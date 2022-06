Classifica sentiment criptovalute: Shiba Inu ha il 16% di attention buzz

Grandi movimenti nella classifica settimanale di Sentifi (un fornitore di dati) sul sentiment delle criptovalute. La scorsa settimana, Shiba Inu (SHIB) si è fatta largo tra le concorrenti salendo al quarto posto grazie ad un punteggio di 46 punti. La medaglia di legno di Shiba ha trovato riscontro anche nell’alto attention buzz riconosciuto alla criptovaluta che è ora pari al 16 per cento.

Grande successo per Shiba Inu (quale oggi è possibile investire sia in modo diretto che attraverso i CFD grazie all’offerta multifunzionale del broker eToro>>>qui il sito ufficiale) ma da chi è occupato il podio della classifica di Sentifi?

Al primo posto per sentiment di mercati troviamo BitTorrent-New (BTT) che svetta in cima alla classifica grazie ad un punteggio di 71 e ad un attention buzz che è addirittura pari al 121 per cento. Al secondo posto di questa particolare classifica che rappresenta una sorta di polso del mercato c’è invece Wrapped Bitcoin (WBTC) che è forte di un punteggio di 63 punti e di un attention buzz a -13 per cento.

Medaglia di bronzo per Cronos (CRO) che, nell’ultima settimana, ha registrato un punteggio pari a 58 e un aumento dell’attenzione del 7 per cento. Per la cronaca al quinto posto, dopo Shiba Inu quindi, si è piazzata OKB (OKB) che può vantare un punteggio pari a 44 punti.

Rapportando il sentiment crypto che è stato raccolto dall’indagine settimanale di Sentifi e i movimenti di prezzo che sono stati registrati dalle 5 criptovalute in classifica, si possono fare interessanti considerazioni sull’andamento dei prezzi nell’ultima settimana da utilizzare, eventualmente, a supporto di quella che è la propria strategia trading su queste criptovalute. Ecco le come sono variate le quotazione delle prime 5 crypto per sentiment di mercato della settimana:

BTT è cresciuto del 10 per cento

WBTC in aumento del 3 per cento

CRO a +11 per cento

SHIB: secco + 42 per cento

OKB è cresciuto del 17 per cento

Tra i 5 movimenti, è soprattutto quello di Shiba ad impressionare. Un buon motivo per considerare la possibilità di tornare a fare trading sulla criptovaluta canina. Per operare, però, è sempre consigliabile usare strumenti avanzati come ad esempio il Copy Trading eToro. Grazie a questa funzionalità è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. Tale strumento può essere anche usato da chi è alle prime armi visto che la piattaforma eToro offre sempre il conto demo gratuito per fare pratica.

Copia i traders migliori sulle criptovalute>>>clicca qui per scoprire il Copy Trading eToro

Tornando all’impressionante +42 per cento messo a segno da Shib, Whale Stats ritiene che la scorsa settimana la criptovaluta sia tornata ad essere tra i primi 10 asset per volume di scambi tra le 100 maggiori Whale di ETH. Una buona notizia dopo settimane molto difficili.

Per completezza di informazione ricordiamo che Sentifi effettua analisi di dati strutturati e non strutturati che arrivano da social media, notizie e blog. Grazie a questo sistema il fornitore cattura il sentiment in atto contribuendo poi a dare un segnale di investimento utilizzando la piattaforma AI.