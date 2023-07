FTX: nessuna causa contro Sam Bankman Fried. Ecco perché la rinuncia del governo USA

Il Dipartimento di Giustizia del governo statunitense ha abbandonato ufficialmente l’intento di perseguire legalmente Sam Bankman-Fried, co-fondatore ed ex-CEO di FTX, per l’accusa di aver utilizzato i fondi dei clienti per finanziare politici.

L’annuncio è stato fatto attraverso una lettera inviata al giudice Lewis A. Kaplan del distretto meridionale di New York, firmata dal procuratore Damian Williams.

Secondo la lettera, il governo statunitense aveva richiesto spiegazioni alle Bahamas riguardo alle accuse di cospirazione per il finanziamento elettorale illegale, ma le Bahamas hanno comunicato che non avrebbero estradato l’imputato basandosi su tali accuse. Di conseguenza, il governo statunitense ha deciso di non procedere ulteriormente con il processo riguardante il finanziamento politico.

La decisione del Dipartimento di Giustizia statunitense di rinunciare alle accuse di finanziamento politico ha sollevato delle critiche. Indipendentemente dal fatto che questo fosse un prerequisito per l’estradizione di Sam Bankman-Fried negli Stati Uniti o meno, potrebbe esserci un conflitto di interessi.

Sam Bankman-Fried donated $93 million in stolen customer funds to US politicians.



Today, the US Government dropped a political campaign finance criminal charge against SBF. pic.twitter.com/IJUwFbwjbO