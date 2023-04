La tesi su Bitcoin diventata best-seller su Amazon è un’analisi del potenziale militare di BTC

Un’insolita tesi di laurea su Bitcoin (BTC), scritta da un maggiore della U.S. Space Force, è diventata uno dei libri più venduti su Amazon.

Intitolato “Softwar”, il lavoro di Jason Lowery afferma che Bitcoin ha il potenziale di giocare un ruolo importante sulla scena geopolitica mondiale come soluzione militare per la sicurezza delle informazioni – molto diverso dall’uso monetario che la rete Bitcoin ha oggi.

Bitcoin come strumento chiave per preservare la leadrship Usa

Il libro rappresenta la conclusione della ricerca accademica svolta da Lowery presso il Massachusetts Institute of Technology durante una borsa di studio di 6 mesi sponsorizzata dal Dipartimento della Difesa. Il lavoro di ricerca completo si intitola “Softwar: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin”.

La teoria di Lowery sulla “Power Projection” si basa sul sistema di proof-of-work alla base della verifica delle transazioni Bitcoin, che potrebbe essere utilizzato dalle forze militari per imporre restrizioni a “cattivi attori” in modo non letale, ma attraverso un notevole sforzo fisico sotto forma di calcolo computazionale.

Lowery sostiene che Bitcoin potrebbe rappresentare un “softwar” o protocollo di difesa elettronica-cibernetica, non solo un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer.

Il libro di oltre 350 pagine si basa sulla conoscenza di varie discipline, come l’antropologia e l’informatica, per stabilire e esplorare la teoria di Lowery. “Mentre la maggior parte del software può solo vincolare logicamente i computer, Bitcoin può vincolare fisicamente i computer“, afferma il libro.

Lowery ha anche consigliato diversi funzionari degli Stati Uniti sulla politica legata a Bitcoin negli uffici del presidente, del segretario della difesa e dello stato maggiore congiunto. Il libro ha ricevuto recensioni contrastanti, con alcune critiche che lamentano la mancanza di prove a supporto delle argomentazioni di Lowery.

Tuttavia, il libro ha ricevuto maggiormente recensioni positive su Amazon, con la maggioranza dei lettori che gli ha assegnato cinque stelle. Anche se “Softwar” non è nella top 500 dei libri del negozio di Amazon, l’esplorazione di Bitcoin di Lowery ha oscillato attorno al primo posto nella categoria valute digitali di Amazon ed è attualmente al secondo posto in entrambe le categorie libri di tecnologia e ingegneria.

Lowery ha anche sottolineato che se gli Stati Uniti non considerano l’accumulo di riserve strategiche di Bitcoin o almeno l’adozione di Bitcoin, la nazione potrebbe perdere un’importante potenza strategica e ritardare la propria posizione di dominio globale.

Il libro contiene anche una dichiarazione che afferma che il lavoro non riflette alcuna posizione ufficiale del Dipartimento della Difesa, dell’Air Force o del MIT.

In ogni caso, la tesi di Lowery offre un’interessante prospettiva sulla potenziale utilità del Bitcoin come strumento militare. “Se gli Stati Uniti non considerano l’accumulo di riserve strategiche di Bitcoin, o almeno incoraggiano l’adozione di Bitcoin”, ha dichiarato Lowery “potrebbero perdere un potere strategico vitale […] e retrocedere nella leadership globale”.

