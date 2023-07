Il Gruppo VC a16z sceglie Londra come città della sua sede, come potrebbe beneficiare Shiba Memu?

I notiziari sulle criptovalute sono stati animati dalla voce che la società di venture capital statunitense Andreessen Horowitz (a16z) sta per aprire un ufficio a Londra quest’anno, la sua prima sede non statunitense. Chris Dixon, fondatore e capo di a16z, ha citato le crescenti azioni di regolamentazione da parte dei dipartimenti governativi statunitensi nei confronti delle aziende di criptovalute come una delle principali ragioni alla base dell’espansione. A seguito delle positive discussioni con il primo ministro britannico Rishi Sunak, a16z amplierà i propri orizzonti nel Regno Unito.

La stampa inizia a chiedersi se l’espansione di a16z nel Regno Unito porterà una serie di cripto aziende con sede negli Stati Uniti a lasciare il paese e a trovare nuove basi per le loro operazioni. Nel frattempo, gli analisti di notizie sulle criptovalute si chiedono anche quale potrebbe essere l’impatto sulle nuove monete come Shiba Memu, una delle nuove criptovalute più calde del momento.

Perché la sede londinese di a16z è una grande notizia per le criptovalute?

Venture capitalist come a16z hanno sempre sostenuto l’innovazione della blockchain, operando principalmente negli Stati Uniti. Tuttavia, il recente rafforzamento delle normative statunitensi che regolano le criptovalute e i titoli ha iniziato a soffocare il mercato in patria, portando diverse aziende leader nel settore delle criptovalute e organismi di investimento a cercare un ambiente normativo meno soffocante da esplorare altrove.

La mossa di a16z di espandersi a Londra vede il colosso di VC fare i suoi primi passi al di fuori degli Stati Uniti, ampliando la sua portata a nuovi mercati. Resta da vedere se a16z ridurrà o meno gli investimenti negli Stati Uniti. Tuttavia, ha recentemente annunciato un nuovo programma “Crypto Startup School” (CSS) che si terrà a Londra il prossimo anno per attirare imprenditori britannici e internazionali desiderosi di intraprendere una carriera nel Web3. Questo potrebbe far sì che il prossimo presale di criptovalute provenga dalle coste europee o britanniche.

Poiché un numero maggiore di venture capitalist e imprenditori – come a16z – lascia gli Stati Uniti per esplorare mercati meno regolamentati, nuovi token come Shiba Memu hanno la possibilità di conquistare un pubblico più ampio. Questo potrebbe essere un motivo per a16z per dare una nuova occhiata al presale della criptovaluta “canina”, iniziato a luglio.

Shiba Memu è un “cucciolo” delle meraviglie?

Shiba Memu ha già fatto scalpore tra i siti di notizie sulle criptovalute e gli appassionati di blockchain con i suoi piani rivoluzionari che potrebbero diversificare in modo significativo il fiorente settore delle meme coin. La nuova offerta di meme coin della piattaforma vede l’utilizzo di tecnologie AI avanzate per aiutarla ad auto-mercificarsi su piattaforme di social media, forum online e siti web.

Quindi, come funziona? Il protocollo Shiba Memu utilizza un algoritmo avanzato di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare le sue campagne di marketing, interagendo autonomamente con gli utenti online per capire come gli investitori vedono SHMU. Il sentiment degli investitori viene alimentato da un algoritmo avanzato di apprendimento automatico che permette a Shiba Memu di riconoscere ciò che funziona e ciò che non funziona in modo efficace e di adattare le sue strategie di marketing di conseguenza.

Shiba Memu è anche in grado di rilevare le menzioni organiche del progetto online, sia nel testo che attraverso i suoi meme nativi influenzati dai cani. Il protocollo AI di Shiba Memu può regolare il tono e il target della prossima campagna promozionale analizzando se il sentimento degli investitori è ampiamente positivo o negativo.

Come funziona SHMU?

La moneta nativa SHMU supporta la rivoluzionaria capacità di intelligenza artificiale che influenza il lavoro di autopromozione di Shiba Memu. La piattaforma è dotata di una dashboard AI interattiva che consente agli utenti di monitorare e visualizzare il successo delle campagne di marketing, tenendo d’occhio un registro di tutte le interazioni online effettuate dal protocollo AI autonomo di Shiba Memu.

Il possesso del token SHMU sblocca la possibilità per gli utenti di interagire direttamente con la dashboard utilizzando una tecnologia AI simile a quella utilizzata da popolari programmi AI-chat bot come Chat-GPT. È possibile fornire feedback e suggerimenti agli utenti, che otterranno ricompense in criptovalute per ogni idea adottata dall’algoritmo, come ad esempio quella di puntare su un particolare forum o sito web.

Il toolkit della piattaforma permette a Shiba Memu di valutare enormi quantità di dati di mercato in modo infinitamente più veloce di quanto potrebbero fare 100 esseri umani, portando a previsioni più accurate sui futuri movimenti dei prezzi. Con l’evoluzione e la crescita delle capacità dell’intelligenza artificiale, queste previsioni diventeranno sempre più accurate, poiché il protocollo comprende il successo di ogni strategia di marketing. Di conseguenza, SHMU ha una grande possibilità di raggiungere il suo indubbio, pieno, potenziale.

Quanto in alto può arrivare SHMU?

Le monete meme, come SHMU, subiscono spesso rapide impennate di prezzo, con rendimenti 100x prima di perdere fino al 90% del loro valore nel giro di poche settimane. Per evitare tutto questo, il team di Shiba Memu ha ideato un modo rivoluzionario di gestire l’evento di presale per raccogliere l’obiettivo di 30 milioni di dollari.

Questa ICO innovativa e molto interessante sarà lanciata a $0,01113 per poi aumentare ogni giorno di un importo fisso di $0,000225. Chiunque investa il primo giorno vedrà i rendimenti più significativi sulla propria partecipazione in SHMU, con un aumento del 12,13% al giorno 7, un aumento del 40,45% al giorno 21 e un enorme aumento del 119,33% al giorno 60, quando il prezzo del token sarà di $0,0244. L’attuale aumento di prezzo è pari a 6.07%.

Shiba Memu (SHMU) potrebbe essere il miglior investimento in criptovalute nel 2023

I giornali di criptovalute stanno ipotizzando che lo spostamento di a16z a Londra sia l’inizio di un più ampio spostamento dei mercati delle criptovalute dagli Stati Uniti ad altre parti del mondo. Anche se questo è ancora da vedere, non c’è dubbio che l’innovazione e l’entusiasmo che stanno interessando Shiba Memu potrebbero essere l’inizio di un cambiamento sismico nel settore delle meme coin.

L’entusiasmante struttura dell’evento di presale di Shiba Memu (SHMU) si traduce nel fatto che prima gli investitori prenotano i loro token, più i profitti crescono ogni giorno. Mai come ora è importante partecipare ad un presale senza indugio. Con la moneta SHMU, una rarità nel settore delle monete meme, il cielo è il limite per questo entusiasmante protocollo blockchain supportato dall’intelligenza artificiale.Puoi acquistare SHMU durante il presale qui.

