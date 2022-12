Fallimento FTX, Caroline Ellison: “sapevo che era sbagliato”. Accusata di frode dalla SEC

In una recente dichiarazione rilasciata da Caroline Ellison la giovane CEO di Alameda Research ammette che “sapeva che era sbagliato” chiamando in causa lo stesso Sam Bankman-Fried, CEO e fondatore dell’exchange FTX.

Intanto la SEC ha accusato Caroline Ellison e il CTO di Alameda, Gary Wang, di frode ai danni degli investitori di quello che era il secondo exchange di criptovalute al mondo.

Le dichiarazioni rilasciate da Caroline Ellison sulla vicenda del fallimento di FTX confermano il coinvolgimento della stessa nelle operazioni che hanno danneggiato qualcosa come 5 milioni di risparmiatori e investitori di tutto il mondo, e mostrano quanto fossero intricati i movimenti finanziari tra le due società Alameda ed FTX.

Caroline Ellison ammette che era d’accordo col CEO di FTX

Dai rendiconti finanziari della società Alameda non dovevano emergere i movimenti che avrebbero dimostrato quanto stava ‘bollendo in pentola’ con l’exchange FTX.

Caroline Ellison, ex CEO della società di trading algoritmico fallita Alameda, ha ufficialmente ammesso dinanzi a un giudice, che era d’accordo con l’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, nel fornire “dichiarazioni finanziarie materialmente fuorvianti agli istituti di credito di Alameda”.

Questo è quanto emerso da una trascrizione di alcune sue dichiarazioni rilasciate in tribunale, che è stata consegnata già il 19 dicembre ma poi tenuta segreta fino a quando l’ex CEO di FTX non è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 250 milioni di dollari, tre giorni dopo.

Ellison ha riferito al giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Ronnie Abrams: “sono davvero dispiaciuta per quello che ho fatto” e ancora “sapevo che era sbagliato”. E alla domanda posta dal tribunale: “sapevi anche che era illegale?” Ellison ha risposto di sì.

La giovane donna infatti, insieme al co-fondatore e CTO di FTX, Gary Wang, si è dichiarata colpevole proprio la settimana scorsa rispetto alle accuse federali in relazione al ruolo che hanno svolto nelle frodi che hanno portato al fallimento di FTX. Entrambi stanno ora collaborando con il distretto meridionale di New York.

Quanto alla decisione di patteggiare la pena, la notizia è stata diffusa solo in seguito, dopo che Sam Bankman-Fried era stato messo su un aereo diretto negli Stati Uniti dalle Bahamas.

Caroline Ellison: “avevo concordato con Bankman-Fried di non rivelare la natura del rapporto tra Alameda ed FTX”

Tra le varie dichiarazioni rilasciate nelle sedi legali Caroline Ellison spiega: “ho concordato con il signor Sam Bankman-Fried e altri di non rivelare pubblicamente la vera natura del rapporto tra Alameda e FTX, incluso l’accordo di credito di Alameda”.

Questa dichiarazione è stata poi esaminata e riportata separatamente dal New York Times, da Reuters e da Bloomberg. Alcune parti di essa sono state anche pubblicate su Twitter da Matthew Russel Lee di Inner City Press.

Si tratta di dichiarazioni che in realtà non rivelano nulla che non fosse già emerso in precedenza. Quello che ha detto la Ellison conferma infatti i precedenti rapporti secondo cui Alameda godeva di un trattamento speciale da parte di FTX, potendo prelevare denaro dalla sua consociata liberamente.

“Avevo capito che i dirigenti di FTX avevano implementato impostazioni speciali sull’account FTX.com di Alameda che permettevano ad Alameda di mantenere saldi negativi in varie valute fiat e criptovalute” ha spiegato la giovane ex CEO.

“In termini pratici questo accordo ha consentito ad Alameda di accedere a una linea di credito illimitata senza essere tenuta a fornire garanzie, senza dover pagare interessi su saldi negativi e senza essere soggetta a richieste di margine o ai protocolli di liquidazione di FTX.com”.

La Ellison ha inoltre ammesso che sia lei che altri ‘addetti ai lavori’ sapevano quando Alameda era troppo indebitata e cosa ciò significasse, e la sua spiegazione è stata a dir poco eloquente.

“Capivo che se i conti FTX di Alameda avevano saldi negativi significativi in una determinata valuta, significava che Alameda stava prendendo in prestito fondi che i clienti di FTX avevano depositato sull’exchange” ha spiegato quindi Caroline Ellison.

Ellison: “capivo che FTX avrebbe usato i fondi dei clienti”

Le dinamiche dietro il fallimento di FTX sono venute fuori un pezzo per volta nelle dichiarazioni rese da Caroline Ellison, che per quanto riguarda il ruolo di Sam Bankman-Fried ha spiegato che lui e altri dirigenti avevano ottenuto dei prestiti da Alameda, e la società nel frattempo stava piazzando “numerosi grandi investimenti di rischio illiquidi”.

Ellison ha spiegato che per rimborsare quei prestiti si era “accordato con altri” per prendere in prestito miliardi di dollari da FTX appunto.

“Capivo che FTX avrebbe dovuto utilizzare i fondi dei clienti per finanziare i suoi prestiti ad Alameda” ha detto infatti Ellison “la maggior parte dei clienti FTX non si aspettava che FTX avrebbe prestato le proprie partecipazioni in asset digitali e depositi in valuta fiat ad Alameda in questo modo”.

Ellison: “voglio scusarmi per le mie azioni”

Una vicenda che non può che passare alla storia come la più grande truffa finanziaria dell’epoca moderna, e per la quale la stessa Ellison ha voluto scusarsi.

“Voglio scusarmi per le mie azioni con i clienti di FTX coinvolti, coi finanziatori di Alameda e gli investitori di FTX” ha dichiarato infatti la ex CEO della società “da quando FTX e Alameda sono crollate nel novembre 2022, ho lavorato duramente per assistere il recupero dei beni a beneficio dei clienti e per collaborare con le indagini del governo”.

“Sono qui oggi per assumermi la responsabilità delle mie azioni dichiarandomi colpevole” ha quindi dichiarato Caroline Ellison.

