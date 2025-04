L’attuale scenario macroeconomico e le dinamiche politiche statunitensi stanno creando un terreno fertile per una nuova corsa rialzista di Bitcoin, che si sta affermando sempre più come riserva di valore alternativa a livello globale.

Lo scontro con la Fed rafforza Bitcoin

La crescente pressione politica sulla Federal Reserve, alimentata da indiscrezioni riguardo la possibile rimozione anticipata del presidente Jerome Powell da parte di Donald Trump, ha riacceso il dibattito sull’indipendenza della banca centrale statunitense e sulla forza del dollaro americano. Powell, nominato proprio da Trump nel 2016, ha recentemente ribadito la sua linea prudente e basata sui dati in materia di tassi d’interesse, resistendo agli inviti a tagli più aggressivi.

Le affermazioni di Trump, che minaccia nuove tariffe globali e sottolinea la necessità di tagliare i tassi per evitare un rallentamento economico, stanno creando instabilità sui mercati finanziari. Le tariffe prospettate rischiano di riaccendere l’inflazione o addirittura portare alla stagflazione.

In questo contesto, Bitcoin è appena ritornato sopra i 94.000 dollari, sostenuto dalla crescente percezione che possa fungere da copertura contro la svalutazione monetaria, ed ha superato la capitalizzazione di colossi come Google.

Bitcoin contro l’instabilità finanziaria

Bitcoin sta emergendo come uno strumento di protezione nei confronti di vulnerabilità strutturali dei sistemi finanziari centralizzati. L’indipendenza da istituzioni statali rende Bitcoin un asset sempre più apprezzato durante le fasi di instabilità, a tal punto che il CEO di BlackRock lo ha definito “oro digitale”. Il recente aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza, indicatore di aspettative economiche incerte, ha ulteriormente favorito l’attrattività di Bitcoin, che beneficia di questi squilibri nei mercati obbligazionari.

L’analista Geoff Kendrick di Standard Chartered ha sottolineato come la pressione politica sulla Fed possa rivelarsi indirettamente favorevole per Bitcoin, visto il suo carattere decentralizzato. Standard Chartered prevede che BTC possa raggiungere i 200.000 dollari entro la fine del 2025 e arrivare a 500.000 dollari entro il 2028. La previsione si basa su un aumento della domanda istituzionale, aumento delle richieste di ETF spot e sull’affermarsi di Bitcoin come bene rifugio.

L’ipotesi di acquisti di BTC dal governo USA

Un’altra dinamica che sta attirando l’attenzione degli analisti è la possibile integrazione di Bitcoin nelle riserve ufficiali del governo statunitense. Secondo Alex Thorn di Galaxy Digital, il governo USA potrebbe iniziare ad accumulare Bitcoin nel corso del 2025. Le criptovalute già sequestrate in passato rappresenterebbero solo una base iniziale, con l’esecutivo intenzionato a effettuare acquisti sul mercato, senza gravare sui contribuenti.

Un ordine esecutivo emesso a marzo ha istituito formalmente la “Strategic Bitcoin Reserve” e definito le linee guida per l’accumulo di BTC, escludendo la vendita delle criptovalute possedute, incluse le altcoin. L’iniziativa è supportata da esponenti di primo piano dell’amministrazione americana, come Trump e il nuovo presidente della SEC Paul Atkins, e mira a posizionare gli USA come leader globale nell’adozione di crypto asset.

Un’ulteriore spinta dalle obbligazioni USA

Arthur Hayes, ex CEO dell’exchange BitMEX, ha aggiunto un ulteriore elemento al quadro macroeconomico, ovvero il riacquisto di buoni del Tesoro statunitense. Secondo Hayes, il riacquisto di titoli obbligazionari a lunga scadenza può rilasciare liquidità nei mercati finanziari, proprio come accadde nel 2022 con il programma Reverse Repo.



Questo meccanismo, se mantenuto e sostenuto dalla Fed, potrebbe agevolare una nuova ondata di acquisti su Bitcoin, spingendolo oltre i 110.000 dollari e verso l’obiettivo dei 250.000 dollari per fine anno.

Un progetto costruito sull’ascesa di Bitcoin

