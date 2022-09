Mercati crypto in caduta libera, prezzo Btc e Eth verso nuovi minimi. Cosa sta succedendo

Registrano nuovi minimi le maggiori criptovalute, e più in generale si registra con l’avvio della nuova settimana un calo complessivo dell’intero settore delle crypto. Abbiamo infatti diversi token che scendono del -3% nella giornata di domenica, fino a raggiungere minimi che non toccavano da oltre un mese ormai.

Il calo di prezzo ha interessato diverse crypto chiave e si è registrato mentre i mercati tradizionali scivolano in una nuova settimana di contrattazioni. Ma quali sono le criptovalute che hanno subito i cali più evidenti? La diminuzione di prezzo ha interessato anzitutto Bitcoin (BTC), ma anche Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE), che hanno tutti visto calare drasticamente il proprio valore nel giro di un paio d’ore, proprio verso le ore del tramonto sulla East Coast degli Sati Uniti.

Bitcoin di nuovo sotto i 20k dollari, e nuovi minimi per le maggiori criptovalute

Nella serata di domenica il Bitcoin (BTC) è sceso fino a quota 19.617 dollari, leggermente al di sopra del calo fino a 19,323 dollari del 13 luglio scorso. Il calo del prezzo di BTC visto nel fine settimana aveva avuto inizio venerdì, dopo una effimera ripresa di valore che aveva portato il Bitcoin ad essere scambiato intorno ai 21.743 dollari.

Intanto anche il prezzo di Ethereum (ETH) è nettamente diminuito, fino a toccare il minimo di 1.431 dollari, un livello che non si toccava almeno dal 26 luglio. Per Dogecoin (DOGE) le cose non sono andate in modo tanto diverso questo fine settimana, con un calo di prezzo fino a 0,06154 dollari, così pure per la sesta, la settima e l’ottaca criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Ripple (XRP) è precipitato fino a 0,3217 dollari, Cardano (ADA) è sceso a 0,4279 dollari, e Solana (SOL) ha raggiunto i 30,15 dollari (dati CoinMarketCap). Per Cardano e Solana si tratta di nuovi minimi per il 2022, mentre per Ripple il livello toccato in questi giorni è vicino al minimo di 0,31 dollari di giugno.

Mercato crypto e mercati azionari ancora a braccetto

Il trend ribassista nel mercato delle criptovalute arriva proprio quando analisti e osservatori dei mercati finanziari hanno previsto per l’inizio della settimana una pessima partenza per il mercato azionario.

Il fondatore di piattaforme di trading IG Group ha infatti segnalato chiari “tremori nel mercato dei futures statunitense” e su Twitter ha scritto un post nel quale avvisava i lettori circa l’andamento del mercato.

Disctinct jitters in the US futures markets here….#DOW 31996 -0.90%#SPX 4014 -1.08%#NASDAQ 12430 -1.42%#RUSSELL 1868 -1.24%#FANG 5331 -1.40%



Get your tin hats on. — IGSquawk (@IGSquawk) August 28, 2022

La scivolata è stata da molti attribuita ai timori di aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense come preannunciato da Colin Powell la scorsa settimana. Il mercato ha chiuso su tutta la linea venerdì, stando a quanto riportato dalla CNBC, con il Dow Jones Industrial Average che è sceso di oltre 1.000 punti.

E almeno una parte di questa spinta ribassista sembra essere rimasta anche durante tutto il fine settimana. Il tracker dell’attività del mercato azionario del sito web del Nasdaq, il più grande mercato di negoziazione di titoli online, ha mostrato indicatori in rosso rivolti verso il basso su tutta la linea dodici ore prima dell’aprtura del mercato azionario Usa di oggi, lunedì 29 agosto.

Per mettere in atto le migliori strategie di trading online nel mercato delle criptovalute affidati solo a broker esperti come eToro. Clicca qui per visitare il sito ufficiale e scopri come iniziare a fare trading in modo sicuro.