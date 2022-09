Basic Attention Token, cos’è e come comprare BAT

Nel vasto e variegato mondo delle criptovalute esiste un’ampia scelta in fatto di investimenti, e il token BAT fa parte della lista delle crypto attualmente in circolazione, ma di cosa si tratta esattamente e come funziona? Diciamo prima di tutto che questo token è collegato ad un famoso browser per la navigazione in rete che si chiama Brave.

Per capire cos’è BAT, cioè Basic Attention Token, dobbiamo fare quindi un passo indietro, e partire da cos’è Brave. Si tratta di un innovativo browser per navigare su internet, che blocca attivamente annunci pubblicitari e tracker in modo che la navigazione sia pulita e senza ostacoli per gli utenti.

Brave ha quindi sviluppato un nuovo modello basato su blockchain che permette di superare alcuni ostacoli facilitando i pagamenti. Il browser Brave è stato realizzato partendo da Chromium, il software open source che alimenta Google Chrome in modo che tutti i plug-in e le estensioni funzionino perfettamente.

Per accumulare BAT, in realtà, il primo passo da compiere sarebbe proprio quello di scaricare il browser Brave ed iniziare ad usarlo per navigare in rete.

Cos’è BAT, Basic Attention Token, e come funziona

Il funzionamento di BAT è semplice, infatti si tratta di un token che ti premia per guardare degli annunci pubblicitari. La maggior parte degli utenti di internet solitamente evita di sorbirsi slogan pubblicitari online, ma in questo caso potrebbero guadagnarci a farlo, e questo cambia tutto.

Basic Attention Token (BAT) è una critpovalute che cerca di creare un circolo virtuoso attorno alla pubblicità online, da cui possano trarre beneficio sia gli sviluppatori che i comuni utenti.

Il funzionamento di BAT si basa su Ethereum (ETH) ed è integrato in modo nativo su questo browser web personalizzato che si chiama Brave. Si può scambiare BAT tra inserzionisti, tra editori e utenti del web, a seconda della loro attività su internet. Il token si prefigge anche l’obiettivo di semplificare le transazioni tra tutti e tre questi soggetti.

In questo caso vediamo infatti che gli utenti ricevono delle ricompense per aver visualizzato degli annunci pubblicitari, mentre gli editori possono fornire annunci di maggior impatto e gli inserzionisti investiranno in pubblicità più volentieri sapendo che gli annunci verranno visualizzati grazie all’incentivo rappresentato da BAT.

Ed ecco che nasce un nuovo tipo di piattaforma pubblicitaria digitale alimentata da Basic Attention Token, dove gli utenti possono scambiare BAT con monete fiat o altre criptovalute, oppure utilizzarlo come moneta per supportare i loro content maker preferiti.

Basic Attention Token (BAT) viene quindi utilizzato in sostanza per pagare i content creator e gli inserzionisti online sul browser Brave. Si tratta in altre parole della moneta con cui vengono ricompensati coloro che usano Brave per navigare e per guardare la pubblicità online.

Ma come funziona esattamente? Se vogliamo scendere un po’ più nel dettaglio possiamo partire ancora una volta dal browser Brave. Premesso che tutte le transazioni in BAT si regolano su Ethereum, una blockchain pubblica che consente agli sviluppatori di creare e distribuire critpo e app personalizzate, tutto inizia con l’utilizzo del browser open source gratis Brave.

Nonostante si tratti di un browser gratuito, è molto rapido, e riesce a caricare i contenuti fino a 3-6 volte più velocemente di quanto facciano le offerte concorrenti, e questo anche grazie al fatto che mostra gli annunci pubblicitari solo se gli utenti desiderano vederli.

Il primo step è quello della registrazione che gli utenti effettuano al programma Brave Rewards, attraverso la quale possono essere pagati in BAT per le visualizzazioni di annunci pubblicitari di vario tipo. Essere registrati al programma permette anche di inviare BAT ai content creator che intendono supportare.

Di base però il browser Brave è impostato per bloccare i contenuti pubblicitari, i tracker e gli annunci quindi non sono attivi di default, ma lo saranno solo se l’utente intende modificare l’impostazione e accetta apertamente di visualizzare le pubblicità mentre naviga con Brave.

Dove e come comprare Basic Attention Token (BAT)

Si possono ottenere token BAT direttamente usando il browser Brave, che nasce come strumento per la navigazione riservata, in quanto evita il tracciamento dei siti e la divulgazione di dati personali, ma al tempo stesso offre la possibilità di guadagnare BAT modificando le impostazioni di navigazione in rete in modo tale da visualizzare la pubblicità e attivando i traker.

Se non usi il browser Brave, quindi non sei iscritto al programma Brave Rewards, puoi comunque ottenere BAT comprando questa cripto in uno dei tanti exchange attualmente operativi nel mercato delle criptovalute e degli asset digitali.

Il consiglio è quello di rivolgersi sempre e soltanto ad exchange conosciuti e di comprovata affidabilità, come ad esempio Binance (clicca qui per leggere la recensione completa).

Naturalmente esistono anche altri exchange sicuri oltre a Binance, e generalmente offrono degli interessanti incentivi a chi decide di effettuare la registrazione di un account ed iniziare a comprare e vendere criptovalute.

Quindi puoi comprare Basic Attention Token su Binance o su altri noti exchange, ma come fare? In realtà la procedura non è molto più complessa di quella che ti permette di fare un qualsiasi acquisto online su un qualsiasi sito web.

Si tratta di effettuare la registrazione del proprio account, selezionare la criptovaluta che si intende acquistare e la quantità, ad esempio 10 Basic Attention Token, e visualizzare quindi il costo totale in euro. Se gli importi sono corretti bisogna solo completare l’acquisto utilizzando un metodo di pagamento intestato alla stessa persona che ha effettuato la registrazione.

L’ammontare di BAT accreditati sul conto dell’utente sull’exchange sarà visibile immediatamente dopo l’acquisto, e in qualsiasi momento il detentore di Bat o di altre crypto sull’exchange potrà decidere di riconvertire gli importi in euro o in altra valuta fiat, oppure prelevare gli importi nella valuta selezionata, inserendo i dati del conto su cui si intende effettuare il trasferimento.

Basic Attention Token, previsioni di prezzo BAT

Ma la domanda delle domande in fin dei conti è sempre la stessa: comprare BAT conviene? Naturalmente fare delle previsioni non è facile, specie nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, ma possiamo comunque provare a farci un’idea di quale possa essere l’andamento del Basic Attention Token basandoci sulle analisi degli esperti.

Anzitutto ricordiamo che il BAT, così come le altre criptovalute, è influenzato dall’andamento del mercato nel suo insieme, ed ha una volatilità di prezzo simile a quella di altri token più conosciuti, a cominciare da Bitcoin ed Ethereum.

E proprio come accaduto per Bitcoin ed Ethereum, anche per BAT nel momento di massima salute del mercato sono arrivati i picchi record di prezzo. Allo stesso modo però abbiamo assistito anche per il Basic Attention Token ad un deciso calo di prezzo con l’inizio della crisi che ha interessato l’intero settore.

Come per le altre altcoin, anche per capire quale sarà l’andamento di prezzo di Bat, basta osservare il trend di Bitcoin. Se con BTC si entrerà finalmente in una fase di rialzo, allora ci sono buone probabilità che l’azione rialzista arrivi a coinvolgere anche BAT. Il consiglio insomma è di tenere d’occhio Bitcoin per capire se conviene investire nelle altre altcoin tra cui BAT appunto.

