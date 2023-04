La community di gaming online sostiene Metacade dopo la quotazione dei suoi token su Uniswap. Gli investitori si stanno affollando per acquistare i token MCADE appena arrivati negli exchange

Con un numero sempre maggiore di persone che vogliono di giocare online ogni giorno, le piattaforme di community di gaming online hanno visto una crescita esplosiva negli ultimi anni. Tuttavia, con la crescita del settore GameFi, l’esigenza di gaming community pronte per il Web3 ha subito un’accelerazione. È qui che entra in gioco Metacade.

In questo articolo scoprirai cos’è Metacade, perché ha attirato così tanta attenzione nelle ultime settimane e dove gli esperti pensano che MCADE possa arrivare in termini di prezzo entro la fine dell’anno.

Che Cos’è Metacade (MCADE)?

Metacade è una piattaforma emergente di play-to-earn (P2E) che mira a diventare il punto di incontro centrale di Web3 per tutto ciò che riguarda il GameFi. Si tratta di una community basata sulla blockchain in cui giocatori, sviluppatori e appassionati di criptovalute si riuniscono per fare nuove amicizie, giocare online e dire la loro sulla produzione di alcuni dei migliori giochi P2E.

Metacade si ispira alle piattaforme di gaming online tradizionali, offrendo forum dedicati ai singoli giochi, spazi dove poter chattare in tempo reale e partecipare ad eventi, come tornei ed estrazioni a premi, coinvolgendo sempre più la community. Tuttavia, sta anche sfruttando la tecnologia blockchain per migliorare l’esperienza dell’utente, con la sua moneta nativa MCADE che funziona sia come utility multiuso che come token di governance.

Ad esempio, gli utenti vengono ricompensati con i token MCADE per le loro recensioni approfondite, per la condivisione dei giochi online più interessanti e per aver contribuito alla community in altri modi. Ci sono piani entusiasmanti per un ambiente di test in cui gli utenti possono svolgere lavori occasionali fornendo feedback sugli ultimi giochi P2E in cambio di token MCADE.

Perché gli investitori si stanno precipitando a comprare i token MCADE?

MCADE ha raccolto 16,4 milioni di dollari nel suo presale, facendo sì che sia gli appassionati di giochi online che gli investitori di criptovalute prendessero in considerazione la piattaforma. La sua quotazione su Uniswap è avvenuta senza problemi, e coloro che hanno acquistato i token MCADE all’inizio del presale hanno realizzato guadagni fino al 150%. Ora, con le prossime quotazioni centralizzate su Bitmart e MEXC, previste rispettivamente per la fine del mese e l’inizio di maggio, gli investitori si sono precipitati ad acquistare MCADE.

Ma cosa ha portato a questa ondata di investimenti? Uno dei motivi che molti investitori citano è l’idea di una piattaforma fortemente incentrata sulla community. Metacade pone l’accento sulla creazione di una community attiva, che è fondamentale per il successo di qualsiasi cripto progetto. Ci si aspetta che una vivace community di gaming online aiuti la crescita, l’adozione e, in ultima analisi, il valore del token MCADE nativo della piattaforma.

Un altro motivo è il valore che Metacade offre ai suoi utenti. Come già detto, è prevista la possibilità per gli utenti di partecipare a test casuali sulla piattaforma. Ma nel 2024 Metacade implementerà anche una vera e propria bacheca di offerte di lavoro, che consentirà a chiunque di trovare lavoro nel settore del Web3 e del gaming grazie a partnership e opportunità esclusive.

Un’estensione di questa proposta di valore è il programma Metagrant, che offre agli sviluppatori la possibilità di vincere finanziamenti dalla tesoreria di Metacade. Gli sviluppatori sottopongono le loro proposte di titoli P2E a uno dei concorsi di Metagrant per farle votare ai possessori di MCADE. Chi ottiene il maggior numero di voti si aggiudica un finanziamento per rendere realtà la propria idea. Chiunque voglia giocare online potrà collegarsi alla sala giochi virtuale di Metacade e trovare questi titoli sostenuti dalla community.

La società ha recentemente stretto una partnership con MetaStudio, che sviluppa giochi sul metaverso innovativi. E con la quotazione di MCADE su CoinMarketCap, questi investitori potrebbero essere sulla buona strada. Degno di nota è stato anche il pool di staking di Metacade che si è riempito in meno di cinque ore, evidenziando la fiducia della community nelle sue prospettive a lungo termine.

Previsione del Prezzo di Metacade (MCADE)

Poiché il P2E e il gaming online sono destinati a crescere nei prossimi anni, la maggior parte degli analisti è eccezionalmente ottimista sul token MCADE. Secondo CoinMarketCap, Metacade ha attualmente un prezzo di circa $0,018, ma molti vedono un rialzo per il resto del 2023. Secondo alcune previsioni sul prezzo di Metacade, il token potrebbe raggiungere $0,25 quest’anno, grazie alla crescente base di utenti, fattore che attira giocatori sulla piattaforma.

Le previsioni più ottimistiche prevedono che MCADE possa addirittura raggiungere la soglia di $0,60, man mano che guadagna trazione e si afferma come attore significativo nello spazio del GameFi. Se Metacade riuscirà a capitalizzare efficacemente la sua crescita, gli esperti hanno previsto un possibile livello di prezzo di $0,80, facendo guadagnare agli attuali investitori fino al 4344%

Il potenziale di Metacade (MCADE) è significativo

In sintesi, Metacade ha un immenso potenziale per diventare un punto di riferimento del P2E e del gaming online. Dato che sempre più utenti vogliono giocare online ed esplorare lo spazio GameFi, Metacade vedrà probabilmente una crescita significativa nei prossimi mesi e anni.

Puoi acquistare Metacade qui.

