L’ingresso massiccio di giganti della finanza come BlackRock, Morgan Stanley e Charles Schwab nel mondo della blockchain segna un punto di svolta epocale per la finanza digitale e il ruolo delle criptovalute.

Un passo storico verso la finanza on-chain

BlackRock, il più grande asset manager al mondo con circa 12 trilioni di dollari in gestione, continua a spingere sull’acceleratore dell’innovazione finanziaria. Dopo il lancio del fondo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) su Ethereum a marzo 2024, il colosso ha annunciato una nuova iniziativa, con la tokenizzazione delle quote del suo Treasury Trust Fund da 150 miliardi di dollari, utilizzando la blockchain per tracciare e registrare le transazioni.

Le quote tokenizzate saranno custodite da BNY Mellon, mentre la tecnologia blockchain sarà sfruttata per aumentare trasparenza, efficienza e accessibilità. Questo fondo, che investe in titoli del Tesoro USA a breve termine, si rivolge principalmente a investitori istituzionali in cerca di stabilità e liquidità.

La tokenizzazione si fa mainstream

La decisione di BlackRock conferma una tendenza ormai irreversibile, ovvero l’integrazione della finanza tradizionale con la tecnologia blockchain. La tokenizzazione di asset reali (RWA, Real World Assets) come fondi monetari e obbligazioni sta diventando una delle applicazioni più concrete e promettenti del Web3. Larry Fink, CEO di BlackRock, ha più volte sottolineato come la tokenizzazione rappresenti il futuro dei mercati finanziari, capace di abbattere barriere e costi.

Con questa mossa, BlackRock offre agli investitori un veicolo digitale più flessibile, tracciabile in tempo reale e potenzialmente integrabile con altri protocolli DeFi. La custodia da parte di una banca tradizionale come BNY Mellon inoltre rassicura i soggetti più conservatori, creando un ponte solido tra finanza classica e innovazione digitale.

Morgan Stanley e Charles Schwab nel trading crypto

Parallelamente, anche altri giganti della finanza stanno entrando nel mondo cripto. Morgan Stanley e Charles Schwab stanno pianificando di offrire trading diretto di criptovalute ai propri clienti retail e istituzionali. La notizia ha generato entusiasmo nei mercati, con Bitcoin che ha temporaneamente superato i 97.000 dollari. Attualmente, BTC si mantiene stabile a 96.000 dollari, segnando un aumento del 16% nell’ultimo mese.

Finora, questi colossi si erano limitati a offrire esposizione indiretta alle criptovalute attraverso particolari ETF o fondi. Il passaggio al trading diretto rappresenta un salto di qualità che potrebbe attrarre milioni di nuovi utenti, aumentando la liquidità e legittimando ulteriormente il settore blockchain agli occhi degli investitori tradizionali.

Best Wallet e i vantaggi del token $BEST

Nel contesto di questa crescente adozione istituzionale della blockchain, emerge con forza Best Wallet, un innovativo wallet decentralizzato progettato per offrire sicurezza, accesso anticipato ai progetti e rendimenti da staking elevati.

Oltre a supportare più di 60 blockchain e offrire un DEX integrato, Best Wallet si distingue grazie a diverse funzionalità:

Supporto per le cripto più popolari, acquisto diretto con monete FIAT e gestione multi-wallet , adatto sia ai neofiti che agli utenti esperti.



e gestione , adatto sia ai neofiti che agli utenti esperti. Accesso esclusivo alla sezione Upcoming Tokens , che consente agli utenti di partecipare in anticipo alle migliori prevendite.



, che consente agli utenti di partecipare in anticipo alle migliori prevendite. Un aggregatore di staking integrato che permette di confrontare e selezionare i migliori rendimenti da staking per le cripto possedute.



integrato che permette di confrontare e selezionare i migliori rendimenti da staking per le cripto possedute. Un’interfaccia intuitiva e un app mobile, che rende l’esperienza fluida e sicura.



Il token $BEST svolge un ruolo centrale nell’ecosistema di Best Wallet, offrendo vantaggi esclusivi agli investitori, come sconti sulle commissioni, accesso VIP ai nuovi progetti, cashback maggiorato sulla Best Card, governance tramite voto sulle decisioni chiave, e un rendimento annuo da staking del 125%.$BEST si trova in fase di prevendita, sul sito web ufficiale, al prezzo di 0,00249 dollari. Sono stati raccolti 5,2 milioni di dollari finora, attirando l’attenzione degli investitori che cercano una soluzione integrata per gestire i propri asset digitali, oltre che di analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.