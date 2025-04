Le nuove tariffe di Trump hanno destabilizzato non solo i mercati azionari ma anche quello delle criptovalute, con le altcoin che vedono forti correzioni rispetto a Bitcoin.



Trump scatena il panico

Le nuove tariffe imposte dall’amministrazione Trump hanno scosso i mercati finanziari globali, causando un’ondata di vendite e una forte instabilità anche nel settore delle criptovalute. Il cosiddetto “Liberation Day” ha introdotto una tariffa base del 10% su tutte le importazioni, con aumenti significativi per paesi come Cina (54%), Vietnam (46%), Taiwan (32%), India (26%), Giappone (24%) e Unione Europea (20%). Gli unici esenti, per ora, sono Canada e Messico.



La reazione dei mercati è stata immediata, con l’S&P 500 che perde il -15,1% dal picco record registrato il 19 febbraio e – 7,8% nell’ultima settimana. Il settore crypto ha seguito una tendenza negativa, anche se Bitcoin perde solo il 2,86% nell’ultima settimana, consolidando il suo status di “oro digitale”.

In meno di 24 ore, il mercato delle criptovalute ha subito liquidazioni per 486,55 milioni di dollari, colpendo oltre 157.000 trader, e fuoriuscite negli ETF spot su Bitcoin per circa 150 milioni di dollari. Molti trader confidavano in un rimbalzo che non è arrivato, dopo che popolari analisti come Hayes avevano indicato i 77.000 dollari come ottimo punto di rimbalzo per $BTC verso un nuovo prezzo record.

Il caso Andrew Cuomo

Inoltre, l’ex governatore di New York e attuale candidato a sindaco, Andrew Cuomo, è stato coinvolto in uno scandalo legato all’exchange di criptovalute OKX. Secondo quanto riportato, Cuomo ha lavorato come consulente pagato per OKX mentre l’exchange era sotto indagine federale per operazioni illegali negli Stati Uniti. Le indagini hanno portato OKX a dichiararsi colpevole, e più fonti hanno confermato il ruolo di Cuomo nel fornire consulenza strategica durante il procedimento. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sul coinvolgimento di figure politiche nel settore delle criptovalute e sulle regolamentazioni che ne disciplinano le attività.



Paura estrema nelle crypto

L’indice Crypto Fear and Greed è crollato a 25, entrando nella zona di “Estrema Paura”. La svendita ha visto Bitcoin passare rapidamente da un picco di 88.500 dollari durante il discorso di Trump a un minimo di 83.073 dollari, registrando un calo del 2% nelle 24 ore successive. Ethereum ha subito un calo del 4% fino a 1.816 dollari, mentre Solana ha perso oltre il 5%, scendendo a 119 dollari. Anche l’intero market cap crypto ha risentito del colpo, riducendosi del 4% fino a 2,7 trilioni di dollari.

Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha avvertito che Bitcoin deve mantenersi sopra i 76.500 dollari fino al 15 aprile per rimanere in una traiettoria rialzista. Secondo Hayes, la politica economica dell’amministrazione Trump, con la possibile nomina di Scott Bessent come Segretario del Tesoro, potrebbe spingere la Federal Reserve a riprendere il quantitative easing (QE), portando nuova liquidità nel sistema finanziario. Se ciò accadesse, Hayes prevede che Bitcoin potrebbe raggiungere i 250.000 dollari entro la fine del 2025.

Il token che regala Bitcoin



BTC Bull Token ($BTCBULL) è una meme coin innovativa che si distingue per il suo legame diretto con Bitcoin, che potrebbe beneficiare di un forte rialzo a 250.000 dollari se le previsioni di Hayes si rivelano corrette.

Il progetto, attualmente in prevendita sul sito web ufficiale, ha già raccolto oltre 4,3 milioni di dollari, attirando migliaia di investitori grazie al suo interessanti sistema di ricompense. Quando Bitcoin raggiunge traguardi di prezzo prestabiliti, come i 150.000, i 200.000 e i 250.000 dollari, i possessori di $BTCBULL riceveranno frazioni di Bitcoin direttamente nei wallet in cui custodiscono i token, avendo quindi un’esposizione unica sia al mercato meme coin che a Bitcoin.

In aggiunta, è previsto un meccanismo di burning legato all’aumento del prezzo di Bitcoin, riducendo progressivamente l’offerta totale di $BTCBULL ed aumentando il suo potenziale valore nel medio-lungo periodo. Gli investitori possono guadagnare rendimenti passivi attraverso lo staking di $BTCBULL, ottenendo un interesse annuo del 96% apy.



Con una comunità molto attiva e l’interesse crescente da parte di investitori e analisti come Matteo Afranisei, $BTCBULL si presenta come una meme coin innovativa, con il token attualmente disponibile a un costo vantaggioso di 0,002445 dollari prima del prossimo aumento tra 44 ore.

