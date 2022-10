Eurocoin è una truffa? Modi affidabili per investire in Bitcoin

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato la presenza sui social di pubblicità riguardanti EuroCoin, una sedicente criptovaluta che, stando a quanto affermato in queste landing page, avrebbe addirittura ricevuto il via libera della Banca Centrale Europea, diventandosi così la prima valuta digitale istituzionale dell’are Euro.

Visto che il profilo di EuroCoin è così robusto (almeno in apparenza) viene spontaneo chiedersi perchè della notizia sia sia parlato così poco e perchè essa sia relegata ad alcune landing page pubblicitarie presenti sui social. Insomma il sospetto che si sia dinanzi alla solita truffa che punta tutto sull’appeal del Bitcoin è molto alto ed è per questo che abbiamo deciso di cogliere l’appello che ci è stato rivolto dai nostri lettori per vederci più chiaro.

Ci occupiamo di cronaca finanziaria da anni e non abbiamo alcun dubbio nell’affermare che, ad oggi, la Banca Centrale Europea non ha creato alcuna criptovaluta ufficiale. Da anni si parla di un Euro digitale e sono in corso anche delle ricerche sulla sostenibilità del progetto ma, concretamente, non c’è stato alcun via libera. Ciò significa che l’EuroCoin non può essere la moneta digitale della BCE. Il messaggio che viene lanciato dalla pubblicità che i nostri lettori ci hanno segnalato è quindi falso. Ancora più falsa è la citazione come fonte della notizia di un articolo di Forbes sull’argomento. Il prestigioso giornale americano non ha mai scritto nulla su questo tema (che non esiste) e probabilmente viene tirato in ballo esclusivamente per provare a dare un tocco di affidabilità a quello che sembra essere proprio il classico raggiro diffuso sui social per intercettare l’interesse di investitori con pochissima esperienza che vogliono iniziare a operare sulle criptovalute.

La nostra prima impressione sull’argomento che i lettori ci hanno segnalato è netta: EuroCoin è una truffa da cui stare alla larga. Chi è alla ricerca di piattaforme per investire in criptovalute in sicurezza può indirizzarsi verso i tantissimi operatori affidabili presenti sul mercato. Ad esempio c’è eToro che permette di fare trading attraverso i CFD su molti crypto-cross (esempio BTCUSD) e ha il vantaggio di offrire ai suoi clienti anche la demo gratuita per fare pratica (utilissima per chi è alle prime armi).

Apri un conto demo eToro>>>100 mila euro virtuali gratis per imparare a fare CFD Trading sulle criptovalute

Una chicca che la dice lunga sulla reale natura di EuroCoin: nella landing page che pubblicizza la “rivoluzionaria novità” viene addirittura citato Mario Draghi (non si capisce bene in veste di cosa) che secondo questi truffatori avrebbe affermato che la valuta digitale della BCE cambierà il mondo poichè il valore della moneta sarà molto alto e sarà superiore a quello di tutte le altre criptovalute. E già qui fa ridere ma è nulla davanti al botto finale: “Quando verrà pubblicato il nome della valuta digitale della BCE molte persone diventeranno milionari praticamente dall’oggi al domani”.

Riteniamo che non ci siano commenti da fare e che EuroCoin si possa definire la classica truffa sulle criptovalute.

EuroCoin cosa è realmente

Abbiamo detto che EuroCoin non è la valuta digitale ufficiale della BCE e allora che cosa è? Andando sul sito ufficiale del prodotto (l’url puzza di truffa solo a guardarla) si possono apprendere alcune informazioni che di seguito sintetizziamo:

A partire da ottobre chiunque può convertire le valute in suo possesso in EuroCoin

Per adesso solo EuroCoin Group può scambiare e vendere criptovalute

Eurocoin è l’unica piattaforma crittografica ufficialmente approvata e legalmente controllata

Eurocoin non addebita commissioni per nessun tipo di transazione

EuroCoin consente di cambiare tutti i tipi di valuta in pochi minuti per poter così iniziare l’acquisto di Digital Eurocoin in tempi rapidi

Per ogni 250 dollari che vengono investiti bisogna attendersi 5.100 dollari di potenziali rendimenti In una settimana!

Questi 6 punti ci sembrano uno più falso dell’altro anche perchè una società denominata Eurocoin Team International SA neppure esiste.

E allora EuroCoin sembrerebbe essere uno dei tanti software di trading automatico senza alcuna garanzia precisa anche perchè alle spalle non c’è nessuna autorizzazione ad operare.

Riteniamo molto probabile che una volta versati i 250 dollari di investimento minimo, si corra il serio rischio di vedere evaporare tutto il deposito ricevendo, nella migliore delle ipotesi, alcuni trade automatici quasi certamente perdenti.

Il sistema, come abbiamo già verificato in tanti strumenti simili, appare poco chiaro, poco serio e molto confuso.

Sapere come funziona un meccanismo simile, a conti fatti, non è neppure interessante. Inutile perdere tempo con prodotti come questo EuroCoin quando sul mercato ci sono modi affidabili per investire in cirptovalute andando sul sicuro. Insomma chiunque dovrebbe lasciar perdere roba come EuroCoin. Ma soprattutto chi è alle prime armi e cerca indicazioni su come investire in criptovalute, non dovrebbe perdere tempo con questi sistemi di trading automatico poco chiari e palesemente truffaldini.

Sul mercato le piattaforme autorizzate per investire in crypto ci sono e robaccia come EuroCoin non serve.

Modi affidabili per investire in criptovalute: Binance e eToro

Abbiamo detto che le modalità per investire in criptovalute sono tantissime. In questo paragrafo faremo riferimento a due piattaforme molto affidabili e autorizzate che consentono di speculare sui crypto-asset: Binance e eToro. Si tratta di due fornitori molto diversi tra loro.

Binance (qui la nostra recensione completa) è un exchange puro che permette di comprare e vendere tantissime criptovalute in modo sicuro. Si tratta del primo exchange a livello globale per volume di transazioni. All’interno di Binance ci sono tantissimi strumenti adatti per chi ha un approccio di lungo termine alle criptovalute ma anche servizio per la compravendita di NFT e per la partecipazione a staking. Tecnicamente Binance è un intermediario che offre un servizio a 360 gradi sui crypto-asset.

Per scoprire l’universo Binance, si può aprire gratuitamente un conto sull’exchange (qui il sito ufficiale).

eToro (qui la nostra recensione completa) è un broker multi-funzionale che permette di investire da una sola piattaforma su tantissimi asset attraverso i CFD. Con eToro, quindi, non ci comprano e vendono criptovalute fisiche ma si effettuano speculazioni sulle differenze di prezzo tra vendita e acquisto (i CFD sono strumenti derivati). Uno dei punti di forza di eToro è la possibilità di copiare i traders migliori grazie al Copy Trading. Questo funzionalità può essere usata anche da chi è alle prime armi visto che è sempre disponibile la modalità demo. eToro è da preferire a Binance se l’obiettivo non è quello di comprare Bitcoin fisici ma quello di speculare sui prezzi anche in intervalli brevi.

Scopri il Copy Trading eToro>>>clicca qui per aprire il conto demo, è gratuito