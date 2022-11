Hashflow (HFT) è arrivato su Binance Launchpool: ecco come partecipare

Binance Launchpool, il servizio finanziario offerto dall’exchange Binance, si conferma molto intraprendente per quanto concerne il lancio di nuovi progetti. Proprio ieri Binance ha infatti annunciato che su Launchpool è presente Hashflow (HFT) un exchange decentralizzato che mette in contatto i traders con i market maker professionali.

Ricordiamo che gli utenti iscritti a Binance Launchpool possono depositare BNB e BUSD in pool di liquidità e avere come ricompensa token di nuovi progetti. Nel caso specifico del nuovo progetto, gli utenti che lo desiderano possono mettere i propri BNB e BUSD in staking in pool separate per farmare i token HFT nell’arco di 30 giorni. Binance ha comunicato che il farming ha avuto inizio alle ore 00:00 (UTC) del 01/11/2022.

Il timing del nuovo progetto listato in Launchpool (si tratta del 31esimo lanciato sul sito finanziario di Binance), prevede che alle ore 13 07/11/2022, HFT venga inserito nella zona innovazione di Binance. Successivamente verrà poi aperto il trading con le coppie di trading HFT/BTC, HFT/BUSD e HFT/USDT.

L’exchange ha comunicato che il BNB Vault di Binance non parteciperà al nuovo progetto Launchpool. Quindi gli utenti del BNB Vault che volessero partecipare al progetto dovranno mettere i loro BNB in staking direttamente con la Launchpool di Binance.

Caratteristiche della Launchpool per HFT

Ecco alcune informazioni su Hashflow che possono essere molto utili per gli utenti.

L’offerta totale è pari a 1.000.000.000 HFT (pianificando un’emissione del 5% l’anno alla tesoreria DAO)

Le ricompense in token della Launchpool sono pari a 15.000.000 HFT vale a dire l’1,5% dell’offerta token genesis)

L’offerta in circolazione iniziale è pari a 175.229.156 HFT ossia il 17,52% dell’offerta token genesis)

L’indirizzo dello Smart contract è HFT (ERC-20); HFT (BEP-20)

Nessun limite superiore è previsto per lo staking

Le pool supportate nel progetto sono:

Staking di BNB: 12.000.000 HFT in ricompense (80%)

Staking di BUSD: 3.000.000 HFT in ricompense (20%)

Informazioni su Binance Launchpool

I depositi su Binance Lauchpool sono flessibili e comunque è sempre possibile ritirare i propri asset digitali. I pool di liquidità restano disponibili per un certo periodo di tempo. Solitamente dopo 7 giorni, e il timing del progetto HFT è in linea con questa tradizione, l’exchange rende noto l’inserimento della coppia di scambio e quindi apre alla possibilità di fare trading.

I rischi connessi alla partecipazione dei progetti sono bassi in quanto tutti quelli presenti su Binance Launchpool sono garantiti dall’exchange. Binance, inoltre, ha sempre evidenziato il potenziale non solo degli stessi progetti ma anche dei relativi token nativi. Inoltre ogni ora, attraverso degli screenshot automatici, viene fornito il conteggio delle crypto guadagnate.

Ricordiamo che Binance Launchpool si può usare sull’app mobile semplicemente cliccando su “Launchpool” dal menu principale dell’app Binance.

