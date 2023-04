Il CEO di Coinbase sulla regolamentazione delle crypto nel Regno Unito “crescita economica e protezione del consumatore”

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, si mostra fiducioso e ottimista nel rivolgere lo sguardo verso il Regno Unito e l’Europa alla luce dell’ultima stretta regolamentare sulle criptovalute negli Stati Uniti.

In un tweet, il CEO del noto exchange crypto Coinbase si è detto entusiasta del “sensibile quadro regolamentare” che il Regno Unito sta adottando per favorire la crescita economica e proteggere i consumatori, sottolineando che “il Regno Unito si sta muovendo rapidamente” in questa direzione. Inoltre, Armstrong ha esaltato il ruolo del Regno Unito come hub di innovazione Web3.

Nel suo tweet, ha condiviso una foto di sé accanto al Segretario dell’Economia del Regno Unito e Ministro della Città, Andrew Griffith, sottolineando la sua eccitazione per continuare a investire nel Regno Unito.

Le raccomandazioni di Coinbase per rafforzare il ruolo del Regno Unito nel mercato crypto

Coinbase ha inoltre presentato nove raccomandazioni per rafforzare la posizione del Regno Unito come leader del settore delle criptovalute. Queste raccomandazioni includono l’eliminazione dei divieti bancari sull’acquisto di criptovalute, l’istituzione di un quadro regolamentare efficace e la definizione di un piano per attuare l’identità decentralizzata.

Griffith, dal canto suo, ha ripristinato un gruppo chiamato Asset Management Taskforce, che indagherà su come implementare la tecnologia blockchain nell’industria del fondo gestito, tra gli altri obiettivi.

La società ha anche osservato che “stanno accadendo cose in Europa che stanno portando la regione ad avvicinarsi all’adozione dell’economia digitale”, citando le prossime regolamentazioni sui mercati degli asset cripto in votazione questa settimana.

Tuttavia, questa bullishness sull’Europa arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno attuando una dura repressione sull’industria delle criptovalute. Recentemente, la SEC ha accusato Bittrex e il suo CEO di operare una borsa valori non registrata.

Prima di ciò, Coinbase ha ricevuto un Wells Notice dalla SEC, il che significa che l’autorità di regolamentazione statunitense ha formalmente notificato l’azienda dell’imminente azione di esecuzione, a causa dei prodotti di staking della borsa di criptovalute. Infine, a febbraio, Kraken ha risolto accuse simili con la SEC e ha pagato una multa di 30 milioni di dollari.

