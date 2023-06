Binance Coin (BNB) prezzo in calo, qual è la causa? Ecco perché è colpa della SEC

La situazione attuale per il famoso exchange Binance e la sua criptovaluta nativa, Binance Coin (BNB), è tutt’altro che positiva. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di una causa legale contro l’exchange di criptovalute guidato da Changpeng Zhao, e questa notizia ha avuto un impatto significativo sul prezzo di Binance Coin, che sta subendo un rapido crollo.

La SEC ha dichiarato in tribunale di considerare BNB una security secondo la legge statunitense, il che ha causato una diminuzione del valore del token. Attualmente, BNB viene scambiato a circa $277, registrando una diminuzione quasi dell’8% nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinMarketCap. Non sorprende che questa notizia abbia provocato un calo anche nei prezzi di altre criptovalute sul mercato, come Bitcoin (-4,15%) ed Ethereum (-3%).

4.



Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.



We will issue a response once we see the complaint. Haven’t seen it yet. Media gets the info before we do.



🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 5, 2023

La causa legale intentata dalla SEC contro Binance ha avuto conseguenze finanziarie significative. Sono stati cancellati oltre $200 milioni di dollari in un’ora dagli investitori di criptovalute che avevano posizioni sul mercato.

La causa della SEC contro Binance e gli effetti sul mercato crypto

Di conseguenza, nella giornata di ieri 5 giugno, la capitalizzazione di mercato totale delle risorse digitali era diminuita del 2,87%, scendendo a $1,12 trilioni di dollari. Nel giro di 24 ore, sono state registrate liquidazioni per un valore complessivo di $298,51 milioni di dollari, coinvolgendo oltre 110.000 trader.

Secondo i dati di Coinglass, i trader che avevano posizioni long hanno subito perdite per $275,31 milioni di dollari, con Bitcoin ed Ethereum responsabili di $130,46 milioni di queste perdite. I trader short hanno registrato liquidazioni per $23,2 milioni di dollari, mentre le criptovalute come BNB, Chainlink, XRP, Litecoin e Solana hanno registrato liquidazioni inferiori a $2 milioni di dollari ciascuna.

La maggior parte delle liquidazioni si è verificata su piattaforme exchange come OKX, Binance e ByBit, che hanno rappresentato il 75% delle liquidazioni totali, con il 92% delle posizioni long.

Altri exchange come Huobi, Deribit e Bitmex hanno anche registrato una quantità significativa di liquidazioni complessive. La liquidazione più significativa si è verificata su Bitmex con la coppia di trading XBT/USD, per un valore di $9,94 milioni di dollari.

SEC complaint against Binance and CZ alleges about every possible crypto securities law violation & loops in a ton of tokens. SEC doesn’t mince words: defendants’ “blatant disregard” of law allowed them to “enrich themselves by billions…placing investors’ assets at…risk.” /1 — Mike Selig (@MikeSeligEsq) June 5, 2023

La SEC ha mosso accuse contro Binance riguardo alla violazione delle leggi sui titoli. Secondo i documenti presentati presso il tribunale federale, la SEC ha classificato 10 token, tra cui SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS e COTI, come titoli.

La SEC si riferisce a questi dieci token e ad altri come “titoli di asset crittografici” nella sua denuncia. Inoltre, la SEC ha accusato Binance di aver sollecitato illegalmente gli investitori statunitensi ad acquistare, vendere e scambiare titoli di criptovalute attraverso piattaforme di trading non registrate.

Al momento, non sono state riportate cause civili o denunce presentate dalla SEC contro gli emittenti dei token menzionati. Tuttavia, le accuse mosse dalla SEC contro Binance hanno evidenziato presunte appropriazioni indebite di fondi degli utenti, simili a quanto accaduto con FTX e il suo fondatore Sam Bankman-Fried.

La situazione è in continua evoluzione e ciò potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di Binance e del mercato delle criptovalute in generale.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!