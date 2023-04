Hong Kong ha in programma un massiccio investimento in criptovalute. Questo e le nuove quotazioni in borsa potrebbero portare il prezzo del token Metacade ancora più in alto?

Hong Kong ha recentemente fatto notizia sul mercato delle criptovalute in quanto il governo ha delineato un piano per consentire agli investitori al dettaglio di fare trading con token digitali, come Bitcoin ed Ether, nell’ambito della competizione con Singapore per diventare il principale hub di asset digitali al mondo. Hong Kong ha ricevuto un’ulteriore spinta, con più di 20 società di criptovalute che hanno dichiarato la loro intenzione di avviare attività in loco, in risposta a un giro di vite da parte degli enti normativi statunitensi.

Nel frattempo, gli analisti si chiedono se l’imminente investimento massiccio in criptovalute a Hong Kong potrebbe avere un impatto sulle vendite di token di un nuovo progetto di criptovaluta che continua a fare notizia sul mercato dai primi mesi del 2023: si tratta di Metacade. Il suo token nativo MCADE sarà quotato sugli exchange decentralizzati ad aprile e maggio di quest’anno, dopo essere già stato quotato su Uniswap.

Che Cos’è Metacade?

Metacade ha grandi ambizioni per rimodellare il panorama della blockchain costruendo la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) e consentendo ai giocatori di generare reddito mentre perseguono la propria passione per il gaming. La piattaforma mira a raggiungere questo obiettivo creando una vivace community di giocatori, sviluppatori e appassionati di criptovalute. A tal fine, Metacade si rivolgerà a svariati stili di gioco, aumentando il suo mercato totale indirizzabile (TAM), creando una selezione davvero ampia di titoli e assicurando di soddisfare le esigenze di ogni giocatore e investitore.

Man mano che verranno effettuate le release di Metacade e il progetto otterrà un maggiore riconoscimento all’interno del mainstream, si prevede che la base di utenti crescerà in modo esponenziale. Per utilizzare Metacade, tutti gli utenti avranno bisogno del token MCADE, che consente di accedere alla ricca suite di funzionalità e alla sua eccezionale utilità. Questa ampia utilità ha già attirato molti investitori e ha reso MCADE una criptovaluta popolare durante il suo evento di presale, catturando l’immaginazione degli investitori e degli enti di informazione del mercato delle criptovalute.

Il whitepaper di Metacade ha ottenuto molti apprezzamenti da parte degli esperti del mercato delle criptovalute per il modo in cui illustra i piani completi della piattaforma e dimostra le meticolose capacità decisionali che sottolineano l’esperienza del suo team. Ad esempio, il sistema di ricompense completo va oltre lo standard di GameFi, offrendo agli utenti flussi di reddito al di fuori del normale meccanismo di P2E attraverso l’aiuto per lo sviluppo della piattaforma e lo staking.

L’elevato livello di utilità racchiuso nel token MCADE lo rende di per sé una proposta interessante. Tuttavia, la transizione della piattaforma verso un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) a tutti gli effetti, prevista per il 2024, conferirà diritti di governance ai possessori di token, rendendo MCADE un investimento in criptovalute ancora più appetibile.

Come funziona MCADE?

MCADE è la valuta principale che alimenta l’intero ecosistema di Metacade, dal fornire lo stimolo per il sistema di ricompense completo al consentire gli scambi transazionali sulla piattaforma, come l’acquisto di merchandise o la partecipazione a tornei online. Metacade ha limitato l’offerta di token a soli 2 miliardi, suggerendo che la pressione di acquisto aumenterà con la crescita della base di utenti.

Inoltre, MCADE alimenterà uno dei programmi più pionieristici della piattaforma: Metagrants. Questo programma incentiva gli sviluppatori a richiedere finanziamenti in criptovaluta per sostenere le proprie iniziative di progettazione di nuovi ed entusiasmanti giochi in esclusiva per Metacade. Nell’ambito della devoluzione dei poteri di governance ai possessori di token, i possessori di monete MCADE votano le proposte che preferiscono, messe poi in produzione con il supporto di una sovvenzione da parte della tesoreria centrale della piattaforma.

Oltre a sostenere l’innovazione all’interno della community di Metacade, che può aiutare a lanciare le carriere degli utenti attraverso la bacheca delle offerte di lavoro della piattaforma, questi progetti supportati da MCADE coin probabilmente spingeranno l’arte del possibile all’interno del più ampio sviluppo del Web3, aiutando Metacade a diventare un portabandiera per il fiorente settore del GameFi.

Quanto può arrivare in alto MCADE?

L’evento di presale del token MCADE ha catturato l’immaginazione degli operatori del mercato delle criptovalute e degli investitori, raccogliendo quasi 16,4 milioni di dollari in tempi rapidissimi e facendo registrare il tutto esaurito. MCADE si è recentemente quotato su Uniswap a $0,022, un prezzo significativamente più alto rispetto a quello di lancio della beta di $0,008. Gli esperti si aspettano che MCADE continui ad avanzare, ottenendo ulteriori guadagni nelle prossime settimane e mesi.

Secondo diverse previsioni, MCADE potrebbe raggiungere $0,50 entro la fine del 2023, con un rendimento superiore a 20 volte per coloro che investiranno nei primi giorni della quotazione pubblica del token.

MCADE è un buon investimento in criptovalute?

Ci sono diversi segnali che indicano che MCADE si rivelerà un ottimo investimento in criptovalute per gli investitori più accorti nei prossimi mesi e anni. Oltre alla ricca lista di funzionalità che verranno introdotte da qui alla fine dell’anno e che sbloccheranno gran parte dell’utilità contenuta nel token MCADE, si prevede che la transizione verso una governance gestita dalla community spingerà il prezzo al rialzo.

Alla quotazione di successo su Uniswap e alla recente partnership con l’innovativo MetaStudio, seguiranno l’imminente quotazione di MCADE su Bitmart nel corso del mese di aprile e su MEXC all’inizio di maggio, così da esporre MCADE a un pubblico ancora più vasto e provocare un’impennata della domanda per i token ancora disponibili da parte di investitori desiderosi di capitalizzare l’entusiasmante visione futura della piattaforma.

Con la piattaforma agli inizi e le notizie positive sul mercato delle criptovalute, come l’entusiasmante sostegno agli investimenti in criptovalute da parte di Hong Kong, che intende spingersi in avanti come hub leader per gli asset digitali, MCADE non ha limiti. Per ricevere aggiornamenti su quando Metacade si quoterà su nuovi exchange di criptovalute, tieni d’occhio la pagina Twitter di Metacade e non perdere questa straordinaria opportunità di investimento in criptovalute.

