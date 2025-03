L’interesse istituzionale nei confronti di Solana continua a crescere, con sviluppi significativi da parte di colossi come BlackRock e Fidelity che potrebbero influenzare il futuro della blockchain.



Fidelity richiede un ETF su Solana

Fidelity Investments ha presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti un modulo 19b-4 tramite la Cboe Exchange per l’approvazione di un ETF spot su Solana (SOL), la sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Sebbene la società non abbia ancora depositato un modulo S-1, necessario per la quotazione effettiva, questo passo rappresenta un’importante dichiarazione d’intenti.

Il crescente interesse per un ETF spot su Solana è evidente, in quanto lo scorso anno la Cboe BZX aveva già inoltrato richieste simili per conto di Bitwise, VanEck, 21Shares e Canary Capital. Inoltre, analisti del settore, come Nate Geraci di The ETF Store, hanno previsto che il 2025 sarà l’anno della svolta per gli ETF spot su Solana, con un potenziale afflusso di capitali compreso tra i 3 e i 6 miliardi di dollari.



Attualmente, Solana ha una capitalizzazione di mercato di 63,7 miliardi di dollari, ma negli ultimi mesi sta superando il volume di scambio su Ethereum nella DeFi, che ha un capitalizzazione di 219 miliardi di dollari. Il recente debutto dei primi ETF basati su futures di Solana da parte di Volatility Shares (SOLZ e SOLT) ha rafforzato ulteriormente l’interesse del mercato, aprendo la strada per un eventuale ETF spot. La SEC, che negli anni precedenti ha adottato un approccio restrittivo nei confronti delle criptovalute, sembra ora molto più aperta all’approvazione di nuovi strumenti finanziari legati agli asset digitali, specialmente dopo il via libera agli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum nel 2024 e il cambio di leadership.

BlackRock espande BUIDL su Solana

Oltre alla mossa di Fidelity, un altro importante attore istituzionale sta puntando su Solana, ovvero BlackRock. Il colosso finanziario con 10 trilioni di dollari in gestione, ha annunciato l’espansione del suo fondo tokenizzato, il BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), sulla blockchain Solana. Questo fondo, lanciato in collaborazione con Securitize nel 2024, è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli investimenti istituzionali in strumenti finanziari tokenizzati, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,7 miliardi di dollari.

Carlos Domingo, CEO di Securitize, ha sottolineato che Solana è stata scelta per la sua velocità e l’efficienza delle transazioni a basso costo, elementi cruciali per l’adozione istituzionale. Con questa espansione, BUIDL è ora disponibile su 7 diverse blockchain, tra cui Ethereum, Aptos e Arbitrum, offrendo agli investitori accesso a un portafoglio che integra liquidità in contanti e titoli del Tesoro USA.

L’interesse di Fidelity e BlackRock non solo rafforza la legittimità di Solana come asset finanziario, ma potrebbe anche portare a un’adozione più ampia da parte di investitori istituzionali. Se la SEC approverà l’ETF spot su Solana, il mercato potrebbe assistere a un’impennata della domanda simile a quella registrata dagli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Impatto sul prezzo di SOL

Nonostante i recenti avvenimenti molto positivi per la blockchain Solana, che è stata inclusa anche nella riserva americana di digital asset istituita dal presidente Trump, il token $SOL non ha avuto forti reazioni, continuando ad oscillare tra i 120 e i 140 dollari nell’ultimo mese.



I benefici della layer2 Solaxy

L’aumento significativo del volume di transazioni su Solana ha messo in evidenza i limiti della blockchain, Solaxy si propone come soluzione innovativa, introducendo la prima Layer2 dedicata a Solana per alleviare il carico sulla rete principale. Questo approccio richiama la strategia seguita da Ethereum per rendere la rete più scalabile, aprendo nuove opportunità per l’intero ecosistema.

Solaxy punta a migliorare la scalabilità e l’efficienza della blockchain di Solana, supportando volumi elevati di transazioni senza compromettere la performance. Il bridge con Ethereum facilita l’interoperabilità tra le due blockchain principali, attirando sviluppatori e investitori in cerca di infrastrutture avanzate per le applicazioni decentralizzate.

Il token nativo $SOLX è il motore economico del progetto, oltre ad essere usato per il pagamento delle basse transazioni, garantisce sicurezza e governance alla piattaforma, offrendo un interesse da staking annuale del 146%. Nella prevendita in corso sul sito web ufficiale, Solaxy ha raccolto l’impressionante cifra di 28 milioni di dollari ed in questo momento il token $SOLX è ancora disponibile a un prezzo di 0,001678 dollari.

Per maggiori informazioni basta consultare il canale youtube dell’analist cripto SamuBit.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.