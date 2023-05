Binance pronto ad accettare Ordinals nel suo Marketplace NFT basato su Bitcoin

Binance, uno dei principali exchange di criptovalute per volume di trading, ha annunciato di voler supportare gli Ordinals sulla sua piattaforma NFT, aprendo le porte a questo mercato basato su Bitcoin.

Un aggiornamento che sarà disponibile “nelle prossime settimane”, permettendo agli utenti di acquistare e scambiare le iscrizioni Ordinals tramite il proprio account Binance.

Il marketplace NFT di Binance ha già espanso la sua offerta di reti supportate a marzo, aggiungendo alcune collezioni NFT di Polygon alla piattaforma.

La possibilità di acquistare NFT tramite Bitcoin, la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, è stata considerata traguardo importante dal responsabile prodotto di Binance, Mayur Kamat, il quale ha dichiarato: “Bitcoin è l’OG delle criptovalute. Crediamo che qui si stia solo cominciando e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro in questo settore.”

La corsa agli Ordinals token è iniziata da tempo, con l’apertura di diversi marketplace come Ordswap, Ordinals Market e Ordinals Wallet. A dirla tutta, il primo exchange a gettare il cappello nella corsa agli Ordinals è stato Magic Eden, la più grande piattaforma Solana NFT, che ha lanciato la propria marketplace a marzo.

Questa nuova iniziativa di Binance arriva pochi giorni dopo l’interruzione temporanea dei prelievi di Bitcoin dovuta alla congestione di rete, mentre i suoi competitor continuavano ad essere operativi.

Molti hanno attribuito questo rallentamento alle transazioni legate ai BRC-20 tokens, monete costruite su Bitcoin utilizzando le iscrizioni basate su testo invece che sull’immagine. Tuttavia, l’attuale iterazione della piattaforma NFT di Binance non supporta i BRC-20 tokens, come ha spiegato Kamat.

Il futuro degli NFT su Binance

Per quel che riguarda il futuro degli NFT, nelle ultime due settimane, le iscrizioni basate sull’immagine sono state ampiamente superate dai nuovi tokens basati su Bitcoin e dalle iscrizioni basate sul testo.

La maggioranza delle iscrizioni effettuate tramite Ordinals erano testuali, come riportato dalla dashboard di Dune. Allo stesso tempo, il 65% di tutte le transazioni Bitcoin erano legate ai BRC-20 tokens, secondo un’altra dashboard di Dune.

La febbre legata ai BRC-20 tokens è cresciuta ulteriormente nella giornata di lunedì, quando Ordi, il primo BRC-20 token lanciato come esperimento a marzo, è stato quotato sui principali exchange di criptovalute Crypto.com e Gate.io.

La corsa agli NFT sembra quindi avere un futuro brillante, con una sempre maggiore attenzione per le iscrizioni basate sul testo, che potrebbero diventare un nuovo standard per il mercato degli NFT.

