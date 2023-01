Il presale di Metacade (MCADE) si sta esaurendo e prevede guadagni 50X nel 2023 – Il miglior progetto del Metaverso

Le grandi opportunità di investimento possono essere difficili da scoprire durante un mercato ribassista. Tuttavia, Metacade, un nuovo progetto con un enorme potenziale a lungo termine, potrebbe essere uno degli investimenti più remunerativi in criptovalute.

Metacade (MCADE) ha già raccolto 1,5 milioni di dollari e potrebbe essere una piattaforma importante per il gaming su blockchain. Sembra uno dei migliori progetti del metaverso attualmente sul mercato.

I migliori progetti del metaverso possono registrare guadagni pazzeschi e Metacade potrebbe essere il prossimo

Solo tre settimane dopo l’annuncio del presale di Metacade, la fase beta del suo presale è completamente terminata. Sono stati messi a disposizione 140 milioni di token MCADE a $0,008, un prezzo destinato a salire durante le fasi successive del presale.

Il progetto potrebbe diventare uno dei migliori investimenti nel metaverso a lungo termine, dato che il token MCADE è considerato come molto sottovalutato. Inoltre, poiché il presale è stato lanciato durante i minimi del mercato ribassista, i primi investitori in questo progetto del metaverso potrebbero generare un rendimento superiore a 100 volte nel momento in cui il prossimo mercato rialzista si ripresenterà.

Metacade offre un divertimento senza fine e tante opportunità di guadagno in criptovalute per la sua community. Inoltre, ha il potenziale per raggiungere un numero significativo di utenti nel corso del tempo, in quanto l’utilità della piattaforma ha un’attrattiva mondiale e potrebbe aiutare a far crescere il più ampio settore del gaming in tanti modi.

Che Cos’è Metacade?

Metacade offrirà un’ampia selezione di titoli in stile arcade sulla sua piattaforma. I giocatori possono accedere a livelli infiniti di questi titoli e guadagnare token MCADE mentre cercano di battere i loro record. Metacade ospiterà anche tornei in cui i giocatori saranno classificati in base alle loro prestazioni e i vincitori riceveranno importanti premi MCADE.

I giocatori possono scoprire le ultime tendenze del gaming su blockchain, condividere le recensioni dei giochi più recenti e guadagnare ricompense in token MCADE per aver contribuito con informazioni utili allo sviluppo della community di Metacade. Il progetto mira a diventare nel tempo un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) e a dare il controllo totale alla sua community, con l’obiettivo di guidare la crescita utilizzando un sistema di governance democratico.

Come funziona Metacade?

Metacade ha un sistema di ricompense avanzato reso possibile dalla tecnologia blockchain. GameFi combina il gaming con degli incentivi finanziari, fornendo ai giocatori ricompense in criptovaluta attraverso meccaniche integrate di play-to-earn (P2E). Metacade integra questa funzione nella sua sala giochi e offre molti metodi per guadagnare con le criptovalute.

I giocatori potranno anche testare i nuovi giochi blockchain durante la fase di sviluppo. Possono giocare a questi titoli e fornire feedback agli sviluppatori, aiutandoli a correggere i bug e a migliorare il gameplay prima del lancio ufficiale di nuovi progetti del metaverso.

Metacade è veramente rivoluzionario

Per contribuire alla crescita del settore GameFi, Metacade sta lanciando una soluzione innovativa chiamata Metagrants. Gli sviluppatori di giochi presenteranno proposte di gioco alla community di Metacade, che voterà per decidere quale di questi nuovi progetti di metaverso sia il migliore. Di conseguenza, i titoli più richiesti riceveranno i finanziamenti, contribuendo così a espandere direttamente la portata, la scala e la qualità del settore GameFi.

Con Metacade, i giocatori hanno più potere di influenzare il futuro. Si tratta di un importante progetto del metaverso che aderisce ai valori fondamentali della tecnologia blockchain, offrendo un’esperienza di gaming decentralizzato che potrebbe contribuire a cambiare completamente il settore del gaming in generale.

MCADE potrebbe raggiungere $1 nel 2023?

Le previsioni sui prezzi dei progetti del Metaverso sono solitamente rialziste perché il metaverso è un’area di punta dello sviluppo della blockchain. Inoltre, progetti del metaverso come Metacade possono portare il settore del GameFi verso un’adozione globale, in quanto possono fornire nuove funzionalità a oltre tre miliardi di giocatori in tutto il mondo.

Il prezzo di MCADE sarà di $0,02 nella fase finale del presale. Nel corso del 2023, MCADE verrà lanciato su exchange decentralizzati (DEX) e reso disponibile a un gran numero di utenti.

Di conseguenza, gli esperti prevedono enormi guadagni per MCADE nel corso del 2023. Le previsioni di prezzo vanno da $0,80 a $1,50 nei prossimi 12 mesi, il che significa che MCADE ha un potenziale di aumento di 75 volte rispetto alla fine del presale. Questo potenziale si traduce anche nel fatto che l’obiettivo di $1 è una previsione ragionevole per gli investitori di Metacade.

Vale la pena acquistare MCADE?

MCADE potrebbe essere uno dei migliori acquisti dell’anno. Il prezzo è attualmente di soli $0,01 per token e gli esperti sono estremamente ottimisti sulla futura azione dei prezzi. Nel corso del 2023, il prezzo potrebbe salire a $1 e garantire enormi guadagni ai primi investitori nell’ecosistema Metacade.

Il prezzo di MCADE sarà aumentato gradualmente da $0,008 a $0,02 durante il presale, il che significa che gli investitori hanno a disposizione un tempo limitato per ottenere MCADE a $0,01 durante la prima fase. Tuttavia, vista la rapidità con cui MCADE si è esaurito durante la fase beta, gli investitori dovrebbero essere pronti ad accatastare il maggior numero possibile di token MCADE durante la fase attuale, prima che il prezzo salga di nuovo.

