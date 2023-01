I 3 Migliori Token di Utilità da Comprare a Gennaio 2023

I token di utilità sono un tipo specifico di cripto moneta che si propone di fornire agli utenti una soluzione del mondo reale. L’investimento in questi token dà al possessore del token l’accesso a un prodotto o servizio. Non si tratta di semplici investimenti in criptovalute per persone in cerca di investimenti. I token di utilità sono diventati uno dei tipi di moneta più popolari da acquistare, soprattutto tra gli investitori che vogliono partecipare alla prossima grande storia di successo delle criptovalute.

I Token di Utilità Spiegati

I token di utilità sono generalmente coinvolti in progetti di criptovaluta e hanno un caso d’uso più specifico. Ad esempio, i token di utilità saranno la forma di valuta nativa per effettuare i seguenti tipi di transazioni:

· Giocando ai titoli P2E

· Scambiando NFT nei mercati delle criptovalute

· Acquistando e scambiando immobili virtuali

· Investendo nel metaverso

· Come fonte di valuta transazionale

· Come reddito passivo

Alcune monete, conosciute come monete DeFi, permettono ai possessori di guadagnare interessi sulle loro partecipazioni negli exchange DeFi.

I token di utilità sono molto diversi dalle monete meme, che non hanno valore a lungo termine e di solito hanno una disponibilità illimitata. Le monete meme sono spesso scambiate come attività speculative. Per questo motivo, i progetti con le monete meme spesso non sono visti come valide opportunità di investimento in criptovalute.

Tenendo conto di ciò, è il momento di considerare i tre migliori token di utilità da acquistare a gennaio 2023.

1. Metacade (MCADE) — Miglior Token di utilità

Sebbene sia ancora in fase di presale, Metacade e il suo token MCADE hanno raccolto un notevole interesse negli ultimi mesi. Definendosi “l’hub della community Web3 per eccellenza”, Metacade si propone di essere il punto di riferimento unico per il gaming nel Metaverso.

Oltre a creare la piattaforma GameFi leader nello spazio Web3, Metacade vuole andare oltre l’offerta agli utenti di un’ampia gamma di giochi, portando con sé un’impareggiabile funzione social, opportunità di guadagno, ritorni di investimento e la possibilità per gli sviluppatori di affinare le proprie capacità. In breve, Metacade vuole diventare lo spazio per il gaming più interessante del metaverso.

A tal fine, Metacade ha creato un luogo in cui gli sviluppatori di giochi possono creare un vasto catalogo di titoli adatti ai giocatori di ogni genere. Questo include sia i giocatori che vogliono divertirsi con gli amici che quelli che vogliono un’esperienza più competitiva. Tutti i giochi presenti sulla piattaforma avranno un potenziale play-to-earn, il che significa che i giocatori potranno guadagnare token MCADE man mano che avanzano nei tornei e scalano le classifiche.

Inoltre, ci sono opportunità di guadagno attraverso altri mezzi all’interno dell’hub. Ad esempio, gli utenti possono offrire agli sviluppatori un feedback sui nuovi titoli per garantire che i giochi che finiscono nella Metacade siano i migliori possibili. Questo backtesting è una fonte di guadagno potenzialmente redditizia. Inoltre, interagendo con i giochi scrivendo recensioni, gli utenti guadagneranno anche token MCADE.

La moneta MCADE è la valuta nativa di Metacade e sarà alla base dell’economia autosufficiente del progetto. L’obiettivo è quello di creare un flusso costante di fondi provenienti dalla pubblicità e dagli investitori che si trasformeranno in guadagni per i giocatori. Uno degli altri usi di MCADE è qualcosa di assolutamente nuovo nel mondo del gaming nel metaverso.

Gli sviluppatori di Metacade possono richiedere finanziamenti tramite Metagrants per sostenere i loro progetti. Creano una proposta di gioco e la presentano agli utenti della community, che votano se fornire o meno i fondi agli sviluppatori. Questo livello di interazione e coesione sociale unisce i giocatori e gli sviluppatori e rimuove il notevole ostacolo rappresentato dalle grandi case produttrici di giochi.

Tra le altre opportunità offerte da Metacade ci sarà una bacheca di annunci di lavoro con cui coloro che cercano opportunità di lavoro all’interno del metaverso potranno contattare le aziende del Web3. Questo è un altro esempio di come l’etica della community di Metacade permetterà ai suoi membri di determinare il futuro del settore del GameFi all’interno dello spazio Web 3.0.

L’obiettivo finale di Metacade è quello di diventare una community completamente funzionante e autosufficiente, in cui gli sviluppatori del progetto cedano il controllo completo della piattaforma e della tesoreria ai membri eletti della community. L’obiettivo di diventare una DAO a tutti gli effetti, in cui i membri hanno il potere di determinare la direzione che Metacade prenderà in futuro, è ciò che la rende un investimento potenzialmente ricco di token di utilità a lungo termine prima del passaggio al 2023.

>>> Puoi partecipare al presale di Metacade qui <<<

2. Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade è un altro nuovo token di utilità che è attualmente in fase di presale. Al momento in cui scriviamo, è alla sua terza fase di presale e ha già raccolto quasi 6 milioni di dollari. Il potenziale della piattaforma ha già catturato l’immaginazione di molti investitori, con oltre 70.000 investitori già iscritti. In questo modo, hanno raccolto più di 400.000 dollari nelle prime 24 ore del presale.

