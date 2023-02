Crypto.com annuncia nuovi partner di Cronos Accelerator, cosa aspettarsi dal prezzo di CRO?

Una delle maggiori piattaforme per comprare e vendere criptovalute, Crypto.com, ha annunciato in questi giorni l’arrivo di nuovi partner per Cronos Accelerator, il programma che andrà a supportare le applicazioni blockchain, ma il prezzo del token CRO non reagisce bene.

Con l’annuncio da parte della piattaforma Crypto.com il prezzo di CRO ha subito un lieve calo che tuttavia non sembra preoccupare gli investitori. L’annuncio riguarda Cronos Accelerator, una piattaforma che serve a supportare i team delle start-up interessate a investire in applicazioni blockchain scalabili.

I primi team annunciati sono stati quelli di Bitquery, BlockSecTeam e RockX. Il primo, Bitquery, è specializzato in prodotti per l’analisi, l’indicizzazione e l’archiviazione dei dati blockchain in modo sicuro, e al tempo stesso fornisce approfondimenti tramite API ed explorer.

Quanto a BlockSec, si tratta di una start-up che opera nel campo della sicurezza della blockchain e che si serve di strumenti affidabili e all’avanguardia per effettuare le ricerche.

Infine, per quel che riguarda RockX, si tratta di una piattaforma per lo staking crypto che ha avuto grande successo in Asia grazie alle sue elevate competenze nel mining, ma anche nello staking e nella ricerca di protocolli.

Cos’è il programma Cronos Accelerator

Cronos Accelerator è una piattaforma che sta cercando dei team che costruiscono in DeFi, GameFi, SocialFi e infrastrutture che hanno come core il prodotto.

Le specifiche di quali sono i team ricercati da Cronos Accelerator si trovano direttamente sul sito ufficiale del portale, dove viene comunicato che si cercano anche team di innovazione in grado di colmare una lacuna che si trova nell’ecosistema Cronos portando nuovi impieghi per la comunità e con essi un valore aggiunto.

Tra le qualità di cui i team devono essere in possesso vengono indicate anche forte motivazione ed esperienza nella costruzione di grandi aziende.

I criteri per la selezione applicati da Cronos Accelerator prevedono che vengano presentati progetti pre-seed e seed, oppure un prototipo funzionante o un MVP.

Ai team selezionati viene offerto il Cronos Accelerator Program a distanza di 3 mesi con supporto in aree chiave come Tecnica, Tokenomis, Legale, Commerciale, Marketing e Fundraising. Inoltre viene garantito accesso ad una rete di mentori e investitori di prim’ordine i cui nomi sono noti nel settore delle crypto e VC.

Su Cryptonomist viene spiegato inoltre che “il programma di Cronos Accelerator chiede l’1,5% di fornitura futura di token e/o azioni e un’opsione di partecipare a round futuri con uno sconto”.

Come reagisce il prezzo di CRO

Il prezzo di CRO non ha registrato un incremento in seguito all’annuncio dei primi team che collaboreranno con la piattaforma Cronos Accelerator, infatti nelle 24 ore successivo Cronos (CRO) ha subito un calo del -6% passando da 0,080$ a 0,077$.

CRO resta comunque una delle criptovalute che da fine gennaio 2023 ha richiamato l’attenzione degli investitori per il suo trend rialzista, anche se con alcuni alti e bassi.

Il prezzo di CRO infatti aveva toccato il picco di 0,084$ all’inizio di febbraio e attualmente si tratta della 35esima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, attestandosi poco al di sotto dei 2 miliardi di dollari. Bisogna ammettere tuttavia che a fine gennaio aveva raggiunto la 32esima posizione sebbene la capitalizzazione di mercato totale fosse comunque più bassa di quella attuale.

Per saperne di più sul noto exchange Crypto.com, e per tenere d'occhio i movimenti di CRO, clicca qui.

