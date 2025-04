Con il suo vasto bacino di utenti e le sue esperienze nel campo dei pagamenti digitali, Mastercard si posiziona come un catalizzatore per un cambiamento nel mondo delle criptovalute.



La rivoluzione dei pagamenti digitali

Mastercard sta cercando di rivoluzionare i pagamenti digitali e di abbattere le barriere tra la finanza tradizionale e il mondo delle criptovalute. Con una serie di iniziative e partnership strategiche, l’azienda mira a rendere i pagamenti in criptovalute più accessibili e sicuri, avvicinando così il grande pubblico alla blockchain.



Una delle mosse più interessanti di Mastercard è lo sviluppo di una piattaforma simile a Venmo, ma orientata alle criptovalute. Questo strumento consentirà a tutti, da privati a piccole imprese, di inviare e ricevere valute digitali in modo semplice e sicuro. L’idea è quella di risolvere alcune delle difficoltà più grandi per l’adozione delle criptovalute, rendendo i pagamenti più simili a quelli che quotidianamente facciamo con app come Venmo o PayPal. Mastercard si impegna a ridurre la complessità associata all’utilizzo delle criptovalute, facilitando l’accesso e offrendo i vantaggi della tecnologia blockchain ai suoi utenti.

Il Multi-Token Network (MTN)

Un altro progetto chiave di Mastercard è il Multi-Token Network (MTN), una rete che mira a standardizzare e semplificare le transazioni con asset digitali, combinando flussi di asset on-chain e off-chain. Il token MTN punta a replicare il successo dei tradizionali sistemi di pagamento, ma nel mondo delle criptovalute, offrendo un’infrastruttura robusta che possa servire consumatori, commercianti e istituzioni finanziarie. Attraverso MTN, Mastercard mira a garantire l’interoperabilità tra diversi ecosistemi finanziari, permettendo scambi più efficienti tra monete fiat e criptovalute e una gestione semplificata dei depositi tokenizzati.

Mastercard non si limita a sviluppare nuove tecnologie, ma ha anche intensificato il suo impegno nel sostenere startup di blockchain, investendo in oltre 250 brevetti blockchain e finanziando 43 startup dal 2015. La società ha anche creato alleanze strategiche con istituzioni globali come JPMorgan Chase e Standard Chartered per esplorare i pagamenti transfrontalieri e la tokenizzazione dei crediti di carbonio. Con questi investimenti, Mastercard non solo sta cercando di promuovere la blockchain ma anche di garantire che il passaggio tra il sistema bancario tradizionale e quello delle criptovalute avvenga senza intoppi.

Il futuro del settore cripto

Nonostante le difficoltà e i fallimenti di alcune criptovalute nel 2022, Mastercard rimane ottimista sul futuro della blockchain e delle criptovalute. La società è consapevole delle sfide relative alla sicurezza e alla regolamentazione, ma sta lavorando attivamente per creare un ambiente più sicuro e conforme.

Secondo Raj Dhamodharan, vicepresidente esecutivo di Mastercard per blockchain e asset digitali, il settore delle criptovalute ha bisogno di una struttura completamente conforme per poter raggiungere una più ampia adozione, un obiettivo che l’azienda sta cercando di perseguire attraverso il MTN.