Dash 2 Trade è una nuova piattaforma di trading di criptovalute che mira a diventare il fornitore di segnali di criptovalute numero uno. La piattaforma avrà molti strumenti per aiutare i trader e gli investitori a prendere decisioni di investimento pienamente informate. Questi includono:

· Indicatori sociali

· Avvisi per le nuove quotazioni in borsa

· Analisi per evidenziare le tendenze on-chain

· Creatore di strategie

· Funzionalità di backtesting integrate

Inoltre, Dash 2 Trade fornirà un’API per il trading automatico che gli utenti potranno personalizzare in base alle proprie esigenze. Questo sistema di punteggio dettagliato metterà in evidenza i migliori presale e ICO sul mercato e un sistema di social trading progettato per aumentare l’interazione social della community con il trading. Tutte queste caratteristiche eccezionali in un’unica piattaforma fanno sì che Dash 2 Trade possa diventare rapidamente il miglior amico dei trader di criptovalute.

Tutti i possessori di token D2T avranno accesso alla piattaforma Dash 2 Trade una volta rilasciata e gli utenti potranno scegliere tra due piani: Starter e Premium.

Esiste anche una versione di abbonamento gratuito in cui i potenziali utenti possono farsi un’idea del layout della piattaforma. Tuttavia, uno dei due piani è necessario per ottenere il meglio da Dash 2 Trade.

D2T è un’opzione eccellente nel dicembre 2022 per gli investitori. Ci sono nove fasi di presale, ognuna delle quali mette a disposizione fino a 87.500.000 token di utilità. Il valore di 1 D2T aumenta ad ogni fase, il che significa che coloro che saliranno a bordo nella terza o quarta fase riceveranno già un aumento significativo delle loro partecipazioni al momento della conclusione del presale.

3. Decentraland (MANA)

Le monete di utilità sono una gran cosa nel metaverso e in nessun altro luogo questo è vero come su Decentraland, una delle principali piattaforme immobiliari virtuali del metaverso. Qui gli utenti possono acquistare lotti immobiliari nella blockchain di Decentraland ospitata da Ethereum, convertendoli in token LAND utilizzando il token nativo del mondo, MANA. I magnati immobiliari in erba possono combinare più appezzamenti e token LAND per creare una tenuta.

Decentraland comprende 90.000 terreni singoli e unici sulla blockchain di Ethereum. Gli utenti che acquistano i lotti sfruttano lo smart contract ERC 721 per creare i loro LAND NFT. Come per gli appezzamenti immobiliari reali, il costo di ogni appezzamento LAND varia a seconda della sua posizione all’interno del metaverso e di vari altri fattori di mercato.

Una volta acquistato un terreno, gli utenti hanno a disposizione una serie di opzioni per utilizzarlo. Possono utilizzare il terreno costruendo un edificio virtuale o creando un uso per il terreno, come ha fatto Warner Music creando un parco divertimenti virtuale a tema musicale. Nel frattempo, gli utenti che possiedono lotti LAND vicino a Paris Hilton o Snoop Dogg potrebbero voler approfittare del loro premio immobiliare e incassare un bel po’ di soldi.

Gli utenti possono puntare su MANA in Decentraland in diversi modi. Tra questi, l’acquisto di partecipazioni in altri progetti e la partecipazione a votazioni per garantire la sicurezza e la manutenzione della piattaforma.

Oltre a fungere da tramite per le transazioni immobiliari, MANA può essere utilizzata per giocare a giochi P2E all’interno del metaverso Decentraland e per acquistare, vendere e scambiare NFT. Man mano che il metaverso cresce, ci si aspetta che vengano rilasciate altre utility per permettere di coltivare più trame. Considerando il valore attuale di MANA, dicembre 2022 è un ottimo momento per investire.

Nel novembre 2021, MANA ha raggiunto il massimo storico di $5,90. Rispetto al suo valore attuale di $0,485, più del 90% in meno rispetto al suo massimo storico, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per investire in questo token di utilità con uno sconto considerevole prima che il metaverso decolli nei prossimi mesi e anni.

Conclusione – Le potenzialità di Metacade lo rendono il miglior token di utilità

Il nostro token di utilità scelto per investire nel gennaio 2023 è Metacade. L’enorme potenziale della piattaforma e la tabella di marcia eccezionalmente ben studiata hanno creato casi di utilizzo a più livelli nel ricco panorama del metaverso.

A differenza di molti altri metaversi, Metacade crea qualcosa di unico e lo offre a più ad un pubblico molto ampio. In questo caso, investitori, inserzionisti, giocatori e sviluppatori possono interagire con la piattaforma e aiutare Metacade a sfruttare al meglio il suo enorme potenziale. Invece di dipendere da un singolo gioco, la possibilità di evoluzione ed espansione continua di Metacade garantisce una longevità di gran lunga superiore rispetto ad altri progetti simili.

Mentre molti dei concorrenti di Metacade saranno ostacolati dalla loro offerta monodimensionale, la grandezza dei piani di Metacade offre una visione entusiasmante di ciò che è possibile fare nello spazio GameFi. Metacade punta in alto e a ragione. Ha un’ottima possibilità di guidare la rivoluzione del GameFi con la crescita del Web 3.0.

È questo futuro multidimensionale che rende MCADE di Metacade il miglior token di utilità su cui investire a gennaio 2023.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!