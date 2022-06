Binance sotto inchiesta SEC (+ accuse Reuters): Bitcoin sprofonda sotto i 30mila dollari

Bitcoin nuovamente sotto i 30 mila dollari per tutta la giornata corrente. I prezzi della criptovaluta a più alta market cap, dopo aver provato un rimbalzo tecnico appena 36 ore fa, hanno fatto dietrofront tornando a ridosso del sostegno grafico posto nell’area compresa tra i 29.500 e i 29.300 dollari. Nelle ultime ore, le quotazioni sono leggermente risalite pur restando sotto i 30mila dollari.

La pesante flessione ha praticamente bruciato sul nascere le ambizioni scaturire dal recente riavvicinamento verso i 31.500 dollari (grafico in basso).

Dal punto di vista dell’analisi tecnica la situazione è profondamente contrastata. Sono però gli elementi di analisi fondamentale a fare la differenza. Il ritorno sotto i 30mila dollari, infatti, è stato causato dal momento no che Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute, sta vivendo.

Ben due notizie negative hanno interessato Binance nel corso delle ultime ore. Inevitabile l’effetto domino su tutto il settore degli asset digitali a partire dal Bitcoin.

Ma cosa è successo all’exchange di così grave da determinare il ritorno della tensione sul BTC? Per rispondere a questa domanda non dovrai far altro che proseguire con la lettura di questo post.

SEC avvia indagine su Binance

La prima notizia che ha stordito il mondo della criptovalute riguarda l’avvio di indagini da parte della SEC americana sulla società Binance Holdings. Secondo l’accusa, l’exchange, cinque anni fa, avrebbe violato le leggi sui titoli con il lancio, tramite Initial Coin Offering (ICO), del token BNB.

Ricordiamo che la ICO di BNB ebbe luogo nel luglio 2017 su diverse piattaforme. Stando ad alcuni rumors, molti cittadini americani potrebbero aver preso parte all’offerta e proprio ciò avrebbe spinto la SEC a scendere in campo. La posizione dell’autorità di controllo americana è nota: la stragrande maggioranza delle criptovalute viene considerata alla stregua dei titoli azionari. Binance non è la prima società a finire nel mirino della SEC per violazione delle leggi su titoli. Molto rumore fece a suo tempo (e in parte continua a farlo) l’inchiesta SEC su Ripple.

Le accuse di riciclaggio

La tegola SEC si è abbattuta su Binance a distanza di pochissime ore dalla pubblicazione, da parte della Reuters, di un report in cui si accusa l’exchange di riciclaggio. Secondo l’inchiesta giornalistica Binance avrebbe riciclato 2,35 miliardi di dollari tra cui anche fondi provenienti da hacker nordcoreani e narcotrafficanti russi. Addirittura, stando a quanto riportato dalla Reuters, Lazarus, un gruppo di hacker della Corea del Nord, avrebbe usato Binance per riciclare circa 5,4 milioni di dollari in criptovalute che in precedenza erano stati rubati dalla borsa cripto slovacca Eterbase.

Ovviamente i portavoce dell’exchange hanno subito ribattuto alle accuse affermando che si tratta di un editoriale male informato basato su informazioni vecchie datate 2019 e su dichiarazioni personali non verificate date in pasto per sostenere un falso narrativo. Binance ha ricordato di adottare alcune delle politiche antiriciclaggio più rigorose nel settore fintech e di essere da sempre a disposizione delle forze dell’ordine per affrontare la criminalità informatica e finanziaria.

