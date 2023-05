AltSignals sta cavalcando l’onda dell’acquisto di Voyager da parte di Binance nonostante le notizie della SEC

Le recenti notizie sulla SEC hanno portato alla luce il tentativo di repressione delle criptovalute da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, fermato dai tribunali di New York. L’acquisizione di Voyager da parte di Binance potrebbe andare avanti, il che rappresenta una buona notizia per il resto del mercato delle criptovalute.

AltSignals (ASI) ha fatto passi da gigante in questo periodo, dopo aver recentemente annunciato che lancerà il suo nuovo token durante un evento di presale di criptovalute. Cosa potrebbero significare le recenti notizie della SEC per il futuro di ASI?

Caso SEC: l’acquisizione di Voyager da parte di Binance è stata approvata, mentre il presale di AltSignals decolla

Binance ha ricevuto il via libera dalle autorità di regolamentazione statunitensi in merito alla proposta di acquisizione degli asset del depositario di criptovalute in bancarotta, Voyager. La proposta era stata precedentemente bloccata, come riportato da SEC news in passato.

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha espresso preoccupazione per l’acquisizione di Voyager da parte di Binance. Secondo la SEC la conformità normativa di Binance è in discussione e che l’acquisizione di Voyager, una società valutata 1,5 miliardi di dollari, potrebbe avere implicazioni negative per i mercati finanziari statunitensi.

La recente notizia sul caso SEC, secondo cui un giudice di New York si è pronunciato a favore dell’acquisizione di Binance, ha provocato un’impennata nei mercati criptovalutari. AltSignals, una piattaforma di trading di criptovalute basata sull’intelligenza artificiale, ha dato il via al suo presale di token e ha attirato investimenti per un valore di $585k in un breve lasso di tempo.

AltSignals aiuta la sua community di trader a gestire la volatilità dei mercati delle criptovalute condividendo segnali di trading accurati. Il progetto continua a guadagnare trazione alla luce delle recenti notizie della SEC riguardanti Binance e Voyager, e sembra destinato a continuare lo sviluppo della blockchain dopo 5 anni di successi.

Che cos’è AltSignals?

Dal suo lancio nel 2017, AltSignals ha condiviso segnali di trading redditizi con oltre 50.000 trader individuali. Lo strumento di trading proprietario della piattaforma, AltAlgo™, condivide costantemente segnali con un tasso di accuratezza superiore al 70% e ha aiutato i trader che hanno abbinato le sue chiamate ai futures di Binance a decuplicare il loro portafoglio in 19 mesi diversi.

Il progetto sta ora ampliando la sua offerta di blockchain e sta rilasciando il suo token nativo, ASI, durante un evento di presale di criptovalute molto atteso. Il token ASI potenzierà i servizi di trading disponibili sulla piattaforma, che sarà ampliata per includere uno strumento di trading di nuova concezione chiamato ActualizeAI.

ActualizeAI è supportato dall’intelligenza artificiale. Esso combina indicatori di trading algoritmici con capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di apprendimento automatico per fornire segnali di trading con un tasso di accuratezza senza pari. Si prevede che rivoluzionerà il modo in cui le persone fanno trading online, aiutando i trader di tutti i livelli di abilità a massimizzare i rendimenti degli investimenti nei mercati delle criptovalute.

Come funziona ASI?

Il token ASI viene utilizzato per accedere ad ActualizeAI. Questo può essere impiegato anche per lo staking sulla piattaforma AltSignals e per votare le proposte di governance per lo sviluppo di nuovi progetti.

ASI fornisce anche l’accesso all’AI Members Club, in cui gli utenti possono usufruire di una serie di servizi aggiuntivi forniti da AltSignals. Attraverso l’AI Members Club, gli investitori possono accedere a esclusive opportunità di presale e vendita privata di progetti di criptovalute in erba, che spesso possono rivelarsi investimenti altamente redditizi.

L’AI Members Club ospiterà anche tornei di trading con in palio importanti montepremi in criptovalute. I trader possono mettere alla prova le loro abilità contro altri trader online, gareggiando per ottenere la percentuale di rendimento più alta in un determinato periodo di tempo.

I possessori di token ASI potranno anche testare i nuovi strumenti di trading prima che vengano rilasciati da AltSignals, i quali potranno aiutare i trader a navigare nei mercati delle criptovalute. In cambio della sperimentazione di questi strumenti e della fornitura di feedback agli sviluppatori, i trader guadagneranno token ASI.

ASI può raggiungere $0,40 nel 2023?

Il presale dei token ASI è attualmente disponibile al prezzo di $0,015 durante la fase 1 del presale. Il prezzo salirà a $0,02274 entro la fine dell’evento, dando agli investitori un tempo limitato per acquistare ASI all’attuale livello di prezzo.

Il token ha un’ampia utilità all’interno dell’ecosistema AltSignals, che ha un’offerta unica nel mondo del Web3. Gli esperti prevedono rendimenti significativi per gli investitori che partecipano al presale di AltSignals. Entro la fine del 2023, il token ASI potrebbe avere un valore superiore a $0,40, quasi 20 volte più alto rispetto alla fine del presale della criptovaluta.

I protocolli basati sull’intelligenza artificiale sono la prossima grande novità nel campo delle criptovalute?

Gli strumenti di trading con intelligenza artificiale potrebbero rivoluzionare il processo di trading, fornendo un miglior livello di accuratezza nell’analisi di grandi quantità di dati di mercato. ActualizeAI è in grado di gestire grandi insiemi di dati in millisecondi, il che aumenta la qualità delle analisi di mercato a livelli sovrumani.

I protocolli cripto basati sull’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più popolari nel Web3. Le recenti impennate di Fetch.ai (FET) e The Graph (GRT) sono il risultato della combinazione di due tecnologie in rapida evoluzione, la blockchain e l’AI.

AltSignals potrebbe essere il più recente progetto di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale a spiccare il volo. Lo slancio iniziale del progetto durante il presale della cripto sembra essere un chiaro segnale di intenti, in quanto la community esistente della piattaforma e la comprovata esperienza di successo sono stati utili per i nuovi sviluppi.

ASI è un buon investimento?

Alla luce delle recenti notizie della SEC riguardanti Binance e Voyager, AltSignals sembra una forte opportunità di investimento. A quanto pare, le autorità di regolamentazione statunitensi si stiano avvicinando ai mercati delle criptovalute, nonostante la forte presa di posizione contro i progetti non conformi.

Il presale della criptovaluta AltSignals sembra in grado di garantire un rendimento significativo nel tempo, il che la rende un’aggiunta degna di nota a qualsiasi portafoglio di investimento. Gli investitori possono acquistare ASI al prezzo attuale di $0,015 prima che salga a $0,02274 in vista dell’IDO.

