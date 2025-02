Grayscale sta trasformando il suo Trust XRP in un ETF, segnando un importante sviluppo nel settore delle criptovalute. Scopri di più su questa evoluzione e le sue implicazioni per il mercato.



Il Trust XRP di Grayscale

Grayscale, una rinomata società americana specializzata nella gestione di asset digitali, ha recentemente depositato un modulo 19b-4 presso la borsa di New York (NYSE) per convertire il suo Trust sulla crypto $XRP in un exchange-traded fund (ETF Spot), diventando così il settimo gestione patrimoniale a richiedere un ETF su questo asset.

Questa mossa è stata effettuata pochi giorni dopo aver depositato la richiesta di approvazione per un ETF su Litecoin ($LTC) e Solana ($SOL), rappresentando un passo significativo per l’aumento di investimenti istituzionali in Ripple ($XRP), al momento la terza crypto per capitalizzazione di mercato con 146 miliardi di dollari ed un prezzo attuale di 2,50 dollari.

Il Trust XRP di Grayscale era stato introdotto il 12 settembre 2024, e al momento gestisce 16 milioni di dollari in asset, rappresentando l’1,2% del totale dei prodotti exchange-traded (ETP) su $XRP. La performance di $XRP verso la fine del 2024 è stata impressionante, con gli investitori che hanno visto un aumento del prezzo di $XRP di oltre il 500% da inizio novembre 2024 ad oggi, passando da 0,50 dollari a un picco di 3,10 dollari, per poi stabilizzarsi intorno ai 2,50 dollari.

Il potenziale e le sfide di Ripple

JPMorgan ha stimato che gli ETP su $XRP potrebbero attrarre tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari, utilizzando come riferimento i traguardi raggiunti dai prodotti sulle prime 2 criptovalute per grandezza, Bitcoin ($BTC) ed Ethereum ($ETH) e i loro rispettivi capitali di mercato. Questo potenziale afflusso di investimenti evidenzia un interesse crescente per $XRP come asset capace di attrarre ingenti fondi istituzionali, oltre al sostegno degli investitori retail.

Uno dei principali argomenti contro l’approvazione di un ETF Spot per XRP è che, a differenza di Bitcoin ed Ethereum, vi è la mancanza di contratti futures precedenti per questo asset. Tuttavia, una informazione trapelata dal sito del CME Group, un leader nel mercato dei derivati, ha suggerito il possibile lancio di ETF futures per Ripple ($XRP) e Solana ($SOL) il 10 febbraio. Nonostante la fuga di notizie, il CME non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, e l’informazione sul sito è stata rapidamente rimossa.

Gli analisti di ETF di Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, hanno previsto che per quest’anno sarà approvata un’ondata di ETF su diverse crypto, compresa $XRP. Tuttavia, hanno notato che potrebbero richiedere tempo, dato che le cause legali della US Securities and Exchange Commission (SEC) sostengono che XRP è un titolo non registrato, anche se proprio nella settimana scorsa sono giunte notizie positive per Ripple riguardo il processo legale.

Le possibilità di approvazione di un ETF Spot su $XRP sono aumentate notevolmente di recente, dato che il presidente americano Donald Trump sarebbe in trattative con Ripple per aggiungere $XRP, $USDC e $SOL a una potenziale riserva di asset digitali per il paese. Oltre al Trust XRP di Grayscale, dopo l’insediamento del nuovo capo della SEC Paul Atkins, altri 5 ETF su XRP sono stati depositati da Bitwise, Canary Capital, 21shares, WisdomTree e Rex & Osprey, e sono ancora in attesa di approvazione.

ETF anche per le meme coin ?

Un’altra categoria crypto che sta ricevendo richieste di approvazione ETF su diversi asset e che sta attirando un interesse notevole, sia da investitori retail che quelli istituzionali, è quella delle meme coin. Recentemente, sono state presentate richieste di ETF per 2 meme coin molto popolari e tra le più capitalizzate nel mercato crypto, $DOGE e $BONK.



