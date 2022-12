Bonus Bitcoin: cosa sono e dove trovarli

Come più volte abbiamo condiviso su queste pagine, il mondo delle criptovalute è ricco di opportunità e di potenziali investimenti: una di queste opzioni è rappresentata dai Bitcoin bonus, token digitali che possono essere utilizzati al posto della normale valuta.

Ma cosa sono esattamente i Bitcoin bonus e come si trovano?

In questo articolo cercheremo di fare il punto sui Bitcoin bonus e su come trovarli. Vedremo dunque quali sono le migliori fonti attendibili per avere bonus Bitcoin e cosa bisogna sapere prima di utilizzarli!

Che cos’è il Bitcoin bonus?

Se vai alla ricerca di informazioni sui bonus Bitcoin online, probabilmente troverai indicato che si tratta di un ottimo modo per guadagnare bitcoin gratis. Ma è davvero possibile?

Diciamo subito che le cose sono un po’ più complesse di quanto potrebbe sembrare.

Bonus Bitcoin di iscrizione

Per esempio, il bonus Bitcoin più comune che potesti trovare nelle tue ricerche è il bonus di iscrizione, solitamente offerti dai casinò e dai siti di gioco d’azzardo in favore di tutti coloro i quali si iscrivono alle proprie piattaforme effettuando un primo versamento. In cambio di questa operazione, le piattaforme di gioco regalano una certa quantità di bitcoin.

Purtroppo, però, in Italia le cose non funzionano così: non ci sono infatti casinò online autorizzati e regolamentati che offrano questo tipo di bonus Bitcoin, con la conseguenza che, se c’è qualche operatore che si muove in questa direzione, lo fa al di fuori del circuito AAMS/ADM, con i rischi che si possono correre!

Bonus Bitcoin sul deposito

Un altro tipo di bonus molto diffuso è il bonus sul deposito, offerto dagli exchange e dai broker quando si effettua un deposito sul proprio conto, sotto forma di una percentuale del deposito, utilizzato per fare trading.

Anche in questo caso bisogna ammettere che in Italia non è possibile, per legge, beneficiare di questi vantaggi. Pertanto, i broker che offrono un bonus Bitcoin sul deposito ai propri clienti lo fanno senza essere assoggettati al quadro normativo italiano e comunitario: si tratta di operatori che di frequente hanno sede in paradisi fiscali e che ti consigliamo di NON utilizzare.

Bonus Bitcoin faucet

Un altro tipo di Bonus Bitcoin che potresti incontrare sono i c.d. faucet, sistemi che occasionalmente offrono Bitcoin gratuiti per aver completato operazioni su determinati siti web. I bonus faucet sono in genere di piccola entità ma, comunque, possono essere accumulati nel tempo se si partecipa a più iniziative di questo tipo.

Contrariamente alle prime forme di bonus Bitcoin che abbiamo commentato qualche riga fa, i faucet sono legali anche nel nostro Paese, sebbene siano prevalentemente orientati a elargire nuove criptovalute, piuttosto che Bitcoin, Ethereum o valute digitali già affermate e con un coerente valore di mercato.

Bonus Bitcoin referral

Infine, ci sono i bonus referral, che forniscono bitcoin gratuiti agli utenti che segnalano nuovi clienti a un servizio. Questi bonus possono essere molto redditizi e, dunque, vale la pena di verificare i programmi che li offrono.

Come ottenere i Bitcoin bonus

Se desideri mettere le mani su alcuni bitcoin bonus, puoi fare alcune cose.

In primo luogo, puoi controllare i siti web che offrono faucet per bitcoin: questi siti hanno solitamente un modulo da compilare per richiedere i propri token gratuiti. Ti consigliamo però di valutare se il gioco vale la candela: spesso le operazioni che vengono richieste per partecipare all’assegnazione dei token gratis sono legati all’iscrizione ad alcuni servizi o alla pubblicazione di link sui propri canali social, dinanzi ai quali vengono attribuiti pochi centesimi.

La forma più redditizia per avere bonus Bitcoin potrebbe dunque essere quella di sfruttare i programmi di affiliazione basati sulle criptovalute, che pagano in bitcoin per promuovere determinati prodotti o servizi. Verifica, anche in questo caso, che la remunerazione sia congrua e che il servizio sia legale nel nostro Paese.

Cosa si può fare con i Bitcoin bonus?

Come abbiamo anticipato, i bonus Bitcoin potrebbero essere un ottimo modo per guadagnare denaro extra, ma possono essere utilizzati anche per una serie di altri scopi. Ecco alcune idee su cosa si può fare con i bitcoin bonus:

usarli per acquistare beni e servizi: ci sono molte aziende che accettano i bitcoin come strumento di pagamento e, dunque, potesti usare i tuoi bitcoin bonus per comprare ciò di cui hai bisogno o ciò che desideri risparmiarli: se non vuoi spendere subito i tuoi bitcoin bonus, puoi salvarli in un wallet digitale e utilizzarli in futuro regalarli: i bonus Bitcoin sono ottimi regali ad amici e familiari che sono interessati alle criptovalute usarli per fare trading: puoi usare i tuoi Bitcoin bonus per fare trading su vari exchange di criptovalute, un buon modo per guadagnare di più se si sa cosa si sta facendo donarli: ci sono molti enti di beneficenza che accettano donazioni in bitcoin, quindi puoi usare i tuoi Bitcoin bonus per sostenere una causa che ti sta a cuore.

