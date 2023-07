La nuova criptovaluta di AltSignals si sta dimostrando all’altezza della situazione – presto il suo valore aumenterà di 100 volte?

Gli investitori in criptovalute non cercano altro che una nuova ICO all’avanguardia in cui affondare i propri denti e utilizzare i propri fondi. Con il rapido avanzamento delle nuove tecnologie che aiutano le criptovalute a progredire a un ritmo vertiginoso, qualsiasi nuovo progetto che si distingua dalla massa grazie all’innovazione ha grandi possibilità di successo.

Uno dei migliori cripto progetti del 2023 è AltSignals, che mira a sfruttare la potenza della tecnologia AI per portare i suoi segnali di trading leader di mercato a un livello superiore. Dopo aver lanciato di recente l’ICO del token ASI, AltSignals ha già raccolto $1,2m, in quanto gli investitori si sono interessati subito a questa nuova ed entusiasmante criptovaluta. Ecco perché gli esperti prevedono un potenziale guadagno pari a 100 volte per gli investitori rialzisti in presale.

In che modo AltSignals si distingue dalla massa

AltSignals si presenta come un tradizionale evento di cripto presale. Con un numero fisso di token disponibili in cinque fasi di presale, il prezzo aumenterà in ogni fase dal valore di lancio di $0,012 fino a $0,02274. Ciò significa che le parti interessate hanno un tempo minimo per prenotare i propri token al prezzo più basso possibile e massimizzare i rendimenti una volta che il token ASI arriverà sui principali exchange di criptovalute.

Ciò che distingue la proposta di AltSignals da altri eventi di cripto presale è la possibilità di far parte di un nuovo cripto progetto entusiasmante e innovativo che si basa sul successo di AltSignals e lo proietta nella stratosfera. Questo livello di innovazione è guidato dall’adozione da parte di AltSignals di tecnologie AI per elevare i suoi eccellenti segnali di trading a un livello completamente nuovo.

Non solo la capacità dell’AI porterà ampi livelli di utilità ai possessori di monete, ma questi potranno anche trarre vantaggio da un’intelligenza di trading potenziata dall’intelligenza artificiale. Grazie alla capacità dell’AI di analizzare rapidamente vasti set di dati, riconoscendo le tendenze e applicandole ai risultati, il potenziale a disposizione dei possessori di token ASI è straordinario. AltSignals è destinata a diventare una nuova criptovaluta all’avanguardia grazie all’adozione di diverse tecnologie AI ed è uno degli investimenti in criptovalute più interessanti dell’anno.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals ha lanciato la sua piattaforma di segnali di trading nel 2017 ed è cresciuta rapidamente fino a servire una vivace community online di oltre 50.000 trader digitali. Oggi è uno dei più importanti e affidabili fornitori di segnali di trading in diversi mercati, tra cui CFD, forex, Binance Futures e criptovalute. L’eccellente reputazione di AltSignals è stata costruita grazie ai risultati offerti dal suo strumento di indicatori di trading AltAlgo™, leader del mercato.

AltAlgo™ ha svolto un ruolo considerevole nella crescita e nel successo di AltSignals negli ultimi cinque anni, grazie al suo tasso di successo medio del 64%. Per quanto impressionante, AltSignals si impegna a fornire ai suoi membri un servizio ancora migliore, sviluppando il suo nuovo strumento di trading basato sull’intelligenza artificiale, ActualizeAI. Questo stack di trading comprenderà diverse tecnologie AI, tra cui l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’apprendimento automatico, la modellazione predittiva e l’analisi del sentiment, per garantire un tasso di successo medio superiore all’80%.

AltSignals ha deliberatamente programmato il rilascio del suo nuovo token ICO, ASI, in concomitanza con l’annuncio di ActualizeAI, dimostrando l’impegno del team del progetto a diventare un portabandiera nell’adozione dell’AI nello spazio delle criptovalute. Nei prossimi anni AltSignals potrebbe diventare un attore chiave nei settori dell’AI e delle criptovalute, portando potenzialmente enormi guadagni nei portafogli degli investitori.

Come funziona ASI?

Il token ASI è molto più di una semplice moneta digitale destinata a rimanere inattiva nei portafogli digitali degli investitori. La moneta supportainfatti l’intero ecosistema AltSignals e offre un’ampia utilità, diritti di governance e tokenomics deflazionistica di cui possono beneficiare tutti i possessori della moneta. Questi contribuiranno all’apprezzamento del valore atteso di ASI man mano che la potenza delle capacità di ActualizeAI diventerà evidente.

Inoltre, ai possessori di token sono riservati molti più vantaggi. Ad esempio, chi possiede più di 50.000 token ottiene l’accesso immediato ad AltAlgo™ e l’accesso a vita ad ActualizeAI una volta che sarà operativo. In più, tutti i titolari di monete possono iscriversi all’AI Members Club per usufruire di ulteriori funzionalità, offerte speciali e vantaggi pensati per dare ai membri un vantaggio nel trading.

Oltre all’opportunità di ricevere ricompense in criptovalute per aver contribuito al beta testing di nuove funzionalità e prodotti automatizzati, i membri del club possono partecipare a lucrosi tornei di trading online e ottenere l’accesso anticipato ad alcuni dei più interessanti eventi privati di cripto presale, selezionati dagli algoritmi AI della piattaforma.

ASI può garantire rendimenti da 100x?

Non c’è dubbio che l’evento di presale di AltSignals abbia già catturato l’attenzione degli appassionati di criptovalute e dei guru degli investimenti che cercano di trarre vantaggio dal ricco potenziale offerto dall’adozione della tecnologia AI. Con il sostegno di una piattaforma esistente ben consolidata e altamente affidabile, nonché di un vasto pubblico alle spalle, l’ICO di ASI ha un vantaggio rispetto alla maggior parte delle altre.

Quando, a tempo debito, ASI si quoterà sui principali exchange di criptovalute e il suo pubblico potenziale crescerà grazie a una maggiore esposizione, potrebbe offrire enormi rendimenti ai suoi investitori per i prossimi due anni. Gli analisti prevedono che la moneta varrà $0,20 entro la fine del 2023 ed esploderà fino a raggiungere $1,25 entro la fine del 2025, con un guadagno pari ai 100 volte per i primi investitori del presale.

Il presale di ASI è un buon cripto investimento per il 2023?

Il presale di ASI è partito benissimo e sta già offrendo un valore eccellente ai primi investitori. Tuttavia, chi non l’avesse ancora fatto è in tempo per salire a bordo e sfruttare al meglio i propri guadagni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, man mano che le funzionalità verranno implementate. Il prezzo attuale di $0,01875 nella fase 2 del presale sembra essere un valore eccezionale.

Chiunque sia interessato a partecipare a quello che sembra uno dei cripto progetti più interessanti dell’anno deve affrettarsi, perché la disponibilità di ASI durante il presale è limitata. Investi oggi stesso su ASI per evitare la FOMO e accumulare rendimenti interessanti nel corso dell’anno.

Puoi partecipare al presale di ASI qui.

