisi dei meccanismi monetari tradizionali, condizionano positivamente i prezzi delle criptovalute (l'esempio classico è quello dell'inflazione). Ciò avviene perchè, come dimostrato anche dagli eventi recenti, le criptovalute vengono spesso percepite come un bene rifugio alternativo all'oro.