L’iniziativa di VanEck di richiedere un ETF spot su BNB rappresenta una pietra miliare per il riconoscimento istituzionale delle altcoin e un segnale di fiducia verso l’intero ecosistema della blockchain BNB Chain.

VanEck spinge per l’approvazione dell’ETF su BNB

Negli ultimi giorni, il mondo delle criptovalute ha assistito a un’importante svolta per Binance Coin (BNB), la criptovaluta nativa del più grande exchange al mondo. Il 5 maggio 2025, il gestore di asset VanEck ha ufficialmente presentato alla SEC statunitense un modulo S-1 per lanciare un ETF spot su BNB, una mossa che segna un punto di svolta per il futuro del token e per il riconoscimento normativo delle altcoin di prima fascia.



Questo annuncio ha generato un’ondata di entusiasmo per la 5° criptovaluta più capitalizzata del mercato, con il prezzo di BNB che ha registrato un rialzo del 8,8% nell’ultima settimana, consolidando il suo ruolo come una delle criptovalute più rilevanti e utilizzate nel settore. Al momento della scrittura, il prezzo di BNB si attesta a 605 dollari, con un aumento dell’1,3% nelle ultime 24 ore e una capitalizzazione di 86,5 miliardi di dollari.

La proposta di ETF spot su Binance Coin presentata da VanEck è un segnale di crescente interesse istituzionale nei confronti di BNB, grazie a costi di transazione molto bassi, benefici nell’ecosistema di Bianance e l’adozione nella DeFi. Dopo il successo degli ETF su Bitcoin e le crescenti aspettative per quelli su Ethereum, l’attenzione si sposta ora su BNB come prossimo candidato ideale.

BNB torna protagonista sul mercato

Questo avvenimento riduce sempre di più il divario tra Ethereum e BNB, consolidando il suo posto tra le criptovalute più capitalizzate e alimentando il dibattito su un possibile “flippening”, ovvero un sorpasso di Ethereum in termini di capitalizzazione.

La banca Standard Chartered ha ipotizzato per BNB un prezzo di 2.775 dollari entro la fine del 2028, in base alla crescita registrata nei precedenti cicli e la crescente attenzione verso gli ETF cripto.

Il momento è propizio anche perché il sentiment generale del mercato è sempre più ottimista verso le altcoin, ma Ethereum sta suscitando molte critiche tra i cripto investitori a causa di una performance di prezzo molto deludente per $ETH e un costo delle commissioni ancora molto alto rispetto ai suoi competitor. L’interesse verso gli ETF spot si è dimostrato un potente catalizzatore per Bitcoin e si prevede che lo stesso effetto possa ora replicarsi con BNB. Inoltre, la maggiore chiarezza normativa, anche a seguito delle recenti evoluzioni della SEC in materia cripto, apre nuove possibilità di approvazione per ETF su altcoin non classificate come “securities”.

Perché BNB è fondamentale nell’ecosistema Web3

BNB non è semplicemente una criptovaluta da investimento. Il suo utilizzo è esteso in moltissimi ambiti: viene usata per pagare le commissioni sulla BNB Chain, ottenere molteplici benefici su Binance, viene utilizzato per ricompensare i validatori, ed è alla base di centinaia di DApp, dal gaming alla DeFi. La sua utilità intrinseca lo differenzia da molti altri token e ne rafforza la posizione sul mercato.

Il recente post pubblicato sul blog ufficiale di Binance sottolinea proprio questo aspetto, mostrando come BNB sia il cuore pulsante di un ecosistema in espansione. Con più di 1,8 milioni di utenti attivi giornalieri sulla BNB Chain e oltre 1.400 applicazioni decentralizzate, la rete si presenta come una delle più dinamiche del panorama Web3.

