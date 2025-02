La Corea del Sud ha annunciato la revoca del divieto per le aziende di scambiare criptovalute, unendosi alla regolamentazione pro crypto sostenuta anche da altri Paesi asiatici.



Aumenta l’adozione delle crypto in Oriente

La Corea del Sud è uno dei Paesi con il maggior tasso di adozione delle crypto da parte degli individui, nonostante ciò nel 2017 aveva limitato le istituzioni dal poter scambiare criptovalute. Il 13 Febbraio, l’ente regolamentare “Commissione per i Servizi Finanziari della Corea del Sud” (FSC) ha deciso di revocare tale divieto in risposta all’approccio favorevole adottato anche da altri Paesi asiatici, come Giappone e Hong Kong.

Nella scorsa settimana, il Giappone ha annunciato l’intenzione di sollevare il divieto sui Bitcoin ETF e di considerare la riduzione dell’imposta sulle plusvalenze di criptovalute dal 55% al 20%, in modo da incoraggiare la crescita del mercato ed essere più competitivi.



Questo cambiamento normativo in Corea del Sud sarà graduale, entro la prima metà dell’anno le organizzazioni non profit, come le associazioni benefiche, le università e le scuole, nonché le agenzie di legge, saranno in grado di accedere a servizi offerti dai crypto exchange.

Nella seconda metà dell’anno, anche le aziende quotate, banche e fondi d’investimento potranno acquistare e vendere criptovalute per i loro clienti. Sette anni fa, il blocco fu istituito per raffreddare la forte speculazione riscontrata in quel periodo e affrontare le preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro, ma grazie all’attuazione del Virtual Asset User Protection Act, è stata posta una base di protezione per gli utenti, come dichiarato dal regolatore.

Adattamento al trend pro cripto

Il trend globale dei Paesi che consentono alle aziende di entrare e partecipare al mercato degli asset digitali, compresi gli Stati Uniti che ne vogliono essere la capitale, unito alla domanda di investimenti e servizi legati alla blockchain, ha reso necessario questo cambiamento per la Corea del Sud. La FSC prevede di formare una task force coinvolgendo alcune organizzazioni operanti nelle crypto, in modo da rilasciare un quadro normativo per gli standard di controllo interno. La task force includerà il Financial Supervisory Service, la Korea Federation of Banks e l’exchange Digital Asset Alliance. La collaborazione con i partecipanti al mercato, come exchange ed esperti del settore, è cruciale per la strategia che mira all’ingresso delle aziende nel mercato delle crypto.



Maggiori controlli

Il comitato ha anche discusso delle preoccupazioni riguardanti la rapida quotazione di nuove criptovalute sugli exchange operanti nel Paese, spesso caratterizzate da un’estrema volatilità dei prezzi che favorisce i venture capital a discapito degli investitori retail. Per risolvere questo problema, la FSC intende introdurre criteri di quotazione più severi e misure di trasparenza per prevenire la manipolazione del mercato. Oltre al cambiamento della politica sulle criptovalute, l’incontro ha esaminato anche le condizioni per regolare i titoli tokenizzati sotto il Capital Markets Act della Corea del Sud. I legislatori stanno considerando emendamenti per riconoscere legalmente gli strumenti finanziari basati su blockchain, una mossa che potrebbe integrare ulteriormente la tecnologia blockchain nel sistema finanziario del Paese.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.