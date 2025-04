Il crescente interesse istituzionale verso la blockchain Solana ha generato una nuova ondata di iniziative finanziarie, tra cui l’annuncio di nuovi ETF spot che includono staking e puntano a capitalizzare sul potenziale di questa criptovaluta alternativa ad Ethereum e Bitcoin.



L’interesse per Solana si rafforza

Negli ultimi mesi, Solana si è posizionata sempre più al centro dell’attenzione dei grandi gestori patrimoniali, nonostante si trovi ancora al sesto posto per capitalizzazione di mercato con 55 miliardi di dollari. L’asset manager Grayscale Investments ha recentemente presentato una domanda ufficiale alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per convertire il suo Solana Trust in un ETF quotato. L’obiettivo è quello di tracciare il prezzo del token SOL attraverso l’indice CoinDesk Solana Price Index (SLX), con la custodia affidata all’exchange Coinbase e la gestione amministrativa assegnata alla Bank of New York Mellon.

A differenza di alcuni suoi competitor, il fondo proposto da Grayscale non prevede l’opzione di staking per i $SOL acquistati. Una scelta che potrebbe apparire limitante per alcuni investitori, ma che facilita il processo di approvazione normativa, poiché elimina una delle principali complessità regolatorie.

Altri giganti in corsa su SOL

Grayscale non è l’unico colosso finanziario a muoversi in questa direzione. Fidelity ha recentemente ottenuto il riconoscimento formale della sua domanda per un ETF su Solana, segnando l’inizio del processo ufficiale con la pubblicazione prevista sul Federal Register. Il fondo, denominato Fidelity Solana Fund, è sostenuto dalla registrazione del Fidelity Solana Trust da parte della CSC Delaware Trust Company e dal deposito del modulo 19b-4 da parte del Cboe BZX Exchange Inc.

Anche Franklin Templeton ha presentato una propria proposta per un ETF basato su Solana, consolidando l’idea che tra le altcoin, SOL sia oggi considerata la più promettente candidata per un ETF spot dopo Bitcoin ed Ethereum.

Blockchain Solana in crescita

Al di là delle dinamiche regolatorie e finanziarie, Solana continua a dimostrarsi una delle blockchain più attive e innovative nella finanza decentralizzata (DeFi), superando i volumi di scambio su Ethereum e altre blockchain messe insieme negli ultimi mesi. Con una capitalizzazione di mercato prossima ai 60 miliardi di dollari e volumi di scambio passati da 5 a oltre 12 miliardi di dollari tra gennaio e marzo 2025, $SOL mostra segnali di un maggior interesse rispetto a Ethereum, il suo principale competitor.

Nonostante l’oscillazione recente, in parte dovuta alle tensioni sui mercati globali e agli annunci tariffari della presidenza Trump, Solana mantiene una posizione di rilievo nell’ecosistema crypto. È diventata anche una delle piattaforme più utilizzate per il lancio di meme coin, AI agent e progetti NFT grazie alla sua efficienza, confermando la sua flessibilità d’uso per diversi settori.

Le aspettative sul via libera della SEC

L’ottimismo intorno a un ETF su Solana è alimentato anche dai cambiamenti politici e normativi in corso negli Stati Uniti. Secondo Polymarket, la probabilità che la SEC approvi un ETF su Solana nel 2025 è attualmente stimata all’83%. Una percentuale significativa, che riflette un cambiamento di atteggiamento da parte delle istituzioni verso le criptovalute dopo la vittoria di Trump e la crescente accettazione degli asset digitali come strumenti di investimento regolamentati.



Una layer 2 per il futuro di Solana

Mentre l’ecosistema Solana attira sempre più attenzione istituzionale, emergono soluzioni tecnologiche volte a migliorare l’esperienza d’uso della rete. Tra queste spicca Solaxy, una soluzione layer 2 progettata per risolvere i principali limiti della blockchain Solana, tra cui congestione, transazioni fallite e costi più elevati nei momenti in cui il volume di scambio è molto alto.



Solaxy si basa su un’infrastruttura avanzata che garantisce transazioni rapide, più economiche ed affidabili, aprendo la strada a un utilizzo più fluido delle applicazioni decentralizzate (dApp) su Solana. Grazie a un design innovativo, questa Layer 2 promette un’esperienza utente ottimizzata essendo compatibile con le reti EVM (ecosistema Ethereum), ed offrendo una riduzione significativa delle commissioni e dei tempi di attesa.

Il token nativo $SOLX svolge un ruolo chiave all’interno di Solaxy, viene utilizzato sia per pagare le basse commissioni della rete che per la governance del protocollo. Inoltre, gli utenti possono partecipare allo staking in modo semplice e intuitivo, ottenendo un rendimento annuo del 139% APY, direttamente dal sito web.



Attualmente in fase di prevendita, $SOLX ha un prezzo di soli 0,001686 dollari, con un aumento previsto tra sole 5 ore. Un’opportunità molto interessante per chi intende posizionarsi in anticipo su un’infrastruttura che mira a diventare essenziale per il futuro di Solana e crescere con la sua maggiore adozione istituzionale.

