La prima carta crypto in stablecoin arriva grazie a una collaborazione tra Aussie Fintech Stables, Mastercard e Circle

Aussie Fintech Stables, in collaborazione con Mastercard e Circle, ha lanciato la prima carta crypto in stablecoin, segnando una pietra miliare nell’Asia-Pacifico. Questo sviluppo innovativo è reso possibile grazie alla partnership con questi due importanti attori nel settore fintech e delle criptovalute.

La carta virtuale consentirà agli utenti di spendere il proprio saldo in stablecoin in modo facile e sicuro ovunque vengano accettate le carte Mastercard, sia nei negozi fisici che online. Questa mossa di Aussie Fintech Stables è una risposta alla forte domanda di mercato e ai feedback dei clienti, che hanno indicato che 4 su 5 desiderano utilizzare le proprie valute digitali attraverso una carta fisica o virtuale.

Il lancio della carta Stable rappresenta un’innovazione unica nella regione dell’Asia-Pacifico ed è la prima carta fisica progettata specificamente per una piattaforma basata su stablecoin, con l’obiettivo di espandersi in Europa entro la fine dell’anno. Questo passo significativo segna anche la prima offerta conforme sviluppata da zero, in collaborazione con partner industriali affidabili come Mastercard, Circle e Fireblocks.

Sfruttando normative consolidate e collaborando con organizzazioni autorevoli, Aussie Fintech Stables assicura che la sua offerta innovativa rispetti gli standard più elevati di sicurezza e conformità.

Una carta di pagamento per colmare il divario tra valute digitali e tradizionali

Le stablecoin, come suggerisce il nome, sono progettate per mantenere un valore stabile, ancorandolo a un bene di riserva come una valuta fiat come il dollaro USA o una merce come l’oro. Questa stabilità le rende un’alternativa interessante per coloro che vogliono evitare la volatilità tipicamente associata ad altre criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Tuttavia, fino ad oggi, la possibilità di spendere le stablecoin in modo facile e conveniente è stata piuttosto limitata.

Con l’introduzione della carta virtuale in stablecoin, Aussie Fintech Stables intende colmare il divario tra le valute digitali e i metodi di pagamento tradizionali. Gli utenti avranno ora la libertà di utilizzare il proprio saldo in stablecoin per fare acquisti, proprio come farebbero con qualsiasi altra carta Mastercard. Che si tratti di acquisti nei negozi locali preferiti o di transazioni online, la carta Stable offre un’esperienza senza interruzioni.

Il lancio della carta non è solo un traguardo per Aussie Fintech Stables, ma rappresenta anche un significativo sviluppo per il settore fintech nell’Asia-Pacifico. Unendo la potenza delle stablecoin, la comodità delle carte virtuali e l’infrastruttura fidata di Mastercard, questa collaborazione apre nuove possibilità per le imprese e i consumatori.

L’importanza delle partnership coi colossi tech e dei pagamenti

La partnership con Circle, un’azienda leader a livello globale nel settore delle cripto-finanze, aggiunge un ulteriore livello di credibilità e competenza all’iniziativa. Circle è stata all’avanguardia dell’innovazione delle valute digitali, fornendo soluzioni sicure e facili da usare per individui e aziende. Grazie a questa partnership, l’esperienza di Circle nella tecnologia e nell’infrastruttura delle stablecoin migliorerà la funzionalità e l’affidabilità della carta Stable.

Anche Fireblocks, un fornitore di infrastrutture sicure per gli asset digitali, svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della carta virtuale in stablecoin. Con la sua tecnologia avanzata e i suoi solidi protocolli di sicurezza, Fireblocks protegge gli asset digitali degli utenti da potenziali minacce come l’hacking o l’accesso non autorizzato.

Inoltre, Aussie Fintech Stables è orgogliosa di sottolineare l’aspetto della conformità della propria offerta. Lavorando a stretto contatto con partner industriali affermati e aderendo ai quadri normativi, offre agli utenti un’esperienza completamente conforme e trasparente. Questo impegno per la conformità contribuisce a promuovere la fiducia nella carta virtuale in stablecoin, attirando utenti che apprezzano la supervisione normativa e la protezione dei consumatori.

Il lancio della carta Stable è solo l’inizio per Aussie Fintech Stables. Con l’intenzione di espandersi nel mercato europeo entro la fine dell’anno, l’azienda intende continuare a spingere i confini dell’innovazione e dell’adozione nello spazio delle stablecoin. Offrendo una carta fisica ed espandendosi in nuove regioni, rende le stablecoin più accessibili e interessanti per un pubblico più ampio.

