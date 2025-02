Questo articolo esplora il coinvolgimento crescente della famiglia Trump nelle criptovalute attraverso Trump Media e World Liberty Financial, evidenziando le opportunità tra le prevendite crypto che stanno riscontrando maggior interesse.



La trasformazione della Trump Media

La Trump Media & Technology Group è una società fondata dal presidente americano Donald Trump nel 2021 ed è conosciuta per essere la proprietaria della piattaforma Truth Social, una piattaforma di social media che promuove la libertà di parola.

L’esigenza di Trump di creare questo social era nata dal fatto che Twitter aveva censurato in passato alcuni dei suoi post, ma recentemente la Trump Media sta cambiando la sua ragione sociale ed ha intrapreso una mossa strategica per diversificare le sue attività e rafforzare la sua presenza nel settore finanziario e crypto. A tal fine, ha annunciato la nascita di Truth.Fi, la quale sarà una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) che ha lo scopo di investire in ETF, strumenti tradizionali finanziari, e crypto.



Truth.Fi ha espresso la volontà di investire nel breve termine 250 milioni di dollari sugli asset menzionati prima, tra cui le crypto, ma non è ancora noto quali criptovalute saranno acquistate di preciso. Molto probabilmente saranno scelte quelle stesse crypto su cui ha investito World Liberty Financial, un’altra azienda di investimenti posseduta dalla famiglia Trump, ovvero Ethereum e Wrapped Bitcoin per la maggior parte.

I recenti investimenti svolti da WLFI

Proprio nei giorni scorsi, World Liberty Financial (WLFI), ha fatto significativi progressi nel settore delle criptovalute, avviando la prevendita del suo token di governance, $WLFI, e offrendo agli investitori la possibilità di essere partecipi alle decisioni della piattaforma e proporre modifiche. Grazie alla vendita di $WLFI, la piattaforma ha raccolto ulteriori fondi per effettuare investimenti strategici di criptovalute come Ethereum, Wrapped Bitcoin, LINK, AAVE, ENA e altre.

Poco prima dell’insediamento di Trump come nuovo presidente americano, la piattaforma ha accumulato una vasta gamma di asset digitali, nello specifico ha effettuato diversi acquisti strategici di Ethereum, comprando prima 4.563 $ETH per un valore di 15 milioni di dollari, con un prezzo medio di acquisto di 3.287 dollari. Mentre due giorni fa WLFI ha continuato la sua strategia di accumulo di crypto, durante la fase di ribasso del mercato spinta da DeepSeek, acquistando ulteriori 3.247 ETH per un valore di 10 milioni di dollari quando il prezzo per ogni $ETH era di circa 3.050 dollari. Questo ha portato il valore totale delle criptovalute possedute dal fondo WLFI a 395 milioni di dollari, con oltre il 50% della parte di questo capitale rappresentata da ETH o sue versioni di staking, come stETH.

Occasione nel mondo crypto AI



L’investimento da parte delle aziende possedute da Trump in criptovalute, in particolare su Ethereum, avrà un impatto molto positivo sul mercato delle altcoin che molto spesso tengono a seguire in modo identico la performance di $ETH. Questo tipo di investimenti istituzionali rafforza la fiducia nel settore e stimola l’interesse verso nuove opportunità di investimento, come quelle appartenenti alla popolare narrativa delle meme coin o dell’intelligenza artificiale.



Una delle opportunità più interessanti, attualmente disponibili sul mercato ad un prezzo vantaggioso, è rappresentata dalla prevendita della meme coin e agente AI, Mind of Pepe ($MIND). Mind of Pepe ($MIND) è una crypto AI capace di svolgere da sé molteplici funzioni, tra cui gestire che un proprio crypto wallet, interagire con i protocolli decentralizzati (dApp) e gestire la propria community su X e Telegram a vantaggio dei detentori del suo token nativo $MIND. Questa particolare meme coin ha una sua personalità digitale in continua evoluzione e esprime opinioni personali, o discute con altri influencer, parlando delle tendenze nel settore delle criptovalute. Gli investitori che partecipano alla prevendita di MIND of Pepe hanno la possibilità esclusiva di poter bloccare la propria liquidità sulla sua piattaforma e ricevere in cambio ottimi interessi passivi da staking. L’agente AI $MIND può creare anche token esclusivi all’interno della comunità Telegram, offrendo ai possessori di $MIND la possibilità di investire per primi nel progetto, prima che venga diffusa sui social.

$MIND è in prevendita sul sito web ufficiale del progetto ed ha un prezzo per token di 0,0032144 dollari, ed è stato capace di superare velocemente i 4 milioni di dollari raccolti dal lancio. Restano solo 8 ore al prossimo incremento di prezzo, quindi è suggeribile agire quanto prima per non perdere questa vantaggiosa occasione che potrebbe dare dei ritorni sull’investimento davvero sorprendenti, considerando che nella fasi successive il token verrà quotato su diversi exchange.

Se desideri ottenere maggiori dettagli su Mind of Pepe, puoi visitare il loro profilo X o gruppo Telegram.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.